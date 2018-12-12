Cư dân mạng kéo vào Facebook cá nhân mắng Đức Chinh là 'ăn hại', 'tội đồ' sau 3 pha ghi bàn hụt

Xã hội 12/12/2018 02:08

Một số cổ động viên quá khích đã vào Facebook cá nhân chỉ trích Đức Chinh là 'ăn hại', 'tội đồ' sau 3 pha ghi bàn không thành công.

Tối 12/12, trận chung kết lượt đi AFF Cup 2018 giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Malaysia đã chính thức khép lại với tỉ số hòa 2-2. 

Kết quả này khiến phần lớn người hâm mộ cảm thấy tiếc nuối bởi các cầu thủ đã bỏ lỡ nhiều cơ hội ghi bàn trong suốt trận đấu. Đặc biệt cầu thủ mang áo số 13 Hà Đức Chinh đã có tận 3 pha dứt điểm đẹp mắt nhưng đều không thành công.

Cư dân mạng kéo vào Facebook cá nhân mắng Đức Chinh là 'ăn hại', 'tội đồ' sau 3 pha ghi bàn hụt - Ảnh 1
Đức Chinh đã có tận 3 pha dứt điểm đẹp mắt nhưng đều không thành công - Ảnh: Internet

Lần đầu tiên được chơi ở vị trí tiền đạo đá chính trong trận chung kết lượt đi AFF Cup 2018 thế nhưng Hà Đức Chinh đã không thể lập công ghi bàn đem lại chiến thắng cho đội tuyển Việt Nam.

Ngay cả khi trận đấu vẫn chưa ngã ngũ, một số fan cuồng đã "tấn công" trang cá nhân của Đức Chinh bằng nhiều lời lẽ chỉ trích, xúc phạm.

Một số cư dân mạng đã gọi Đức Chinh là "ăn hại", "kẻ tội đồ" và yêu cầu anh đừng đá trận lượt về để tránh "cản trở" đồng đội.

Cư dân mạng kéo vào Facebook cá nhân mắng Đức Chinh là 'ăn hại', 'tội đồ' sau 3 pha ghi bàn hụt - Ảnh 2
Trận đấu chưa kết thúc nhưng một số cổ động viên quá khích đã 'tấn công' trang cá nhân của Đức Chinh sau 3 pha ghi bàn hụt - Ảnh chụp màn hình
Cư dân mạng kéo vào Facebook cá nhân mắng Đức Chinh là 'ăn hại', 'tội đồ' sau 3 pha ghi bàn hụt - Ảnh 3
Một số người còn gọi Đức Chinh là 'tội đồ', 'ăn hại' - Ảnh chụp màn hình
Cư dân mạng kéo vào Facebook cá nhân mắng Đức Chinh là 'ăn hại', 'tội đồ' sau 3 pha ghi bàn hụt - Ảnh 4
Nhưng fan cuồng dùng nhiều lời lẽ xúc phạm Đức Chinh - Ảnh chụp màn hình

Tuy nhiên, hầu hết người hâm mộ vẫn cho rằng trận đấu tối nay Chinh "đen" đã cố gắng hết sức, chỉ còn thiếu một chút may mắn nữa thôi. Những cổ động viên chân chính sẽ tiếp tục ủng hộ, động viên Đức Chinh thi đấu thật tốt trong trận đấu chung kết lượt về vào ngày 15/12 tới đây. 

Nhọ nhất hôm nay là Hà Đức Chinh, mặt đối mặt với thủ môn bao lần vẫn không thể ghi bàn!

Nhọ nhất hôm nay là Hà Đức Chinh, mặt đối mặt với thủ môn bao lần vẫn không thể ghi bàn!

Nhiều người vừa thương vừa tiếc cho Hà Đức Chinh khi bỏ lỡ nhiều cơ hội ghi bàn.

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