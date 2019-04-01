Người phụ nữ mặc váy cưới khoe đôi gò bồng đảo gợi cảm được cho là đã 75 tuổi, sống ở Diễn Châu (Nghệ An).

Mới đây, cộng đồng mạng chuyền tay nhau loạt ảnh về cụ bà lớn tuổi mặc váy cô dâu. Chi tiết gây tranh cãi lớn nhất chính là dù tuổi đã cao nhưng cụ bà vẫn vô tư khoe trọn đôi gò bồng đảo trong chiếc váy cưới gợi cảm. Theo người đăng bài, người phụ nữ trong ảnh năm nay đã 75 tuổi và sinh sống ở Diễn Châu, Nghệ An. Người phụ nữ mặc váy cô dâu trong bức ảnh được cho là đã 75 tuổi - Ảnh: Facebook Tuổi cao nhưng cụ bà vẫn rất chịu chơi - Ảnh: Facebook Hình ảnh dấy lên nhiều tranh cãi - Ảnh: Facebook Chỉ sau thời gian ngắn đăng tải lên mạng xã hội, loạt ảnh đã nhận về vô số ý kiến trái chiều từ người dùng mạng. Phần đông bình luận đều cho rằng cụ bà ăn mặc phản cảm, không phù hợp với lứa tuổi. Không ít bình luận chỉ trích studio váy cưới vì tư vấn không có tâm, khiến cụ bà lâm vào tình huống dở khóc dở cười.

"Cá nhân mình thấy quá phản cảm"; "Nhìn không đẹp mà còn ghê ghê thế nào ý"; "Cạn lời luôn!"; "Không nên trách cụ bà, lỗi thuộc về studio váy cưới chứ nhỉ"; "Hồi xuân thế này thì hơi quá"; "Trước đây cũng từng có nhiều cụ bà mặc váy cô dâu để chụp ảnh kỷ niệm ngày cưới. Tuy nhiên người ta mặc đồ kín đáo, duyên dáng chứ không phô trương, phản cảm thế này"... dân mạng bình luận. Một số khác lại phản bác rằng dù ở lứa tuổi nào thì người phụ nữ cũng được quyền ăn mặc và làm đẹp theo ý thích.

"Lớn tuổi thì vẫn có quyền mặc đẹp chứ"; "Phụ nữ ở tuổi nào cũng được quyền quyến rũ nhé"; "Nhìn cụ bà đẹp và gợi cảm hơn nhiều em 9x ấy chứ"; "Ngày vui của người ta, ăn mặc thế nào là quyền của họ"...., dân mạng bày tỏ. Bên cạnh đó cũng có không ít dân mạng nghi ngờ loạt ảnh trên đã được photoshop, mọi người không nên phán xét khi chưa biết rõ nguồn cơn câu chuyện. Hiện vẫn chưa rõ thực hư của câu chuyện trên cũng như danh tính của cô dâu lớn tuổi, thế nhưng dân mạng đang thi nhau chia sẻ ảnh và bàn tán cực kỳ rôm rả.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/co-dau-75-tuoi-o-nghe-an-khoe-vong-mot-goi-cam-khien-dan-mang-tranh-cai-320330.html