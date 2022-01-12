Cục Trẻ em đề nghị gỡ ảnh trẻ em vụ “tịnh thất Bồng Lai”, có thể bị xử phạt hành chính đến 30 triệu đồng

Liên quan đến vụ “Tịnh thất Bồng Lai”, Cục Trẻ em đề nghị Cục An toàn thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông xử lý các tài khoản, fanpage chia sẻ hình ảnh trẻ em trong vụ việc.

Dẫn tin từ VnExpress, ngày 12/1, bà Nguyễn Thị Nga, Cục phó Trẻ em (Bộ Lao động Thương binh và Xã hội), cho biết ngoài gửi công văn đến Cục An toàn thông tin kêu gọi, yêu cầu cộng đồng, người dùng mạng xã hội không chia sẻ hình ảnh rõ mặt tên tuổi của các bé trong vụ “tịnh thất Bồng Lai” nói riêng và các vụ xâm hại, bạo hành nói chung. Theo đó, việc chia sẻ hình ảnh tràn lan trên mạng sẽ khiến các em bị bị tổn thương, dễ bị bạn bè trêu chọc, xa lánh, dẫn tới nguy cơ bỏ học, mất quyền tự do riêng tư. Đại diện Cục trẻ em nhận định, hình ảnh các em sau khi được chia sẻ nhiều năm sau vẫn có thể dễ dàng bị đào bới lại, gây ảnh hưởng nặng nề đến tương lai và đời sống về sau của các bé.

Theo quy định, việc công khai đời sống riêng tư, bí mật cá nhân của trẻ em mà không được sự đồng ý của trẻ từ 7 tuổi trở lên hoặc cha mẹ, người giám hộ là hành vi vi phạm quy định về bảo vệ trẻ em. Mức xử phạt hành chính có thể lên đến 30 triệu đồng và bị buộc thu hồi, gỡ bỏ. Liên quan đến vụ việc “Tịnh thất Bồng Lai” những ngày vừa qua, nhận định cơ sở này có dấu hiệu lợi dụng tôn giáo để trục lợi, Ban Tôn giáo Chính phủ đề nghị tỉnh Long An xác minh, xử lý. Hôm 4/1, cơ quan an ninh điều tra tỉnh Long An đã khởi tố vụ án, khám xét và lấy lời khai một số người tại đây.

Ngay sau đó, rất nhiều thông tin về cơ sở này đã được đào bới và lan truyền, trong đó có rất nhiều hình ảnh về các bé đang sinh sống tại đây. Theo đó, nơi tự xưng là “chùa” “nơi thờ tự” này thực chất là nhà riêng của bà Cao Thị Cúc, tỉnh Long An. Gần 10 năm trước bà Cúc đưa nhiều tượng Phật, đồ thờ cúng về nhà, biến nơi này thành cơ sở thờ tự bất hợp pháp. Những người tự xưng là “sư thầy” “sư cô” tại đây cũng được cho là đã lợi dụng hình ảnh của những em nhỏ nơi đây để kiếm tiền từ mạnh thường quân với hình ảnh là trẻ mồ côi. Thực chất, nơi này có 8 trẻ em nhưng trong đó 6 trẻ sống với mẹ ruột chứ không phải trẻ mồ côi. Trong số 8 em, chỉ có 2 trẻ được nhận nuôi trong 3 năm qua. Cơ quan chức năng xác định việc lập hồ sơ nhận con nuôi còn nhiều tình tiết chưa đảm bảo quy định pháp luật, nên xã Hòa Khánh Tây chưa đồng ý.

Hoài Linh và nhà thờ tổ bất ngờ bị réo tên trong lùm xùm của Tịnh thất Bồng Lai Trong khi Hoài Linh đang có những bước đi đầu tiên trở lại làng giải trí thì vô tình nam danh hài lại bị nhắc tên trong ồn ào những ngày qua của Tịnh thất Bồng Lai.

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