Nóng: Bộ Y tế yêu cầu đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine COVID-19, nơi nào tiêm chậm sẽ báo cáo Thủ tướng

Xã hội 06/08/2021 21:09

Ngày 6/8, Bộ Y tế tiếp tục có công điện yêu cầu đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine phòng COVID-19.

Theo thông tin từ Bộ Y tế, ngày 6/8, Bộ đã tiếp tục có công điện gửi Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Cục Y tế, Bộ Công an; Cục Quân y, Bộ Quốc phòng; Các Viện Vệ sinh dịch tễ, Viện Pasteur; Các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế được giao nhiệm vụ tổ chức tiêm chủng vaccine phòng COVID-19. Theo đó, Bộ yêu cầu đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine phòng COVID-19.

Theo thống kê của Bộ Y tế, đến nay, cả nuớc đã tiêm được hơn 8 triệu/18,7 triệu liều vaccine (trong đó hơn 14 triệu liều mới tiếp nhận từ giữa tháng 7 và đầu tháng 8).

Tuy nhiên, theo báo cáo của Cơ quan thường trực Tiểu ban Tiêm chủng, hiện nay vẫn còn một số đơn vị rất chậm trễ trong việc tiếp nhận vaccine, tổ chức triển khai tiêm chủng và báo cáo tiến độ.

Để đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng trong bối cảnh dịch đang diễn biến ngày càng phức tạp và số lượng lớn vaccine về Việt Nam trong thời gian tới; Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ; Cơ quan Thường trực Ban chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 yêu cầu Viện Vệ sinh dịch tễ/Viện Pasteur, các kho Quân khu phải thông báo và thực hiện cấp phát vaccine ngay sau khi nhận được quyết định phân bổ của Bộ Y tế.

Các đơn vị phải chủ động liên hệ với các viện hoặc các kho để tiếp nhận và tổ chức tiêm chủng ngay số vaccine được phân bổ.

Bộ Y tế tiếp tục nhấn mạnh việc đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 cho tất cả các đối tượng từ 18 tuổi trở lên trên địa bàn.

Trong đó, ưu tiên tiêm cho lực lượng tuyến đầu, người cao tuổi (từ 60 tuổi trở lên), các trường hợp có bệnh lý nền. Đồng thời cần báo cáo, cập nhật tiến độ tiêm chủng hàng ngày theo quy định.

Đặc biệt, đến ngày 10/8, nếu đơn vị nào triển khai tiêm chủng chậm, Bộ Y tế sẽ báo cáo Thủ tướng, điều phối vaccine cho các đơn vị khác và sẽ tạm dừng việc phân bổ vaccine cho đơn vị trong các đợt tiếp theo.

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Ảnh minh họa: Internet

Cũng trong ngày 6/8, Bộ Y tế cũng có công văn khẩn về việc tiếp nhận vaccine phòng COVID-19. Theo đó, trong công văn gửi Sở Y tế tinh, thành phố trực thuộc trung ương; Cục Y tế, Bộ Cộng an; Cục Quân Y, Tổng Cục Hậu cần, Bộ Quốc phòng; Các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế được giao nhiệm vụ tiêm vaccine phòng COVID-19

Bộ yêu cầu các đơn vị phải liên hệ ngay với Viện Vệ sinh dịch tễ/Viện Pasteur để tiếp nhận, vận chuyển vaccine về địa phương theo quyết định phân bổ vaccine từ đợt 8-13 của Bộ Y tế trước ngày 8/8.

Nếu sau ngày 8/8, đơn vị không đến nhận vaccine thì Bộ sẽ điều chuyển vaccine cho đơn vị khác và xem xét việc phân bổ trong các đợt tiếp theo.

Đối với các vaccine có yêu cầu điều kiện bảo quản đặc biệt theo hướng dẫn của nhà sản xuất mà đơn vị chưa bố trí ngay được trang thiết bị phù hợp thì phải phối hợp với Viện Vệ sinh dịch tễ/Viện Pasteur để nhận vắc xin đúng thời điểm, không để phải hủy vắc xin do bảo quản không đúng.

Sau khi tiếp nhận vaccine phải khẩn trương tổ chức tiêm chủng cho các tất cả các trường hợp từ 18 tuổi trở lên trên địa bàn theo Nghị quyết 21/NQ-CP ngày 26/2/2021 của Chính phủ về việc mua và sử dụng vaccine phòng COVID-19 và Quyết định 3355/QĐ-BYT ngày 8/7/2021 của Bộ Y tế về việc ban hành Kế hoạch triển khai chiến dịch tiêm vaccine phòng COVID-19 năm 2021-2022 và hướng dẫn chỉ đạo của Bộ Y tế.

Bộ Y tế yêu cầu Viện Vệ sinh dịch tễ/Viện Pasteur phải thông báo ngay cho các đơn vị biết để đến nhận vaccine trong vòng 5 ngày kể từ ngày nhận được quyết định phân bổ của Bộ Y tế.

Nếu quá thời hạn trên thì Viện trưởng phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về sự chậm trễ trong việc tổ chức tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 .

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