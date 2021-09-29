Mới đây, ba mẹ con đã tử vong trong trạng thái treo cổ tại nhà riêng trên đường Trần Đại Nghĩa, KP.3, phường Mỹ Hải, TP Phan Rang - Tháp Chàm (Ninh Thuận).

Theo chia sẻ thông tin từ Thanh niên, vào sáng 29/9, Cơ quan chức năng tỉnh Ninh Thuận tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra làm rõ nguyên nhân tử vong của 3 mẹ con tại nhà riêng trên đường Trần Đại Nghĩa, KP.3, P.Mỹ Hải, TP.Phan Rang - Tháp Chàm (Ninh Thuận).

Trước đó, khoảng 7h kém 20 phút sáng nay, người chồng là anh N.V.T. (sinh năm 1983) đi làm về thì hốt hoảng phát hiện vợ và 2 con đã chết trong tư thế treo cổ nên vội cắt dây đưa xuống, hô hoán nhờ hàng xóm giúp đỡ.

Ngôi nhà là nơi xảy ra vụ án thương tâm này - Ảnh: Thanh niên

Hiện trường xảy ra vụ án thương tâm này chính là nhà kho ở phía sau nhà. Theo nguồn trên, tại hiện trường, còn có một lá thư để lại. Cơ quan chức năng nhận tin báo về vụ việc đã khẩn trương đến hiện trường điều tra tìm hiểu nguyên nhân dẫn đến cái chết thương tâm của 3 mẹ con.

Theo điều tra ban đầu, vợ chồng anh N.V.T (38 tuổi) và bà T.T.K.O (31 tuổi) có 2 người con là N.T.T (6 tuổi) và N.T.M (4 tuổi). anh T. làm nghề nuôi tôm thẻ chân trắng ở khu vực dọc biển Ninh Thuận, thường hay ngủ lại đêm tại đìa để canh chừng ao tôm.

Cơ quan chức năng tỉnh Ninh Thuận tiến hành khám nghiệm hiện trường - Ảnh: Người lao động

Bởi vì tính chất nghề nghiệp, nên anh T. thường hay ngủ lại đêm tại đìa để canh chừng ao tôm cho tới buổi sáng thì mới về nhà.

Theo người dân địa phương cho nguồn trên biết, gần đây chị O. trở nên trầm lặng, ít nói, ít tiếp xúc với hàng xóm láng giềng, không rõ vì lý do gì.

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