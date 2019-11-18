Chùm ảnh hài hước: Con gái chưa mọc tóc, mẹ vẫn tạo kiểu vì đam mê khiến dân mạng cười ngất

Một trong những sở thích của các bà mẹ bỉm sữa chính là chụp lại những bức ảnh hài hước của con nhỏ. Do đó, cư dân mạng thường xuyên được ngắm những khoảnh khắc bá đạo của các bé. Mới đây, loạt ảnh chụp lại cảnh các bé gái sở hữu mái tóc lưa thưa nhưng vẫn được mẹ trổ tài buộc tóc đã gây bão mạng xã hội. Những hình ảnh này khiến nhiều người không khỏi bật cười thích thú.

Dù chỉ vài sợi tóc loe ngoe nhưng bà mẹ trẻ vẫn khéo léo tạo kiểu cho cô con gái nhỏ - Ảnh: Facebook

Cô bé này còn được cột hẳn tóc 2 chùm - Ảnh: Facebook

Đây là một trong những bức ảnh hài hước nhất được dân mạng chia sẻ liên tục trên Facebook - Ảnh: Facebook

Chụp ảnh 'dìm hàng' con nhỏ là một trong những sở thích phổ biến hiện nay của các bà mẹ trẻ - Ảnh: Facebook

Bím tóc của cô bé khiến cư dân mạng cười ngất - Ảnh: Facebook

“Cột tóc cho người ta biết mình là con gái thôi chứ đẹp đẽ gì tầm này”, L.M hài hước bình luận.