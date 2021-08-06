Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.Đà Nẵng ghi nhận 16 ca mắc Covid-19 mới là các trường hợp F1 trong bệnh viện dã chiến.

Theo thông tin từ VOV, tối 6/8, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.Đà Nẵng ghi nhận 16 ca mắc Covid-19 mới là các trường hợp F1 trong bệnh viện dã chiến điều trị Covid-19 đặt tại Khu Ký túc xá phía Tây, quận Liên Chiểu.

Mặc dù bệnh viện dã chiến chỉ điều trị cho bệnh nhân mắc Covid-19 nhưng những bệnh nhân nhỏ tuổi mắc Covid-19 phải có bố mẹ vào chăm sóc.

Trong quá trình chăm sóc con nhỏ thì bố, mẹ bị lây nhiễm. Cũng có trường hợp cả bố và mẹ là bệnh nhân mắc Covid-19 điều trị tại đây nhưng có con nhỏ không ai chăm sóc, các cháu theo bố mẹ vào bệnh viện thì bị lây nhiễm.

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Ông Tôn Thất Thạnh, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật thành phố Đà Nẵng cho biết, những bệnh nhân này không có khả năng lây nhiễm trong cộng đồng. Ngoài 16 trường hợp này, theo ông Tôn Thất Thạnh có 2 sinh viên là tình nguyện tham gia phòng chống dịch cũng bị dương tính khiến nhiều cán bộ trung tâm phải đi cách ly.

Ông Tôn Thất Thạnh, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật thành phố Đà Nẵng cho biết thêm, những ca này không có khả năng lây nhiễm ra cộng đồng nhưng làm tăng lên số ca mắc. Hiện có thêm 2 sinh viên tiếp tục dương tính. Liên quan đến 2 sinh viên, có thêm 4 cán bộ phải đi cách ly. Ngoài ra, trước đó, có 1 người tới CDC Đà Nẵng tiêm rồi về mới phát hiện là F1, sau đó thành F0. Liên quan đến người này có thêm 5 cán bộ tiếp xúc gần. Như vậy, CDC Đà Nẵng có 9 cán bộ phải đi cách ly tập trung.

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