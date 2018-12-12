Rất đông cổ động viên đã lên tiếng bênh vực cầu thủ trẻ này. Trong số đó, bức tâm thư của một fan hâm mộ chân chính gửi đến những kẻ gọi Đức Chinh là tội đồ đã nhận được lượt like và chia sẻ "khủng" từ cộng đồng mạng.

Vì bỏ lỡ nhiều cơ hội ghi bàn, Đức Chinh đã bị một số cổ động viên quá khích vào trang cá nhân chỉ trích và gọi là tội đồ. Điều này khiến nhiều người hâm mộ chân chính không khỏi bức xúc.

Lật mặt nhanh hơn trở bàn tay. Yêu, ghét thậm chí đẩy thành căm hận chỉ trong tích tắc. Ngoài thành phần choai choai trẻ trâu, không ít ‘người lớn’ cũng hùa vào chửi hội đồng. Chửi cho sướng miệng, chửi cho hả hê, như thể cứ đua nhau chửi bất tận là chuyển được hoà thành thắng vậy.

Xin nhớ cho rằng, tất cả các cầu thủ đã vắt kiệt sức cho trận hôm nay, trên mặt sân trơn trượt, trong tiếng cổ vũ áp đảo của 8 vạn khán giả đội bạn. Chẳng thể nhận xét ai cố hơn ai, bởi tất cả đều tập trung và gắng đến từng hơi thở, từng bước chạy, ngã đau cũng ráng gượng dậy thật nhanh để không bỏ phí thời gian.

Trong suốt trận đấu tối qua, các cầu thủ đã thi đấu hết mình vì màu cờ sắc áo - Ảnh: Internet

Không ghi bàn được? Hãy tin, ‘người hâm mộ’ chẳng phải là người buồn nhất. Thế nên, tiếc thì cứ tiếc thôi, chứ đừng trách, đừng mắng, đừng mỉa mai. Muốn góp ý, nói lời nhẹ nhàng, lọt tai, có khó gì đâu nhỉ? Chuyện chuyên môn đã có HLV trưởng và cả ban huấn luyện người ta rút kinh nghiệm rồi. Xin ‘người hâm mộ’ để yên cho các em nghỉ ngơi, bình phục chấn thương, lấy lại tinh thần để cống hiến cho một trận cầu thật hay sắp tới.

Đừng ào ào theo phong trào. Đã yêu thì yêu cho trót, cho lịch sự, văn minh. Không thì ngượng lắm khi nghe cầu thủ nói hôm nay, vì người hâm mộ em sẽ đá hết mình”.

Khi bỏ lỡ những bàn thắng đó, cổ động viên buồn 1 thì cầu thủ còn đau hơn gấp trăm, nghìn lần - Ảnh: Internet

Sau khi được đăng tải, những dòng chia sẻ này đã nhận được sự ủng hộ của đông đảo mọi người. Tất cả đều cho rằng trong trận đấu tối qua, các cầu thủ của chúng ta đã làm rất tốt. Mặc dù không thể thắng nhưng họ đã mang về tỷ số có lợi cho đội nhà. Quan trọng hơn, lúc này các cầu thủ cần sự ủng hộ, động viên từ người hâm mộ để có thể giành chiến thắng trong trận chung kết lượt về vào ngày 15/12 sắp tới tại sân vận động Mỹ Đình.