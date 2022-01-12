Cục Trẻ em đề nghị gỡ ảnh trẻ em vụ “tịnh thất Bồng Lai”, có thể bị xử phạt hành chính đến 30 triệu đồng

Xã hội 12/01/2022 14:51

Liên quan đến vụ “Tịnh thất Bồng Lai”, Cục Trẻ em đề nghị Cục An toàn thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông xử lý các tài khoản, fanpage chia sẻ hình ảnh trẻ em trong vụ việc.

Dẫn tin từ VnExpress, ngày 12/1, bà Nguyễn Thị Nga, Cục phó Trẻ em (Bộ Lao động Thương binh và Xã hội), cho biết ngoài gửi công văn đến Cục An toàn thông tin kêu gọi, yêu cầu cộng đồng, người dùng mạng xã hội không chia sẻ hình ảnh rõ mặt tên tuổi của các bé trong vụ “tịnh thất Bồng Lai” nói riêng và các vụ xâm hại, bạo hành nói chung.

Cục Trẻ em đề nghị gỡ ảnh trẻ em vụ “tịnh thất Bồng Lai”, có thể bị xử phạt hành chính đến 30 triệu đồng - Ảnh 1

Theo đó, việc chia sẻ hình ảnh tràn lan trên mạng sẽ khiến các em bị bị tổn thương, dễ bị bạn bè trêu chọc, xa lánh, dẫn tới nguy cơ bỏ học, mất quyền tự do riêng tư. Đại diện Cục trẻ em nhận định, hình ảnh các em sau khi được chia sẻ nhiều năm sau vẫn có thể dễ dàng bị đào bới lại, gây ảnh hưởng nặng nề đến tương lai và đời sống về sau của các bé.

Cục Trẻ em đề nghị gỡ ảnh trẻ em vụ “tịnh thất Bồng Lai”, có thể bị xử phạt hành chính đến 30 triệu đồng - Ảnh 2

Theo quy định, việc công khai đời sống riêng tư, bí mật cá nhân của trẻ em mà không được sự đồng ý của trẻ từ 7 tuổi trở lên hoặc cha mẹ, người giám hộ là hành vi vi phạm quy định về bảo vệ trẻ em. Mức xử phạt hành chính có thể lên đến 30 triệu đồng và bị buộc thu hồi, gỡ bỏ.

Liên quan đến vụ việc “Tịnh thất Bồng Lai” những ngày vừa qua, nhận định cơ sở này có dấu hiệu lợi dụng tôn giáo để trục lợi, Ban Tôn giáo Chính phủ đề nghị tỉnh Long An xác minh, xử lý. Hôm 4/1, cơ quan an ninh điều tra tỉnh Long An đã khởi tố vụ án, khám xét và lấy lời khai một số người tại đây.

Cục Trẻ em đề nghị gỡ ảnh trẻ em vụ “tịnh thất Bồng Lai”, có thể bị xử phạt hành chính đến 30 triệu đồng - Ảnh 3

Ngay sau đó, rất nhiều thông tin về cơ sở này đã được đào bới và lan truyền, trong đó có rất nhiều hình ảnh về các bé đang sinh sống tại đây. Theo đó, nơi tự xưng là “chùa” “nơi thờ tự” này thực chất là nhà riêng của bà Cao Thị Cúc, tỉnh Long An. Gần 10 năm trước bà Cúc đưa nhiều tượng Phật, đồ thờ cúng về nhà, biến nơi này thành cơ sở thờ tự bất hợp pháp.

Cục Trẻ em đề nghị gỡ ảnh trẻ em vụ “tịnh thất Bồng Lai”, có thể bị xử phạt hành chính đến 30 triệu đồng - Ảnh 4

Những người tự xưng là “sư thầy” “sư cô” tại đây cũng được cho là đã lợi dụng hình ảnh của những em nhỏ nơi đây để kiếm tiền từ mạnh thường quân với hình ảnh là trẻ mồ côi. Thực chất, nơi này có 8 trẻ em nhưng trong đó 6 trẻ sống với mẹ ruột chứ không phải trẻ mồ côi. Trong số 8 em, chỉ có 2 trẻ được nhận nuôi trong 3 năm qua. Cơ quan chức năng xác định việc lập hồ sơ nhận con nuôi còn nhiều tình tiết chưa đảm bảo quy định pháp luật, nên xã Hòa Khánh Tây chưa đồng ý.

Hoài Linh và nhà thờ tổ bất ngờ bị réo tên trong lùm xùm của Tịnh thất Bồng Lai

Hoài Linh và nhà thờ tổ bất ngờ bị réo tên trong lùm xùm của Tịnh thất Bồng Lai

Trong khi Hoài Linh đang có những bước đi đầu tiên trở lại làng giải trí thì vô tình nam danh hài lại bị nhắc tên trong ồn ào những ngày qua của Tịnh thất Bồng Lai.

Xem thêm
Từ khóa:   Tịnh thất Bồng Lai vụ Tịnh Thất Bồng Lai bị bắt yêu cầu gỡ ảnh trẻ vụ Tịnh thất Bồng Lai

TIN MỚI NHẤT

Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, trời không phụ người hiền tài, 3 con giáp thoát khỏi vận đen, nghênh đón phú quý, tiền - tình - danh khó ai bì kịp

Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, trời không phụ người hiền tài, 3 con giáp thoát khỏi vận đen, nghênh đón phú quý, tiền - tình - danh khó ai bì kịp

Tâm linh - Tử vi 55 phút trước
Cuộc chạm mặt bất ngờ với kẻ thứ ba năm xưa và sự thật bàng hoàng khi âm thầm đi theo

Cuộc chạm mặt bất ngờ với kẻ thứ ba năm xưa và sự thật bàng hoàng khi âm thầm đi theo

Tâm sự 1 giờ 15 phút trước
Ô tô chạy với tốc độ cao bất ngờ đâm vào tường, lao thẳng vào sân nhà dân rồi lật úp

Ô tô chạy với tốc độ cao bất ngờ đâm vào tường, lao thẳng vào sân nhà dân rồi lật úp

Video 1 giờ 45 phút trước
Nỗi đau đớn của người phụ nữ khi vô tình phát hiện bí mật của chồng lúc dọn dẹp phòng ngủ

Nỗi đau đớn của người phụ nữ khi vô tình phát hiện bí mật của chồng lúc dọn dẹp phòng ngủ

Tâm sự gia đình 2 giờ 15 phút trước
Danh tính gã chồng đánh vợ tới tấp giữa đường ở Gia Lai

Danh tính gã chồng đánh vợ tới tấp giữa đường ở Gia Lai

Đời sống 2 giờ 44 phút trước
Đang nướng thịt, cả gia đình tháo chạy vì mặt đất đột nhiên phát nổ, bắn ra nhiều tia lửa

Đang nướng thịt, cả gia đình tháo chạy vì mặt đất đột nhiên phát nổ, bắn ra nhiều tia lửa

Video 2 giờ 45 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, 3 con giáp thần Tài mỉm cười, Phật Quan Âm độ trì, tiền bạc vượng phát, làm việc gì cũng 'thuận buồm xuôi gió'

Kể từ ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, 3 con giáp thần Tài mỉm cười, Phật Quan Âm độ trì, tiền bạc vượng phát, làm việc gì cũng 'thuận buồm xuôi gió'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 50 phút trước
Nỗi băn khoăn của người chồng khi vợ mang thai 7 tháng không lộ bụng và lời khuyên bất ngờ từ bác sĩ

Nỗi băn khoăn của người chồng khi vợ mang thai 7 tháng không lộ bụng và lời khuyên bất ngờ từ bác sĩ

Tâm sự gia đình 3 giờ 15 phút trước
Người dân bất ngờ ghi lại được cảnh tượng hơn 20 con rái cá đang bơi lội và bắt cá trên sông

Người dân bất ngờ ghi lại được cảnh tượng hơn 20 con rái cá đang bơi lội và bắt cá trên sông

Video 3 giờ 45 phút trước
Nỗi lòng nghẹn ngào của người chồng sau hành động bị cả họ hàng chỉ trích

Nỗi lòng nghẹn ngào của người chồng sau hành động bị cả họ hàng chỉ trích

Tâm sự Eva 4 giờ 12 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số