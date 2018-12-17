Lộ diện em trai, em gái đẹp tựa thiên thần của thủ môn Đặng Văn Lâm

Xã hội 17/12/2018 11:29

Do có bố là người Việt còn mẹ là người Nga, cả 3 anh em Văn Lâm đều sở hữu vẻ đẹp lai vô cùng ấn tượng.

Sau khi đội tuyển Việt Nam giành ngôi vô địch AFF Cup 2018, thủ môn Đặng Văn Lâm bỗng trở thành cái tên gây sốt với người hâm mộ. Mọi thông tin về chàng thủ thành đều được chia sẻ với lượng tương tác cực khủng trên mạng xã hội. Những hình ảnh từ trên sân cỏ đến cuộc sống đời thường của Lâm Tây đều khiến fan nữ "ôm tim" vì đẹp ăn đứt nam chính phim thần tượng. 

Lộ diện em trai, em gái đẹp tựa thiên thần của thủ môn Đặng Văn Lâm - Ảnh 1
Ảnh gia đình của Đặng Văn Lâm gây sốt mạng xã hội - Ảnh: Internet

Bố của Văn Lâm là người Việt còn mẹ là người Nga. Chàng thủ thành có vẻ đẹp lai ấn tượng cùng chiều cao khủng 1m88. Mới đây, người hâm mộ đã phát hiện Văn Lâm có em trai, em gái cũng thuộc hàng "cực phẩm".

Lộ diện em trai, em gái đẹp tựa thiên thần của thủ môn Đặng Văn Lâm - Ảnh 2
Văn Lâm cùng em trai Văn Mạnh - Ảnh: Internet
Lộ diện em trai, em gái đẹp tựa thiên thần của thủ môn Đặng Văn Lâm - Ảnh 3
Một số fan hâm mộ nhận xét Văn Lâm có vẻ 'hiền' hơn cậu em - Ảnh: Internet
Lộ diện em trai, em gái đẹp tựa thiên thần của thủ môn Đặng Văn Lâm - Ảnh 4
Nhan sắc xuất sắc của hai anh em chàng thủ thành khiến nhiều fan nữ 'ôm tim' - Ảnh: Facebook
Lộ diện em trai, em gái đẹp tựa thiên thần của thủ môn Đặng Văn Lâm - Ảnh 5
Hai anh em sở hữu thân hình sáu múi siêu chuẩn - Ảnh: Internet
Lộ diện em trai, em gái đẹp tựa thiên thần của thủ môn Đặng Văn Lâm - Ảnh 6
Nhiều dân mạng cho rằng trong tương lai, Văn Mạnh có thể sẽ đẹp trai hơn cả người anh cầu thủ của mình - Ảnh: Internet
Lộ diện em trai, em gái đẹp tựa thiên thần của thủ môn Đặng Văn Lâm - Ảnh 7
Không ít cô gái đang muốn làm 'em dâu' của chàng thủ môn - Ảnh: Facebook
Lộ diện em trai, em gái đẹp tựa thiên thần của thủ môn Đặng Văn Lâm - Ảnh 8
Nhưng tiếc là anh chàng đã có bạn gái xinh như mộng rồi nhé - Ảnh: Internet

Ngoài em trai, Văn Lâm còn rất yêu chiều cô em út tên Thanh Giang. Cô bé đáng yêu này hiện tại đã được 11 tuổi, sở hữu vẻ ngoài đậm nét Tây hơn hai anh trai. Trên trang cá nhân, Văn Lâm rất thường xuyên chia sẻ khoảnh khắc bên hai em.

Clip: Văn Lâm cùng hai em hát hò cực tình cảm

Lộ diện em trai, em gái đẹp tựa thiên thần của thủ môn Đặng Văn Lâm - Ảnh 9
Hình ảnh ba anh em nói chuyện tình cảm qua điện thoại được Văn Lâm chia sẻ lên trang cá nhân - Ảnh: Internet
Lộ diện em trai, em gái đẹp tựa thiên thần của thủ môn Đặng Văn Lâm - Ảnh 10
Không ít chàng trai đang muốn 'đặt gạch' xin làm em rể của Văn Lâm - Ảnh: Internet
Lộ diện em trai, em gái đẹp tựa thiên thần của thủ môn Đặng Văn Lâm - Ảnh 11
Cô bé Thanh Giang sở hữu vẻ đẹp đậm nét Tây - Ảnh: Internet
Lộ diện em trai, em gái đẹp tựa thiên thần của thủ môn Đặng Văn Lâm - Ảnh 12
Văn Lâm rất yêu chiều em gái của mình - Ảnh: Internet
Lộ diện em trai, em gái đẹp tựa thiên thần của thủ môn Đặng Văn Lâm - Ảnh 13
Văn Lâm trở thành 'anh trai quốc dân' nhờ hình ảnh sấy tóc cho em gái cực tình cảm - Ảnh: Internet
Lộ lý do bố mẹ 'gấu Nga' Đặng Văn Lâm chưa từng xem con thi đấu từ đầu giải AFF Cup tới giờ

Lộ lý do bố mẹ 'gấu Nga' Đặng Văn Lâm chưa từng xem con thi đấu từ đầu giải AFF Cup tới giờ

Văn Lâm cho biết gia đình chính là nguồn động lực lớn nhất giúp anh thi đấu hết sức mình, góp phần giành chiến thắng về cho đội tuyển Việt Nam.

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