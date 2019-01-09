Bị chỉ trích vì để thủng lưới 3 lần, Đặng Văn Lâm đăng status đáp trả dân mạng cực thâm thúy

Xã hội 09/01/2019 16:12

Mới đây, Đặng Văn Lâm đã có động thái "đáp trả" cư dân mạng bằng dòng chia sẻ chân thành, thâm thúy trên trang cá nhân.

Tối qua (8/1), đội tuyển Việt Nam đã để mất điểm trước Iraq sau bàn thua ở phút thi đấu chính thức cuối cùng. Hụt hẫng là thế, phần đông dân mạng vẫn cho rằng đội tuyển Việt Nam đã chơi khá tốt trước "gã khổng lồ" Tây Á.

Tuy nhiên, một bộ phận người hâm mộ đã đổ lỗi cho Văn Lâm sau thất bại này. Họ cho rằng chàng thủ thành là "tội đồ" vì không đỡ được quả đá phạt cuối cùng khiến Việt Nam thua quá đáng tiếc. Sau trận đấu, một số dân mạng đã vào Facebook của Đặng Văn Lâm và để lại nhiều bình luận công kích.

Mới đây, chàng thủ thành đã có động thái "đáp trả" cư dân mạng bằng dòng chia sẻ chân thành, thâm thúy trên trang cá nhân: "Bóng đá thật tuyệt vời! 90 phút quý giá! Chúng tôi đã cố gắng hết mình!". Chỉ sau khoảng 1 tiếng đăng tải, chia sẻ của Đặng Văn Lâm đã nhận được hơn 26 ngàn lượt thích và hàng ngàn bình luận ủng hộ.

Bị chỉ trích vì để thủng lưới 3 lần, Đặng Văn Lâm đăng status đáp trả dân mạng cực thâm thúy - Ảnh 1
'Bóng đá thật tuyệt vời! 90 phút quý giá! Chúng tôi đã cố gắng hết mình!', Đặng Văn Lâm viết - Ảnh: Facebook
Bị chỉ trích vì để thủng lưới 3 lần, Đặng Văn Lâm đăng status đáp trả dân mạng cực thâm thúy - Ảnh 2
Cầu thủ Xuân Mạnh và Tiến Linh cũng lên tiếng ủng hộ Đặng Văn Lâm - Ảnh chụp màn hình
Bị chỉ trích vì để thủng lưới 3 lần, Đặng Văn Lâm đăng status đáp trả dân mạng cực thâm thúy - Ảnh 3

Tình huống để thủng lưới của Văn Lâm đã tạo nên 2 chiều dư luận, một số CĐV cho rằng Văn Lâm đã đứng sai vị trí, số khác lại khẳng định cú sút phạt cuối cùng của Iraq quá hoàn hảo, ngay cả các thủ môn hàng đầu thế giới cũng phải bó tay - Ảnh chụp màn hình

Bị chỉ trích vì để thủng lưới 3 lần, Đặng Văn Lâm đăng status đáp trả dân mạng cực thâm thúy - Ảnh 4

Bị chỉ trích vì để thủng lưới 3 lần, Đặng Văn Lâm đăng status đáp trả dân mạng cực thâm thúy - Ảnh 5

Bị chỉ trích vì để thủng lưới 3 lần, Đặng Văn Lâm đăng status đáp trả dân mạng cực thâm thúy - Ảnh 6
Phần đông dân mạng vẫn ủng hộ Đặng Văn Lâm và đội tuyển Việt Nam - Ảnh chụp màn hình

Đội tuyển Việt Nam vẫn còn chặng đường rất dài phía trước, hy vọng các cổ động viên sẽ tỉnh táo hơn, dùng trái tim nóng và cái đầu lạnh để theo dõi, cổ vũ và ủng hộ cho thầy cho HLV Park Hang-seo.

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Đức Chinh vào sân thay Công Phượng trong trận mở màn Asian Cup của đội tuyển Việt Nam và nhận về nhiều chỉ trích từ cư dân mạng. Bên cạnh đó, Đặng Văn Lâm cũng phải nghe nhiều lời lẽ không hay vì để Iraq chọc thủng lưới 3 lần.

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