Xôn xao thông tin Đặng Văn Lâm bị đồng đội đánh vì không chịu đi nhậu cùng

Xã hội 05/01/2019 14:13

Thông tin Đặng Văn Lâm bị đồng đội đánh vì không chịu đi nhậu hiện đang thu hút sự quan tâm của nhiều người.

Sau khi đội tuyển Việt Nam giành ngôi vô địch AFF Cup 2018, thủ môn Đặng Văn Lâm bỗng trở thành cái tên gây sốt với người hâm mộ. Mọi thông tin về chàng thủ thành đều được chia sẻ với lượng tương tác cực khủng trên mạng xã hội. 

Mới đây, một lãnh đạo CLB Hải Phòng hé lộ thông tin Đặng Văn Lâm từng bị đánh vào năm ngoái khiến cư dân mạng bàn tán xôn xao. Nguyên nhân là do chàng thủ môn được đồng đội rủ đi nhậu nhưng không đi. Kết quả, Văn Lâm bị một số cầu thủ trong CLB Hải Phòng ghét và dẫn đến vụ xô xát, theo Saostar.

Trong mắt các lãnh đạo CLB Hải Phòng, Đặng Văn Lâm được đánh giá là một cầu thủ rất ngoan, chịu khó tập luyện, cố gắng và luôn nỗ lực hết mình từ sân tập đến các trận đấu.

Văn Lâm không thích nhậu nhẹt nên khó hòa nhập với đồng đội, qua đó bị ghét vì đi ngược với thói quen, cách chơi của nhiều cầu thủ. 

Xôn xao thông tin Đặng Văn Lâm bị đồng đội đánh vì không chịu đi nhậu cùng - Ảnh 1
Dư luận xôn xao trước thông tin Lâm Tây bị đồng đội đánh vì không chịu đi nhậu chung - Ảnh: Internet

Câu chuyện Lâm Tây bị đánh, thậm chí phải rời Hải Phòng lên Hà Nội nghỉ dưỡng thương một thời gian từng khiến người hâm mộ bóng đá xôn xao. Tuy nhiên lúc đó chàng thủ thành chưa nổi tiếng như bây giờ nên thông tin này không được nhiều người biết tới.

Trước đó, Văn Lâm cũng suýt bị đánh ngay sau trận đấu giữa Cần Thơ và Hải Phòng ở V.League 2016. Hôm đó, CLB Hải Phòng thi đấu không tốt nên bất ngờ thua 2-3 trước đội chủ nhà. Một số cầu thủ Hải Phòng vây Văn Lâm, đổ lỗi cho anh chàng trong sự ngạc nhiên của nhiều người. Thật may là những cầu thủ khác đã kịp can ngăn nên Văn Lâm "thoát nạn".

Xôn xao thông tin Đặng Văn Lâm bị đồng đội đánh vì không chịu đi nhậu cùng - Ảnh 2
Sự chuyên nghiệp của Văn Lâm bị một số người ghét vì cho rằng anh làm cao, không chịu hòa đồng - Ảnh: Internet

Từ đó có thể thấy Văn Lâm rất chuyên nghiệp, có ý thức cao trong tập luyện, nói không với rượu bia để giữ gìn sức khỏe, duy trì phong độ. Tuy nhiên cũng chính vì điều này khiến anh trở nên "lạc loài" trong CLB, bị cho là "làm cao" và không nhập gia tùy tục.

Hiện thông tin Đặng Văn Lâm bị đồng đội đánh vì không chịu đi nhậu được dân mạng chia sẻ rộng rãi và bàn tán không ngớt.

Cháu gái 6 tuổi cực dễ thương của thủ thành Đặng Văn Lâm, danh tính mẹ bé cũng không vừa

Cháu gái 6 tuổi cực dễ thương của thủ thành Đặng Văn Lâm, danh tính mẹ bé cũng không vừa

Sau khi giành chiến thắng ở AFF Cup 2018, anh chàng Lâm Tây lập tức hội ngộ cùng cô cháu gái dễ thương.

Xem thêm
Từ khóa:   Thủ môn Đặng Văn Lâm Đặng Văn Lâm Công Vinh Đặng Văn Lâm bị đánh

TIN MỚI NHẤT

Sự thật đằng sau tiếng nói qua điện thoại khiến người phụ nữ bật khóc khi đang trên giường bệnh

Sự thật đằng sau tiếng nói qua điện thoại khiến người phụ nữ bật khóc khi đang trên giường bệnh

Tâm sự gia đình 3 giờ 41 phút trước
Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

Dinh dưỡng 4 giờ 11 phút trước
Thông tin mới vụ nam shipper và khách nhận hàng xô xát ở Sầm Sơn

Thông tin mới vụ nam shipper và khách nhận hàng xô xát ở Sầm Sơn

Đời sống 4 giờ 46 phút trước
Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Hậu trường 5 giờ 11 phút trước
Vì sao nhiều cặp vợ chồng trẻ ly hôn chỉ sau vài năm kết hôn?

Vì sao nhiều cặp vợ chồng trẻ ly hôn chỉ sau vài năm kết hôn?

Xã hội 5 giờ 24 phút trước
Danh tính đôi vợ chồng tử vong bất thường tại nhà riêng ở Phú Thọ

Danh tính đôi vợ chồng tử vong bất thường tại nhà riêng ở Phú Thọ

Đời sống 5 giờ 53 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 13/10/2026: SJC giảm tới 800 nghìn/lượng, cao hơn thế giới 13 triệu đồng

Giá vàng hôm nay, ngày 13/10/2026: SJC giảm tới 800 nghìn/lượng, cao hơn thế giới 13 triệu đồng

Đời sống 6 giờ 16 phút trước
Tài Lộc vượng phát, 3 con giáp chăm chỉ được trời thương, TIỀN TÀI tìm đến tận cửa, tha hồ gánh BẠC TỶ về nhà trong 1 tháng tới

Tài Lộc vượng phát, 3 con giáp chăm chỉ được trời thương, TIỀN TÀI tìm đến tận cửa, tha hồ gánh BẠC TỶ về nhà trong 1 tháng tới

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 41 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng 20h hôm nay, ngày 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 41 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 41 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Khám phá giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại sữa hạt bình dân

Khám phá giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại sữa hạt bình dân

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Vì sao nhiều cặp vợ chồng trẻ ly hôn chỉ sau vài năm kết hôn?

Vì sao nhiều cặp vợ chồng trẻ ly hôn chỉ sau vài năm kết hôn?

Mức sinh thấp: Bài toán không chỉ là sinh đủ hai con

Mức sinh thấp: Bài toán không chỉ là sinh đủ hai con

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày