Cơ quan điều tra tỉnh Bình Thuận đã xác định được danh tính thi thể từ chiếc điện thoại di động tìm được trên người nạn nhân.

Dẫn thông tin từ báo Dân Việt, trưa 17/4, tại huyện Tuy Phong (tỉnh Bình Thuận), một tàu cá của ngư dân vừa phát hiện một thi thể nổi trên mặt biển, cách bờ khoảng 31 hải lý nên đã đưa vào bờ. Ngay sau đó, các cơ quan chức năng đã tổ chức khám nghiệm tử thi và xác định, nạn nhân là nam giới khoảng 40 - 50 tuổi và thi thể đang trong giai đoạn phân hủy. Trên người nạn nhân còn có 1 điện thoại di động và một chùm chìa khóa.

Cơ quan điều tra trưng cầu giám định pháp y - Ảnh: Báo Pháp luật TP.HCM Trước đó, theo thông tin từ Pháp luật TP.HCM, cơ quan điều tra đã xác minh nhanh và xác định tử thi là ông Phạm Thanh Phương (45 tuổi, ngụ Hậu Giang). Ông Phương là một trong hai thuyền viên trong vụ hai sà lan bị chìm và mất tích từ ngày 8/3 đến nay. Cụ thể, vào sáng ngày 8/3, hai sà lan LA-05923 và LA-05922 (đều thuộc công ty TNHH sản xuất - thương mại – dịch vụ - xây dựng Đức Phú Thịnh, Long An) xuất bến từ cảng Cà Ná, tỉnh Ninh Thuận hành trình đi tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và đều gặp nạn.

Trong đó, sà lan LA-05923 có bốn thuyền viên, chở 1.000 tấn đá chẻ và khoảng 1,9 tấn dầu DO gặp nạn tại khu vực cách huyện đảo Phú Quý khoảng 17 hải lý về hướng Bắc. Sà lan LA-05922 có ba thuyền viên, chở 800 tấn đá chẻ và 1,8 tấn dầu DO. Điện thoại của nạn nhân - Ảnh: Báo Tuổi Trẻ Đến 18h40 vào ngày 8/3, tàu Superdong Phú Quý I trong quá trình tìm kiếm đã phát hiện và vớt được ba thuyền viên đi trên sà lan này, đưa vào đảo Phú Quý an toàn. Vào trưa 9/3, một tàu cá của ngư dân tỉnh Bình Thuận khi đi ngang qua khu vực hai chiếc sà lan gặp nạn đã phát hiện và vớt được thêm hai thuyền viên còn sống. Chiều 9/3, sau khi nhận chỉ đạo của Bộ Quốc phòng và Quân chủng Phòng không - Không quân, trực thăng Mi-171 mang số hiệu 04 của Trung đoàn 917 đã cất cánh từ sân bay Cần Thơ để tham gia tìm kiếm, cứu nạn hai thuyền viên còn lại. Vụ việc vẫn đang được Công an huyện Tuy Phong tiếp tục điều tra, làm rõ.

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