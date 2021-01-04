Đang ngủ trong nhà, cô gái bị kẻ gian lẻn vào nhà hiếp dâm cướp tài sản

Xã hội 04/01/2021 17:40

Cô gái 26 tuổi trình báo cơ quan công an về việc bị kẻ lạ mặt hiếp dâm cướp tài sản.

Ngày 4/1, Công an thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình cho biết vừa bắt giữ Hoàng Văn Công (SN 1990, ngụ xã Cao Quảng, huyện Tuyên Hóa) để điều tra hành vi hiếp dâm cướp tài sản tại xã Quảng Minh.

Đang ngủ trong nhà, cô gái bị kẻ gian lẻn vào nhà hiếp dâm cướp tài sản - Ảnh 1
Đang ngủ trong nhà, cô gái bị kẻ gian lẻn vào nhà hiếp dâm cướp tài sản - Ảnh: Người Lao Động

Trước đó vào ngày 30/12/2020, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Ba Đồn tiếp nhận tin báo của chị N.T.N. (SN 1995, trú tại xã Quảng Minh) về việc bị kẻ lạ mặt cưỡng dâm, cướp đi chiếc điện thoại iPhone 6plus. 

Chị N. cho biết vào khoảng 1 giờ sáng cùng ngày, khi chị đang ngủ thì một gã đàn ông bịt khẩu trang đột nhập vào nhà. Gã này dùng dao đe dọa, khống chế để thực hiện hành vi hiếp dâm với chị N. Sau đó, đối tượng cướp điện thoại của nạn nhân rồi bỏ trốn. 

Nhận tin báo, Công an thị xã Ba Đồn vào cuộc điều tra, triệu tập Hoàng Văn Công lên trụ sở đấu tranh lấy lời khai. Ban đầu, Công quanh co, chối tội. Tuy nhiên trước những chứng cứ xác thực, nghi phạm đã thừa nhận hành vi phạm tội. 

Vụ việc đang tiếp tục được điều tra xử lý theo quy định pháp luật. 

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