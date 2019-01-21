Clip: Chị em nào muốn cưa đổ Lâm Tây nhất định phải vượt qua 'tình địch' đáng gờm này

Mới đây, cộng đồng mạng chuyền tay nhau đoạn clip ghi lại những khoảnh khắc cực tình cảm giữa Văn Lâm và em gái xinh đẹp. Ai nấy đều công nhận chàng thủ môn chẳng những bắt bóng giỏi mà còn là người anh trai cực kỳ tuyệt vời.

Bố của Văn Lâm là người Việt còn mẹ là người Nga. Chàng thủ thành có vẻ đẹp lai ấn tượng cùng chiều cao khủng 1m88. Em trai và em gái của Văn Lâm sau khi lộ diện cũng khiến dân tình xuýt xoa vì đẹp tựa thiên thần. Đặc biệt là cô em gái Thanh Giang, năm nay mới 12 tuổi nhưng đã ra dáng một mỹ nhân tương lai.

Fan hâm mộ quả quyết em gái Văn Lâm sẽ là đại mỹ nhân trong tương lai - Ảnh: Facebook

Giây phút cô bé Thanh Giang rơm rớm nước mắt, ôm chặt không rời vì không nỡ để anh trai đi xa thi đấu khiến người xem thực sự xúc động. Trong một số lần Văn Lâm livestream trên mạng xã hội, cô em gái Thanh Giang ở kế bên và thoải mái trêu chọc anh trai. Chẳng những không khó chịu, chàng thủ thành còn hết sức cưng nựng cô em bé nhỏ.

Thanh Giang không nỡ để anh trai đi thi đấu xa nhà - Ảnh cắt từ clip

"Muốn cưa đổ Văn Lâm không dễ bởi 'tình địch' này quá đáng gờm. Người đâu xinh đẹp, đáng yêu lại rất biết cách làm nũng nữa", tài khoản Phương Anh bình luận.

"Clip dễ thương muốn xỉu luôn. Coi xong ước có anh trai vừa cao lớn, vừa ấm áp như Văn Lâm", tài khoản Linh Trần bày tỏ.

Văn Lâm cực yêu chiều em gái - Ảnh: Facebook

Hùng dũng trên sân cỏ là thế, ít ai biết rằng khi về nhà Lâm Tây là người nhẹ nhàng, tình cảm. Nơi yêu thích nhất trong nhà của anh chính là căn bếp - Ảnh: Facebook

Trước đây Văn Lâm từng chia sẻ khi về nhà, điều anh thích làm nhất chính là tưới cây, rửa xe, hái quả, câu cá, vào bếp nấu những món ăn ngon cho gia đình. Có thể nói chàng thủ môn quốc dân chính là mẫu đàn ông "giỏi việc nước, đảm việc nhà" mà hội chị em luôn ao ước.