Theo hình ảnh được trích xuất từ camera an ninh, một cặp vợ chồng già được cho là cha mẹ của nam thanh niên chở nhau về nhà trên xe gắn máy. Vào thời điểm đó, nam thanh niên mặc áo ngắn sát nách, quần ngắn màu đen đang đứng trước nhà.

Thấy cha mẹ về, anh ta tỏ ra tức giận, bực tức. Sau một hồi đi lại xung quanh, người con bất ngờ vung tay đấm thẳng vào đầu cha mình khiến xe máy và nạn nhân ngã lăn xuống đất.

Hình ảnh người con đánh đập cha mẹ khiến dân tình bức xúc - Ảnh cắt từ clip

Từ trong nhà đi ra can ngăn, người mẹ cũng bị con trai đánh mạnh vào đầu. Không dừng lại ở đó, sau một hồi đi lại xung quanh, người con tiếp tục lao vào đánh đập mẹ mình khiến bà cụ ngã xuống đất thêm lần nữa, bị xe máy đè lên người.

Người mẹ bị con trai xô ngã, bị xe máy đè lên - Ảnh cắt từ clip

May mắn lúc này có một người đàn ông chạy đến can ngăn và khống chế gã nghịch tử. Theo lời người đăng tải đoạn clip, sau đó người dân xung quanh đã có mặt, giúp đỡ hai ông bà và trình báo sự việc đến công an khu vực.

Ngay sau khi được chia sẻ, đoạn clip trên đã nhanh chóng trở thành chủ đề nóng trên mạng xã hội, được mọi người bàn tán xôn xao. Hầu hết mọi người đều lên án hành vi tàn nhẫn của người con bất hiếu và hy vọng cơ quan chức năng sẽ vào cuộc, xử lý thích đáng.

“Đúng là nghịch tử, nuôi con khôn lớn để rồi bị đối xử như thế này đây. May nhờ có người xung quanh giúp đỡ, nếu không chẳng biết hai người sẽ bị đánh đến mức nào nữa, hy vọng họ không sao", M.H bình luận.

“Loại con bất hiếu như thế này, mong cơ quan chức năng sẽ sớm vào cuộc xử lý để đảm bảo an toàn cho cuộc sống của hai cụ sau này", ý kiến của một người dùng mạng xã hội.

Mặc dù vẫn chưa biết vụ việc xảy ra ở đâu và nguyên nhân đàng sau nhưng đoạn clip vẫn đang là đề tài nóng trên mạng xã hội.