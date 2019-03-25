Mặc dù đang mang thai và nuôi con nhỏ nhưng hai cô gái vẫn cùng nhóm bạn bè sử dụng thuốc lắc trong vũ trường. Đến khi vũ trường đóng cửa, cả nhóm tiếp tục bắt taxi tìm khách sạn để "phê" tiếp.

Theo thông tin từ Công an thành phố Đà Nẵng, rạng sáng ngày 24/3, tổ công tác số 3 của lực lượng 911, Công an thành phố Đà Nẵng chốt tại ngã tư Phan Châu Trinh, Pasteur (quận Hải Châu) phát hiện nhóm thanh niên đi taxi có biểu hiện phê ma túy nên tiến hành kiểm tra.

Nhóm thanh niên này gồm 8 người, ba trong số đó là phụ nữ. Trên sàn xe taxi, cơ quan chức năng phát hiện thuốc lắc nằm vương vãi. Qua khám xét, trên người đối tượng Trần Hoàng (sinh năm 1998, cư trú tại thị trấn Nam Phước, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam) có cất giấu thuốc lắc trong khăn giấy.

Quá trình kiểm tra cho thấy cả 8 người đều dương tính với ma túy - Ảnh: Internet

Qua kiểm tra, cơ quan chức năng phát hiện cả 8 người này đều dương tính với ma túy. Nhóm thanh niên này khai nhận vừa sử dụng thuốc lắc trong một vũ trường trên đường Đống Đa (quận Hải Châu). Vì vũ trường sắp đóng cửa và còn dư "hàng" nên cả nhóm thuê xe taxi tìm khách sạn để sử dụng tiếp.

Điều đáng nói, trong nhóm này có một cô gái đang mang thai năm tháng và một cô gái khác vừa mới sinh được hai tháng. Có người còn là học sinh, sinh viên.

Theo các chuyên gia sức khỏe, phụ nữ mang thai sử dụng ma túy có thể dẫn đến những hậu quả không mong muốn như sảy thai, thai lưu, thai nhi kém phát triển, trẻ sơ sinh nhẹ cân, sinh non, dị tật bẩm sinh hoặc chết đột ngột vì thai nhi rất nhạy cảm với ma túy, chất gây nghiện.

Nếu bà mẹ sử dụng ma túy trong những tháng đầu thai kỳ sẽ ảnh hưởng đến các cơ quan của thai nhi. Nếu sử dụng trong những tháng sau của thai kỳ sẽ khiến hệ thống thần kinh trung ương của thai nhi bị tổn thương.

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