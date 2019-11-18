Chùm ảnh hài hước: Con gái chưa mọc tóc, mẹ vẫn tạo kiểu vì đam mê khiến dân mạng cười ngất

Những bức ảnh hài hước chụp lại cảnh các bé gái được mẹ buộc tóc dù chỉ lưa thưa vài sợi được cư dân mạng liên tục chia sẻ.
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Một trong những sở thích của các bà mẹ bỉm sữa chính là chụp lại những bức ảnh hài hước của con nhỏ. Do đó, cư dân mạng thường xuyên được ngắm những khoảnh khắc bá đạo của các bé. Mới đây, loạt ảnh chụp lại cảnh các bé gái sở hữu mái tóc lưa thưa nhưng vẫn được mẹ trổ tài buộc tóc đã gây bão mạng xã hội. Những hình ảnh này khiến nhiều người không khỏi bật cười thích thú.
“Cột tóc cho người ta biết mình là con gái thôi chứ đẹp đẽ gì tầm này”, L.M hài hước bình luận.
“Nhìn hài dễ sợ luôn á, lúc còn nhỏ hầu như bé nào cũng ít tóc vậy hết. Đợi mấy bé lớn thêm chút nữa là tóc đầy, các mẹ tha hồ mà buộc tóc cho em nhé”, một người dùng mạng xã hội nhận xét.
Dù đã nhiều ngày trôi qua nhưng những loạt hình ảnh dễ thương này vẫn đang là chủ đề nóng trên mạng xã hội, được đông đảo chị em chia sẻ.