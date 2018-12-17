Lộ diện em trai, em gái đẹp tựa thiên thần của thủ môn Đặng Văn Lâm

Sau khi đội tuyển Việt Nam giành ngôi vô địch AFF Cup 2018, thủ môn Đặng Văn Lâm bỗng trở thành cái tên gây sốt với người hâm mộ. Mọi thông tin về chàng thủ thành đều được chia sẻ với lượng tương tác cực khủng trên mạng xã hội. Những hình ảnh từ trên sân cỏ đến cuộc sống đời thường của Lâm Tây đều khiến fan nữ "ôm tim" vì đẹp ăn đứt nam chính phim thần tượng.

Ảnh gia đình của Đặng Văn Lâm gây sốt mạng xã hội - Ảnh: Internet

Bố của Văn Lâm là người Việt còn mẹ là người Nga. Chàng thủ thành có vẻ đẹp lai ấn tượng cùng chiều cao khủng 1m88. Mới đây, người hâm mộ đã phát hiện Văn Lâm có em trai, em gái cũng thuộc hàng "cực phẩm".