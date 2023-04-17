Giá vé máy bay dịp lễ 30/4 - 1/5 tăng vọt, cao hơn cả Tết

Từ ngày 28/4 đến 3/5, giá vé trên nhiều chặng bay đồng loạt nhảy vọt. Cụ thể, tùy hãng và thời gian bay, chặng TP.HCM - Đà Nẵng vé khứ hồi (đi ngày 28/4, về ngày 2/5) có giá 3,6-4,2 triệu đồng; chặng TP.HCM - Khánh Hòa vé khứ hồi 3,2-4 triệu đồng; vé khứ hồi chặng TP.HCM - Phú Quốc 3-4 triệu đồng; chặng TP.HCM - Thanh Hóa 4-5,2 triệu đồng.

Dẫn tin từ báo Pháp Luật TP. Hồ Chí Minh, còn khoảng hai tuần nữa là người dân cả nước bước vào kỳ nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương và 30/4, 1/5 kéo dài năm ngày (từ ngày 29/4 đến 3/5). Đây cũng là đợt đầu tiên của cao điểm du lịch trong năm, theo đó các gia đình, đơn vị thường chuẩn bị kế hoạch từ sớm cho chuyến đi. Một số hãng hàng không thông tin lượng khách đặt chỗ trên một số đường bay nội địa đạt tỉ lệ 70% số ghế. Tuy nhiên, các đại lý bật mí lượng khách đặt vé máy bay còn hạn chế, không sôi động như các năm trước.

Kỳ nghỉ lễ năm nay không chỉ vé máy bay tăng mà giá phòng cũng chốt ở mức cao gấp đôi. Do vậy, các gia đình chủ yếu tham khảo giá vé rồi tự thiết kế tour và di chuyển bằng xe cá nhân để giảm chi phí.

Bên cạnh đó, vé khứ hồi các chặng Hà Nội - TP.HCM có giá 4,2-6 triệu đồng; Hà Nội - Phú Quốc 4-6 triệu đồng, tùy hãng và thời gian bay; chặng Hà Nội - Đà Nẵng 4-5,2 triệu đồng. Đặc biệt, chặng Hà Nội - Côn Đảo do hãng Bamboo Airways độc quyền khai thác, vé khứ hồi có giá tới 8,5 triệu đồng. Chặng bay này mỗi ngày có năm chuyến khứ hồi. Còn bay từ TP.HCM vé khứ hồi dao động 4-6 triệu đồng.

Theo Cục Hàng không Việt Nam (HKVN), số liệu báo cáo của các hãng HKVN cho thấy trong hai ngày cao điểm 28 và 29/4, tổng số ghế được cung ứng ra thị trường trên chặng bay từ Hà Nội đi các điểm du lịch trọng điểm như Nha Trang, Đà Nẵng, Huế, Đà Lạt, Phú Quốc, Tuy Hòa, Quy Nhơn, Đồng Hới... là trên 41.000 ghế. Đáng chú ý, ngày 29/4, tỉ lệ lấp đầy tăng đột biến gồm chặng Hà Nội - Huế đạt 100%; Hà Nội - Tuy Hòa đạt 93%; Hà Nội - Đồng Hới/Quy Nhơn đều đạt trên 96%.

Tương tự tại TP.HCM, lượng đặt chỗ cho ngày 29/4 các chặng bay đi các điểm du lịch trọng điểm nêu trên ở mức cao với tổng số ghế được cung ứng khoảng 40.000 ghế. Tỉ lệ lấp đầy trên các chặng từ TP.HCM - Quy Nhơn/Phú Quốc/Tuy Hòa đều đạt trên 80%.

Chiều ngược lại các chặng bay chiều về Hà Nội, TP.HCM cũng có tỉ lệ đặt chỗ ở mức cao trong các ngày cao điểm 2 và 3/5. Cá biệt, một số chặng từ Phú Quốc, Quy Nhơn, Huế, Tuy Hòa đến Hà Nội và TP.HCM đều đạt tỉ lệ trên 80%.

Do vậy để tăng cường các giải pháp phục vụ tốt nhu cầu đi lại của người dân, đảm bảo trật tự, an toàn giao thông trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, Cục HKVN yêu cầu các hãng hàng không xem xét tăng chuyến trên các đường bay từ Hà Nội, TP.HCM đi các điểm có nhu cầu du lịch lớn gồm Phú Quốc, Tuy Hòa, Bình Định, Cam Ranh, Côn Đảo… trong các ngày 28, 29/4 và từ ngày 2 đến 3/5.

Trước đó, Cục HKVN cũng đã nới 26 slot (cất hạ cánh)/ngày tại sân bay Tân Sơn Nhất, nhằm phục vụ nhu cầu vận chuyển hàng không dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5 và cao điểm hè 2023. Như vậy, các hãng hàng không đã mở bán thêm khoảng 4.500-5.000 ghế/ngày.

Tại TP.HCM, lượng đặt chỗ cho ngày 29/4 các chặng bay đi các điểm du lịch trọng điểm nêu trên ở mức cao với tổng số ghế được cung ứng - Ảnh: VTC NEWS

Dẫn tin từ Truyền hình Quốc hội Việt Nam, lý giải nguyên nhân giá vé máy bay tăng cao được cho là do một số đường bay quốc tế mở trở lại và yếu tố cung – cầu, nhất là giai đoạn cao điểm như hè hay dịp lễ 30/4, 1/5 nhu cầu đi lại tăng đột biến.

Để giảm thiểu tình trạng giá biến động, các chuyên gia cho rằng cần sự chung tay của nhiều cơ quan, đơn vị để điều tiết thị trường theo hướng hài hoà, cùng có lợi. Cùng với đó, các điểm du lịch trong nước cần đặc biệt chú ý đến việc nâng cao chất lượng sản phẩm du lịch gắn với phát triển những sản phẩm du lịch mới để tăng sức hấp dẫn đối với du khách; nâng cao chất lượng và tính chuyên nghiệp trong phục vụ.