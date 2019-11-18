Chùm ảnh hài hước: Con gái chưa mọc tóc, mẹ vẫn tạo kiểu vì đam mê khiến dân mạng cười ngất

Xã hội 18/11/2019 14:26

Những bức ảnh hài hước chụp lại cảnh các bé gái được mẹ buộc tóc dù chỉ lưa thưa vài sợi được cư dân mạng liên tục chia sẻ.

Một trong những sở thích của các bà mẹ bỉm sữa chính là chụp lại những bức ảnh hài hước của con nhỏ. Do đó, cư dân mạng thường xuyên được ngắm những khoảnh khắc bá đạo của các bé. Mới đây, loạt ảnh chụp lại cảnh các bé gái sở hữu mái tóc lưa thưa nhưng vẫn được mẹ trổ tài buộc tóc đã gây bão mạng xã hội. Những hình ảnh này khiến nhiều người không khỏi bật cười thích thú.

Chùm ảnh hài hước: Con gái chưa mọc tóc, mẹ vẫn tạo kiểu vì đam mê khiến dân mạng cười ngất - Ảnh 1
Dù chỉ vài sợi tóc loe ngoe nhưng bà mẹ trẻ vẫn khéo léo tạo kiểu cho cô con gái nhỏ - Ảnh: Facebook
Chùm ảnh hài hước: Con gái chưa mọc tóc, mẹ vẫn tạo kiểu vì đam mê khiến dân mạng cười ngất - Ảnh 2
Cô bé này còn được cột hẳn tóc 2 chùm - Ảnh: Facebook
Chùm ảnh hài hước: Con gái chưa mọc tóc, mẹ vẫn tạo kiểu vì đam mê khiến dân mạng cười ngất - Ảnh 3
Đây là một trong những bức ảnh hài hước nhất được dân mạng chia sẻ liên tục trên Facebook - Ảnh: Facebook
Chùm ảnh hài hước: Con gái chưa mọc tóc, mẹ vẫn tạo kiểu vì đam mê khiến dân mạng cười ngất - Ảnh 4
Chụp ảnh 'dìm hàng' con nhỏ là một trong những sở thích phổ biến hiện nay của các bà mẹ trẻ - Ảnh: Facebook
Chùm ảnh hài hước: Con gái chưa mọc tóc, mẹ vẫn tạo kiểu vì đam mê khiến dân mạng cười ngất - Ảnh 5
Bím tóc của cô bé khiến cư dân mạng cười ngất - Ảnh: Facebook

 “Cột tóc cho người ta biết mình là con gái thôi chứ đẹp đẽ gì tầm này”, L.M hài hước bình luận.

“Nhìn hài dễ sợ luôn á, lúc còn nhỏ hầu như bé nào cũng ít tóc vậy hết. Đợi mấy bé lớn thêm chút nữa là tóc đầy, các mẹ tha hồ mà buộc tóc cho em nhé”, một người dùng mạng xã hội nhận xét.

Dù đã nhiều ngày trôi qua nhưng những loạt hình ảnh dễ thương này vẫn đang là chủ đề nóng trên mạng xã hội, được đông đảo chị em chia sẻ.

Ảnh hài hước: Trang điểm 'sương sương' trên giường bệnh chờ lũ bạn tới thăm

Ảnh hài hước: Trang điểm 'sương sương' trên giường bệnh chờ lũ bạn tới thăm

Loạt ảnh hài hước cô gái trang điểm 'sương sương' trên giường bệnh khiến cư dân mạng không thể nhịn cười. Nhiều người cho rằng có lẽ bạn bè cô sắp đến thăm nên dù bệnh 'liệt giường' vẫn phải giữ hình tượng.

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