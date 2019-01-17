Xuất hiện thủ môn Văn Lâm phiên bản 'thợ điện': Từ dáng đứng đến khuôn mặt đều giống như tạc

Xã hội 17/01/2019 16:00

'Sáng đi sửa điện, tối lại về bắt bóng, làm nhiều nghề thế này tiền để đâu cho hết Lâm ơi', một dân mạng bình luận cực hài hước.

Cách đây ít giờ, trên mạng xã hội xuất hiện bức ảnh "bản sao" Đặng Văn Lâm khiến dân mạng bàn tán xôn xao. Người đàn ông trung tuổi với dáng người cao ráo, sống mũi cao, nét mặt hao hao chàng thủ thành của đội tuyển Việt Nam khiến người xem ấn tượng ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Chỉ có điều thay vì mặc bộ đồ thủ môn, "Văn Lâm" phiên bản đặc biệt này lại mặc đồng phục của thợ điện. "Văn Lâm ngoài bắt gôn còn là thợ điện nữa nhé!", tài khoản đăng tải bức ảnh cùng dòng trạng thái hài hước.

Xuất hiện thủ môn Văn Lâm phiên bản 'thợ điện': Từ dáng đứng đến khuôn mặt đều giống như tạc - Ảnh 1

Chú thợ điện có gương mặt hao hao thủ môn Văn Lâm khiến nhiều người thích thú - Ảnh: Facebook

Chỉ sau thời gian ngắn lan truyền trên mạng, bức ảnh đã nhận về lượng like khủng cùng vô số bình luận hài hước.

"Anh trai thất lạc của Văn Lâm đây rồi", "Cặp đôi 'Lâm Tây' và 'Lâm Ta" à?"; "Sáng đi sửa điện, tối lại về bắt bóng, làm nhiều nghề thế này tiền để đâu cho hết Lâm ơi"; "Nếu nói anh thợ điện là anh họ Văn Lâm mình cũng tin, giống quá đi mất";...dân mạng bàn tán.

Cách đây không lâu, dân mạng từng chia sẻ nhiệt tình bức ảnh bé trai sở hữu vẻ đẹp lai cực giống Văn Lâm. Mẹ bé trai cho biết nguyên nhân có lẽ là do quá hâm mộ chàng thủ môn nên cứ "tương tư" suốt.

Xuất hiện thủ môn Văn Lâm phiên bản 'thợ điện': Từ dáng đứng đến khuôn mặt đều giống như tạc - Ảnh 2
Vẻ mặt 'hung dữ' giống Văn Lâm như tạc khiến bé trai được ví là 'phiên bản nhí' của chàng thủ thành - Ảnh: Facebook
Vừa được tung hô không bao lâu, Đặng Văn Lâm và Hà Đức Chinh bị dân mạng chửi bới, khuyên giải nghệ

Vừa được tung hô không bao lâu, Đặng Văn Lâm và Hà Đức Chinh bị dân mạng chửi bới, khuyên giải nghệ

Đức Chinh vào sân thay Công Phượng trong trận mở màn Asian Cup của đội tuyển Việt Nam và nhận về nhiều chỉ trích từ cư dân mạng. Bên cạnh đó, Đặng Văn Lâm cũng phải nghe nhiều lời lẽ không hay vì để Iraq chọc thủng lưới 3 lần.

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