Cô dâu 75 tuổi ở Nghệ An khoe vòng một gợi cảm khiến dân mạng tranh cãi

Xã hội 01/04/2019 16:10

Người phụ nữ mặc váy cưới khoe đôi gò bồng đảo gợi cảm được cho là đã 75 tuổi, sống ở Diễn Châu (Nghệ An).

Mới đây, cộng đồng mạng chuyền tay nhau loạt ảnh về cụ bà lớn tuổi mặc váy cô dâu. Chi tiết gây tranh cãi lớn nhất chính là dù tuổi đã cao nhưng cụ bà vẫn vô tư khoe trọn đôi gò bồng đảo trong chiếc váy cưới gợi cảm. Theo người đăng bài, người phụ nữ trong ảnh năm nay đã 75 tuổi và sinh sống ở Diễn Châu, Nghệ An.

Cô dâu 75 tuổi ở Nghệ An khoe vòng một gợi cảm khiến dân mạng tranh cãi - Ảnh 1
Người phụ nữ mặc váy cô dâu trong bức ảnh được cho là đã 75 tuổi - Ảnh: Facebook
Cô dâu 75 tuổi ở Nghệ An khoe vòng một gợi cảm khiến dân mạng tranh cãi - Ảnh 2
Tuổi cao nhưng cụ bà vẫn rất chịu chơi - Ảnh: Facebook
Cô dâu 75 tuổi ở Nghệ An khoe vòng một gợi cảm khiến dân mạng tranh cãi - Ảnh 3
Hình ảnh dấy lên nhiều tranh cãi - Ảnh: Facebook

Chỉ sau thời gian ngắn đăng tải lên mạng xã hội, loạt ảnh đã nhận về vô số ý kiến trái chiều từ người dùng mạng. Phần đông bình luận đều cho rằng cụ bà ăn mặc phản cảm, không phù hợp với lứa tuổi. Không ít bình luận chỉ trích studio váy cưới vì tư vấn không có tâm, khiến cụ bà lâm vào tình huống dở khóc dở cười.

"Cá nhân mình thấy quá phản cảm"; "Nhìn không đẹp mà còn ghê ghê thế nào ý"; "Cạn lời luôn!"; "Không nên trách cụ bà, lỗi thuộc về studio váy cưới chứ nhỉ"; "Hồi xuân thế này thì hơi quá"; "Trước đây cũng từng có nhiều cụ bà mặc váy cô dâu để chụp ảnh kỷ niệm ngày cưới. Tuy nhiên người ta mặc đồ kín đáo, duyên dáng chứ không phô trương, phản cảm thế này"... dân mạng bình luận.

Một số khác lại phản bác rằng dù ở lứa tuổi nào thì người phụ nữ cũng được quyền ăn mặc và làm đẹp theo ý thích.

"Lớn tuổi thì vẫn có quyền mặc đẹp chứ"; "Phụ nữ ở tuổi nào cũng được quyền quyến rũ nhé"; "Nhìn cụ bà đẹp và gợi cảm hơn nhiều em 9x ấy chứ"; "Ngày vui của người ta, ăn mặc thế nào là quyền của họ"...., dân mạng bày tỏ.

Bên cạnh đó cũng có không ít dân mạng nghi ngờ loạt ảnh trên đã được photoshop, mọi người không nên phán xét khi chưa biết rõ nguồn cơn câu chuyện.

Hiện vẫn chưa rõ thực hư của câu chuyện trên cũng như danh tính của cô dâu lớn tuổi, thế nhưng dân mạng đang thi nhau chia sẻ ảnh và bàn tán cực kỳ rôm rả.

Vợ trẻ cầu cứu cộng đồng mạng vì 'bồ nhí' của chồng liên tục nhắn tin, dọa tự tử mong được quay lại

Vợ trẻ cầu cứu cộng đồng mạng vì 'bồ nhí' của chồng liên tục nhắn tin, dọa tự tử mong được quay lại

Mặc dù người đàn ông đã hối hận, quyết quay về với vợ con nhưng cô “bồ nhí” vẫn tìm mọi cách liên lạc, mong quay lại.

Xem thêm
Từ khóa:   cô dâu 75 tuổi cô dâu nghệ an ảnh nóng

TIN MỚI NHẤT

Tài Lộc vượng phát, 3 con giáp chăm chỉ được trời thương, TIỀN TÀI tìm đến tận cửa, tha hồ gánh BẠC TỶ về nhà trong 1 tháng tới

Tài Lộc vượng phát, 3 con giáp chăm chỉ được trời thương, TIỀN TÀI tìm đến tận cửa, tha hồ gánh BẠC TỶ về nhà trong 1 tháng tới

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 22 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng 20h hôm nay, ngày 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 22 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 22 phút trước
Khám phá giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại sữa hạt bình dân

Khám phá giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại sữa hạt bình dân

Dinh dưỡng 4 giờ 22 phút trước
Sự thật đằng sau quyết định ly hôn chớp nở của người dâu mới sau khi mẹ chồng bước vào phòng đêm cưới

Sự thật đằng sau quyết định ly hôn chớp nở của người dâu mới sau khi mẹ chồng bước vào phòng đêm cưới

Tâm sự gia đình 5 giờ 22 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 22 phút trước
Màn bình tĩnh bất ngờ của cô dâu mới trước sự phản bội của chồng ngay đêm đầu tiên chung sống

Màn bình tĩnh bất ngờ của cô dâu mới trước sự phản bội của chồng ngay đêm đầu tiên chung sống

Tâm sự gia đình 7 giờ 22 phút trước
Nỗi băn khoăn của người con dâu khi bị em chồng soi mói và tuyệt chiêu khiến đối phương phải rút lui

Nỗi băn khoăn của người con dâu khi bị em chồng soi mói và tuyệt chiêu khiến đối phương phải rút lui

Tâm sự 8 giờ 22 phút trước
Sự thật đằng sau màn va chạm giữa chị dâu - em chồng và bài học đắt giá cho tính thích đọc thấu chuyện người khác

Sự thật đằng sau màn va chạm giữa chị dâu - em chồng và bài học đắt giá cho tính thích đọc thấu chuyện người khác

Tâm sự Eva 9 giờ 22 phút trước
Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm

Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm

Tâm sự gia đình 9 giờ 52 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Danh tính và lời khai của người đàn ông chặn đầu xe, véo mũi tài xế ô tô ở Hà Nội

Danh tính và lời khai của người đàn ông chặn đầu xe, véo mũi tài xế ô tô ở Hà Nội

Giá vàng hôm nay, ngày 12/10/2026: Vàng thế giới tăng nhanh, SJC vọt lên mốc cao

Giá vàng hôm nay, ngày 12/10/2026: Vàng thế giới tăng nhanh, SJC vọt lên mốc cao

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Mức sinh thấp: Bài toán không chỉ là sinh đủ hai con

Mức sinh thấp: Bài toán không chỉ là sinh đủ hai con

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản