Thông tin Đặng Văn Lâm bị đồng đội đánh vì không chịu đi nhậu hiện đang thu hút sự quan tâm của nhiều người.

Sau khi đội tuyển Việt Nam giành ngôi vô địch AFF Cup 2018, thủ môn Đặng Văn Lâm bỗng trở thành cái tên gây sốt với người hâm mộ. Mọi thông tin về chàng thủ thành đều được chia sẻ với lượng tương tác cực khủng trên mạng xã hội. Mới đây, một lãnh đạo CLB Hải Phòng hé lộ thông tin Đặng Văn Lâm từng bị đánh vào năm ngoái khiến cư dân mạng bàn tán xôn xao. Nguyên nhân là do chàng thủ môn được đồng đội rủ đi nhậu nhưng không đi. Kết quả, Văn Lâm bị một số cầu thủ trong CLB Hải Phòng ghét và dẫn đến vụ xô xát, theo Saostar.

Trong mắt các lãnh đạo CLB Hải Phòng, Đặng Văn Lâm được đánh giá là một cầu thủ rất ngoan, chịu khó tập luyện, cố gắng và luôn nỗ lực hết mình từ sân tập đến các trận đấu. Văn Lâm không thích nhậu nhẹt nên khó hòa nhập với đồng đội, qua đó bị ghét vì đi ngược với thói quen, cách chơi của nhiều cầu thủ.



Dư luận xôn xao trước thông tin Lâm Tây bị đồng đội đánh vì không chịu đi nhậu chung - Ảnh: Internet Câu chuyện Lâm Tây bị đánh, thậm chí phải rời Hải Phòng lên Hà Nội nghỉ dưỡng thương một thời gian từng khiến người hâm mộ bóng đá xôn xao. Tuy nhiên lúc đó chàng thủ thành chưa nổi tiếng như bây giờ nên thông tin này không được nhiều người biết tới. Trước đó, Văn Lâm cũng suýt bị đánh ngay sau trận đấu giữa Cần Thơ và Hải Phòng ở V.League 2016. Hôm đó, CLB Hải Phòng thi đấu không tốt nên bất ngờ thua 2-3 trước đội chủ nhà. Một số cầu thủ Hải Phòng vây Văn Lâm, đổ lỗi cho anh chàng trong sự ngạc nhiên của nhiều người. Thật may là những cầu thủ khác đã kịp can ngăn nên Văn Lâm "thoát nạn".

Sự chuyên nghiệp của Văn Lâm bị một số người ghét vì cho rằng anh làm cao, không chịu hòa đồng - Ảnh: Internet Từ đó có thể thấy Văn Lâm rất chuyên nghiệp, có ý thức cao trong tập luyện, nói không với rượu bia để giữ gìn sức khỏe, duy trì phong độ. Tuy nhiên cũng chính vì điều này khiến anh trở nên "lạc loài" trong CLB, bị cho là "làm cao" và không nhập gia tùy tục. Hiện thông tin Đặng Văn Lâm bị đồng đội đánh vì không chịu đi nhậu được dân mạng chia sẻ rộng rãi và bàn tán không ngớt.

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