Đức Chinh vào sân thay Công Phượng trong trận mở màn Asian Cup của đội tuyển Việt Nam và nhận về nhiều chỉ trích từ cư dân mạng. Bên cạnh đó, Đặng Văn Lâm cũng phải nghe nhiều lời lẽ không hay vì để Iraq chọc thủng lưới 3 lần.

Tối qua (8/1), đội tuyển Việt Nam đã để mất điểm trước Iraq sau bàn thua ở phút thi đấu chính thức cuối cùng. Người hâm mộ tỏ ra vô cùng hụt hẫng, tuy nhiên vẫn động viên thầy trò HLV Park Hang-seo chiến đấu hết sức mình trong trận đấu trước đối thủ Iran sắp tới. Bên cạnh đó, một số cư dân mạng đã nổi giận khi Việt Nam để thua quá đáng tiếc. Họ cho rằng lỗi lớn nhất thuộc về Hà Đức Chinh, được vào sân thay Công Phượng nhưng không thể hiện được nhiều trong suốt 30 phút có mặt trên sân. Sau khi trận đấu kết thúc, một bộ phận fan hâm mộ đã dùng nhiều lời lẽ công kích, chửi bới khó nghe trên trang cá nhân của Hà Đức Chinh.

Tuy nhiên, phần đông cư dân mạng vẫn cho rằng Việt Nam chưa thể nói là thi đấu quá tốt nhưng cũng không hề tệ. Đối thủ Iraq mạnh hơn chúng ta quá nhiều, điều cần nhất lúc này là cố gắng động viên các cầu thủ chứ không phải đổ lỗi cho họ. Đức Chinh chẳng phải là ngọn nguồn khiến đội tuyển Việt Nam thua trước Iraq nhưng đang phải nhận về nhiều lời lẽ không hay - Ảnh: Facebook Phần đông cư dân mạng vẫn đứng về phía Đức Chinh - Ảnh: Facebook

Facebook Hà Đức Chinh hiện đang bị tấn công dữ dội - Ảnh: Facebook Đáng nói, đây không phải là lần đầu tiên Đức Chinh bị chỉ trích. Trong trận chung kết lượt đi AFF Cup 2018, Đức Chinh đã 3 lần bỏ lỡ cơ hội ghi bàn. Sau trận đấu, Facebook cá nhân của anh cũng bị tấn công dữ dội bằng đủ lời lẽ khó nghe Trong khi đó, để Iraq chọc thủng lưới 3 lần cũng khiến Đặng Văn Lâm nhận về nhiều lời lẽ không hay. Tuy nhiên, số bình luận bênh vực, khen ngợi và bảo vệ Văn Lâm cũng xuất hiện rất nhiều. Đặng Văn Lâm được phần đông dân mạng ủng hộ - Ảnh: Facebook Đội tuyển Việt Nam vẫn còn chặng đường rất dài phía trước, hy vọng các cổ động viên sẽ tỉnh táo hơn, dùng trái tim nóng và cái đầu lạnh để theo dõi, cổ vũ và ủng hộ cho thầy cho HLV Park Hang-seo.

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