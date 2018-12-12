Một số cổ động viên quá khích đã vào Facebook cá nhân chỉ trích Đức Chinh là 'ăn hại', 'tội đồ' sau 3 pha ghi bàn không thành công.

Tối 12/12, trận chung kết lượt đi AFF Cup 2018 giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Malaysia đã chính thức khép lại với tỉ số hòa 2-2. Kết quả này khiến phần lớn người hâm mộ cảm thấy tiếc nuối bởi các cầu thủ đã bỏ lỡ nhiều cơ hội ghi bàn trong suốt trận đấu. Đặc biệt cầu thủ mang áo số 13 Hà Đức Chinh đã có tận 3 pha dứt điểm đẹp mắt nhưng đều không thành công.

Đức Chinh đã có tận 3 pha dứt điểm đẹp mắt nhưng đều không thành công - Ảnh: Internet Lần đầu tiên được chơi ở vị trí tiền đạo đá chính trong trận chung kết lượt đi AFF Cup 2018 thế nhưng Hà Đức Chinh đã không thể lập công ghi bàn đem lại chiến thắng cho đội tuyển Việt Nam. Ngay cả khi trận đấu vẫn chưa ngã ngũ, một số fan cuồng đã "tấn công" trang cá nhân của Đức Chinh bằng nhiều lời lẽ chỉ trích, xúc phạm.

Một số cư dân mạng đã gọi Đức Chinh là "ăn hại", "kẻ tội đồ" và yêu cầu anh đừng đá trận lượt về để tránh "cản trở" đồng đội. Trận đấu chưa kết thúc nhưng một số cổ động viên quá khích đã 'tấn công' trang cá nhân của Đức Chinh sau 3 pha ghi bàn hụt - Ảnh chụp màn hình Một số người còn gọi Đức Chinh là 'tội đồ', 'ăn hại' - Ảnh chụp màn hình Nhưng fan cuồng dùng nhiều lời lẽ xúc phạm Đức Chinh - Ảnh chụp màn hình Tuy nhiên, hầu hết người hâm mộ vẫn cho rằng trận đấu tối nay Chinh "đen" đã cố gắng hết sức, chỉ còn thiếu một chút may mắn nữa thôi. Những cổ động viên chân chính sẽ tiếp tục ủng hộ, động viên Đức Chinh thi đấu thật tốt trong trận đấu chung kết lượt về vào ngày 15/12 tới đây.

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