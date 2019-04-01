Thời gian gần đây, chị em thường chia sẻ những câu chuyện về người thứ ba trên mạng xã hội, thu hút sự quan tâm của đông đảo cư dân mạng. Mới đây, một người vợ trẻ đã lên tiếng cầu cứu cộng đồng mạng vì gia đình cô bị bồ nhí cũ của chồng đeo bám mãi không tha. Không chỉ lập rất nhiều Facebook mà "tiểu tam" còn dùng hàng loạt số điện thoại khác nhau để liên lạc nhằm chia rẽ hạnh phúc gia đình người khác.

Ban đầu em biết chồng có bồ, em đã dùng rất nhiều lời lẽ tử tế để khuyên nó thậm chí dẹp bỏ sĩ diện bản thân cầu xin nó.

“Chuyện tưởng đã qua nhưng thực sự cây muốn lặng gió không ngừng. Vợ chồng em sau 1 thời gian có hiểu nhầm mâu thuẫn nhưng đã quay về bình thường, đang sống rất vui vẻ nhưng con bồ cũ của chồng em nó không cam tâm. Hàng ngày nó đăng những status thách thức, lập rất nhiều Facebook, dùng rất nhiều số điện thoại để liên lạc lại với chồng em hòng gây trò chia rẽ. Em không muốn làm to chuyện nhưng con người ai cũng có những giới hạn.

Vì con, người vợ trẻ đã nhiều lần nhắn tin năn nỉ bồ của chồng để gia đình êm ấm - Ảnh: Facebook

Nó không những không từ bỏ mà còn tỏ thái độ nhơn nhơn vì nó nghĩ em không dám làm gì nó. Chồng em sai em tự có cách quản nhưng con kia hết lần này lần khác tìm mọi cách mua chuộc, níu kéo thậm chí bày trò tự tử để chồng em không bỏ nó được.

Loại đàn bà như nó không ăn được tính đạp đổ, nó ép em muốn tử tế cũng không được.

Hôm nay bêu chuyện xấu của nhà ra là đường cùng, em mong mọi người giúp em, chia sẻ để ai là người thân của nó biết và dạy lại con cháu nhà mình. Em không muốn đánh ghen không muốn to chuyện, thời gian qua tất cả đã quá đủ mệt mỏi rồi”, người vợ chia sẻ nỗi khổ của mình khi phải chịu đựng nhân tình của chồng.

Theo thông tin được chia sẻ, "kẻ thứ ba" được nhắc đến trong câu chuyện đang sống ở thành phố Hòa Bình. Mặc dù biết người đàn ông này đã có vợ nhưng cô vẫn chấp nhận làm người thứ ba. Thậm chí, có lúc cô gái này còn ghen ngược lại với người vợ chính thức: “Em chấp nhận với việc khuất mắt trông coi. Chứ đừng nghĩ em chấp nhận là anh có quyền đưa vợ anh vào cuộc sống của em được”.

Cô 'bồ nhí' ghen ngược với vợ - Ảnh: Facebook

Sau khi bị vợ phát hiện, người chồng đã tỏ ra ăn năn, hết lời xin lỗi vợ, hy vọng được trở về với gia đình. Vì thương con và còn yêu chồng nên người vợ đã chấp nhận tha thứ dù đó không phải là lần đầu tiên.

Người chồng ân hận, nhắn tin xin lỗi vợ mình - Ảnh: Facebook

Trong khi người đàn ông đã có ý chấm dứt thì cô bồ nhí lại không có ý buông tay. Cô ta tìm mọi cách để liên lạc, thậm chí còn dọa tự tử để níu kéo tình cảm.

Kẻ thứ ba thay đổi nhiều Facebook và số điện thoại để níu kéo chồng người khác - Ảnh: Facebook

Vì không muốn đánh ghen nên người vợ trẻ quyết định kể lại câu chuyện trên mạng xã hội để cộng đồng mạng giúp đỡ dạy dỗ kẻ thứ 3 này.

Dù chưa biết thực hư thế nào nhưng nhiều giờ qua rất nhiều chị em tỏ ra vô cùng bức xúc trước hành vi và thái độ trơ trẽn của cô “bồ nhí”.