Lộ diện em trai, em gái đẹp tựa thiên thần của thủ môn Đặng Văn Lâm

Do có bố là người Việt còn mẹ là người Nga, cả 3 anh em Văn Lâm đều sở hữu vẻ đẹp lai vô cùng ấn tượng.
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Sau khi đội tuyển Việt Nam giành ngôi vô địch AFF Cup 2018, thủ môn Đặng Văn Lâm bỗng trở thành cái tên gây sốt với người hâm mộ. Mọi thông tin về chàng thủ thành đều được chia sẻ với lượng tương tác cực khủng trên mạng xã hội. Những hình ảnh từ trên sân cỏ đến cuộc sống đời thường của Lâm Tây đều khiến fan nữ "ôm tim" vì đẹp ăn đứt nam chính phim thần tượng.
Bố của Văn Lâm là người Việt còn mẹ là người Nga. Chàng thủ thành có vẻ đẹp lai ấn tượng cùng chiều cao khủng 1m88. Mới đây, người hâm mộ đã phát hiện Văn Lâm có em trai, em gái cũng thuộc hàng "cực phẩm".
Ngoài em trai, Văn Lâm còn rất yêu chiều cô em út tên Thanh Giang. Cô bé đáng yêu này hiện tại đã được 11 tuổi, sở hữu vẻ ngoài đậm nét Tây hơn hai anh trai. Trên trang cá nhân, Văn Lâm rất thường xuyên chia sẻ khoảnh khắc bên hai em.
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