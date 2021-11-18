Điều tiếc nuối nhất, xót xa nhất, ám ảnh nhất của những người mất người thân trong thời điểm nhạy cảm này, đó là họ không được tiễn đưa người đã khuất theo một cách "bình thường", thậm chí còn không được nhìn mặt người thân để nói lời từ biệt cuối cùng.

Dịch Covid-19 đã mang đến cho nhân loại vô vàn mất mát đau thương, cả về vật chất lẫn tinh thần. Tang sự vốn là một sự kiện đau lòng của mỗi gia đình, thế nhưng trong thời kì dịch bệnh, sự tang thương ấy còn nhân lên gấp bội phần.

Bởi sự đồng cảm ấy, video cảm động ghi lại đám tang của một bệnh nhân Covid-19 tại Đắk Lắk đã lấy đi không ít nước mắt cư dân mang. Trong đoạn video được anh Nguyễn Cường chia sẻ, thân quyến của bệnh nhân mặc áo phòng hộ trắng, cùng với màu khăn tang. Họ ôm hoa, cầm vài nén hương quỳ lạy giữa đường, "dẫn lối" cho hương linh người đã khuất.

Xe chở thi hài đi chầm chậm qua, trên xe chỉ có các nhân viên y tế và bệnh nhân. Không người nhà nào được phép có mặt trên xe hay lại gần thi hài, đúng theo quy định mai táng của Bộ Y tế.

Được biết bệnh nhân tử vong chiều 13/11 thì sáng 14/11 được đưa từ thành phố Buôn Ma Thuột về thị xã Buôn Hồ tổ chức an táng, xử lý chôn cất theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

Do ở Tây Nguyên chưa có trung tâm hỏa táng, bệnh nhân đã được địa táng. Khoảnh khắc hạ huyệt, chỉ có dăm bảy người mặc đồ bảo hộ kín bưng tiễn đưa người đã khuất về âm gian. Sự hiu hắt của đám tang đã khiến nhiều người rơi lệ.

Những người đã có người thân qua đời vì Covid-19 cũng chia sẻ những trải nghiệm đau đớn của mình khi phải tiễn đưa người thân mà không được gặp mặt lần cuối. Nhiều gia đình thậm chí còn không thể làm lễ tang, chỉ tổ chức lễ nhận tro cốt có vài ba người thân thích. Đó có lẽ sẽ là nỗi buồn còn ám ảnh họ một thời gian dài.

Theo báo Đắk Lắk thì tính đến chiều 13/11, toàn tỉnh đã ghi nhận 5.986 trường hợp mắc Covid-19, trong đó đang điều trị 2.966 trường hợp, 35 trường hợp tử vong và 2.985 bệnh nhân đã điều trị khỏi bệnh.