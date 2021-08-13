Đà Nẵng miễn 100% học phí cho học sinh các cấp trong năm học 2021 - 2022 vì ảnh hưởng của dịch Covid-19

Xã hội 13/08/2021 13:58

TP. Đà Nẵng sẽ miễn toàn bộ học phí trong năm học 2021 - 2022 cho các trẻ mầm non và học sinh các cấp.

Theo VTV.vn đưa tin, chiều ngày 12/8, trong kỳ họp Hội đồng nhân dân của TP. Đà Nẵng đã thông qua tờ trình về việc hỗ trợ học phí đối với trẻ em mầm non và học sinh phổ thông trong năm học 2021 - 2022 do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19. Theo đó, mức hỗ trợ là 100% học phí theo mức thu học phí công lập năm học 2021-2022 do HĐND thành phố quy định.

Đối tượng áp dụng gồm: Trẻ mầm non, học sinh các trường phổ thông công lập. Trẻ mầm non, học sinh các trường phổ thông ngoài công lập. Không áp dụng đối với trẻ mầm non và học sinh phổ thông thuộc cơ sở giáo dục mầm non có vốn đầu tư nước ngoài.

Đà Nẵng miễn 100% học phí cho học sinh các cấp trong năm học 2021 - 2022 vì ảnh hưởng của dịch Covid-19 - Ảnh 1
Đà Nẵng miễn phí 100% học phí năm học 2021 - 2022 cho học sinh các cấp - Ảnh minh họa: Internet

Đối với các đối tượng được giảm học phí theo các chính sách của Trung ương và thành phố được cấp bù phần hỗ trợ cho bằng 100% mức thu học phí công lập năm học 2021 - 2022. Thành phố cũng không áp dụng hỗ trợ cho trẻ mầm non, học sinh các trường phổ thông được miễn học phí theo chính sách của Trung ương và thành phố.

Dự kiến, khoản kinh phí hỗ trợ học phí gần 87,5 tỉ đồng, được trích từ nguồn ngân sách thành phố, bố trí cho ngành giáo dục đào tạo trong năm 2021 và năm 2022.

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Ông Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Đà Nẵng cho biết: Theo số liệu, từ ngày 3/5 đến nay TP Đà Nẵng ghi nhận 1.593 ca dương tính, 16 ca tử vong.

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