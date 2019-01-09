Bị chỉ trích vì để thủng lưới 3 lần, Đặng Văn Lâm đăng status đáp trả dân mạng cực thâm thúy

Tối qua (8/1), đội tuyển Việt Nam đã để mất điểm trước Iraq sau bàn thua ở phút thi đấu chính thức cuối cùng. Hụt hẫng là thế, phần đông dân mạng vẫn cho rằng đội tuyển Việt Nam đã chơi khá tốt trước "gã khổng lồ" Tây Á.

Tuy nhiên, một bộ phận người hâm mộ đã đổ lỗi cho Văn Lâm sau thất bại này. Họ cho rằng chàng thủ thành là "tội đồ" vì không đỡ được quả đá phạt cuối cùng khiến Việt Nam thua quá đáng tiếc. Sau trận đấu, một số dân mạng đã vào Facebook của Đặng Văn Lâm và để lại nhiều bình luận công kích.