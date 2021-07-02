Chủ nha khoa Khánh Kiều đến nhà xin lỗi và trả lại tiền cho khách hàng: 'Chị làm răng 8 năm rồi, có những áp lực mà chỉ mình chị mới hiểu'

Xã hội 02/07/2021 10:34

Vừa qua, bà chủ nha khoa ở Đắk Lắk đã đến tận nhà xin lỗi gia đình nạn nhân bị tát và giải thích lý do cho sự nóng tính của mình. Theo đó, số tiền làm răng hơn 12 triệu đồng cũng được trả cho nạn nhân.

Liên quan đến sự việc chủ nha khoa Khánh Kiều ở Đắk Lắk dùng điện thoại tát khách hàng, vào tối ngày 1/7, bà chủ K.N. cũng đã đến tận nhà nạn nhân xin lỗi. Toàn bộ nội dung cuộc gặp gỡ đã được vị khách hàng này livestream trên trang facebook cá nhân.

Theo đó, bà N. cho biết mình bị khá nhiều tài khoản 'khủng bố' và khẳng định tài khoản facebook công kích, khiêu khích dư luận không phải là mình. Đồng thời, chủ nha khoa cũng gửi lời xin lỗi và trần tình và sự việc.

"Chị làm răng đến nay 8 năm rồi, có những áp lực phía sau mà chỉ mình chị mới hiểu. Hôm đó lần đầu tiên xảy ra việc bị khách mắng, chị nóng tính quá. Nhưng em nghĩ đi, 8 năm qua mà gặp ai chị cũng ứng xử như vậy thì phòng khám không mở được đến bây giờ, chị bị đóng cửa lâu rồi. Chị thành thật xin lỗi đã có những hành động không kiểm soát được do nóng giận" - bà N. nói trên livestream.

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Bà N. đến xin lỗi gia đình - Ảnh: Chụp màn hình

Anh N.T.L. - chồng nạn nhân cho biết, ban đầu anh không hề muốn sự việc diễn ra căng thẳng. Thời điểm đó anh bức xúc vì vợ mình bị đánh nhưng lại không nhận được lời giải thích rõ ràng từ bác sĩ K.N..

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Anh L. cho biết cũng không muốn làm lớn chuyện -  Ảnh: Chụp màn hình

Trên trang cá nhân, chị G. cũng gửi lời cảm ơn đến cộng đồng mạng đã ủng hộ vời chồng mình, đồng thời cũng hy vọng mọi người có thể thông cảm cho bà N. vì "ai cũng có lúc mắc sai lầm" và bà N. đã xin lỗi chị rất thành tâm.

"Em chân thành cảm ơn mọi người đã quan tâm và bênh vực cho em những ngày qua. Sau vụ việc cũng có nhiều người nhắn tin cho em nói như vậy không thoả đáng. Nhưng em nghĩ con người ai cũng có lúc mắc sai lầm  Chị N. cũng xin lỗi e thành tâm nên em cũng không muốn làm to chuyện .Sau vụ việc e cũng mong mọi người cảm thông cho chị N. . Em cũng chỉ hi vọng những chuyện như vậy ko còn xảy ra nữa" - chị G. viết trên trang cá nhân.

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Chị G. bị tát trước đó - Ảnh: Chụp màn hình

Theo Doanh nghiệp và Tiếp thị, đồng thời, cũng trong buổi gặp mặt này, bà N. đã trả lại số tiền 12,8 triệu đồng mà chị G. đã làm răng trước đó cho gia đình. Sau sự việc này nếu chị G. đi bất kì nha khoa nào chữa lại răng mà vượt quá 12,8 triệu thì chị N. sẽ trả thêm nếu mình mang hoá đơn về.

Như đã đưa tin trước đó, theo Người Lao Động, chị Đ.T.G. đến phòng khám Phòng khám Nha khoa Khánh Kiều xử lý răng và trả đủ số tiền điều trị là 12.800.000 đồng. Tuy nhiên, đến ngày 25/6, chị G. bị đau nên nên đề nghị phòng khám xử lý lại thì hai bên xảy ra mâu thuẫn. Trong lúc tranh cãi, chị G. bị chủ phòng khám tát vào mặt, tạo nên vết hằn trên má.

Chồng chị G. là anh N.T.L. đã tới phòng khám để giải quyết thì 2 bên tiếp tục mâu thuẫn gay gắt. Quá bức xúc, phía anh L. đã dùng điện thoại quay lại vụ việc. Lát sau, lực lượng Công an thị trấn Ea Kar có mặt, mời các bên liên quan về trụ sở làm việc. Đáng chú ý, khi hai bên làm giải quyết xong việc và trở về nhà thì xe máy của phía chị G có va chạm với xe ô tô được cho là có bà chủ nha khoa ngồi trên. Trước tình hình này, lực lượng công an tiếp tục mời các bên về làm việc.

Sau thái độ vênh váo, bà chủ nha khoa Khánh Kiều trần tình: 'Tôi nóng tính có vung tay lỡ đụng vào mặt'?

Sau thái độ vênh váo, bà chủ nha khoa Khánh Kiều trần tình: 'Tôi nóng tính có vung tay lỡ đụng vào mặt'?

Liên quan đến vụ việc chủ nha khoa tát khách hàng ở Đắk Lắk, trên mạng xã hội đang lan truyền một hình ảnh được cho là tài khoản mạng xã hội của bà chủ nha khoa lên tiếng yêu cầu dư luận nhìn nhận sự việc từ hai phía.

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