Chồng bàng hoàng phát hiện vợ và con tử vong trong tư thế treo cổ, hiện trường có thư để lại

Xã hội 29/09/2021 17:48

Mới đây, ba mẹ con đã tử vong trong trạng thái treo cổ tại nhà riêng trên đường Trần Đại Nghĩa, KP.3, phường Mỹ Hải, TP Phan Rang - Tháp Chàm (Ninh Thuận).

Theo chia sẻ thông tin từ Thanh niên, vào sáng 29/9, Cơ quan chức năng tỉnh Ninh Thuận tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra làm rõ nguyên nhân tử vong của 3 mẹ con tại nhà riêng trên đường Trần Đại Nghĩa, KP.3, P.Mỹ Hải, TP.Phan Rang - Tháp Chàm (Ninh Thuận).

Trước đó, khoảng 7h kém 20 phút sáng nay, người chồng là anh N.V.T. (sinh năm 1983) đi làm về thì hốt hoảng phát hiện vợ và 2 con đã chết trong tư thế treo cổ nên vội cắt dây đưa xuống, hô hoán nhờ hàng xóm giúp đỡ.

nguyen nhan tu vong
Ngôi nhà là nơi xảy ra vụ án thương tâm này - Ảnh: Thanh niên

Hiện trường xảy ra vụ án thương tâm này chính là nhà kho ở phía sau nhà. Theo nguồn trên, tại hiện trường,  còn có một lá thư để lại. Cơ quan chức năng nhận tin báo về vụ việc đã khẩn trương đến hiện trường điều tra tìm hiểu nguyên nhân dẫn đến cái chết thương tâm của 3 mẹ con.

Theo điều tra ban đầu, vợ chồng anh N.V.T (38 tuổi) và bà T.T.K.O (31 tuổi) có 2 người con là N.T.T (6 tuổi) và N.T.M (4 tuổi). anh T. làm nghề nuôi tôm thẻ chân trắng ở khu vực dọc biển Ninh Thuận, thường hay ngủ lại đêm tại đìa để canh chừng ao tôm.

nguyen nhan tu vong 1
Cơ quan chức năng tỉnh Ninh Thuận tiến hành khám nghiệm hiện trường - Ảnh: Người lao động

Bởi vì tính chất nghề nghiệp, nên anh T. thường hay ngủ lại đêm tại đìa để canh chừng ao tôm cho tới buổi sáng thì mới về nhà.

Theo người dân địa phương cho nguồn trên biết, gần đây chị O. trở nên trầm lặng, ít nói, ít tiếp xúc với hàng xóm láng giềng, không rõ vì lý do gì.

Cuộc chiến giành sự sống với COVID-19: Vaccine cho trẻ dưới 12 tuổi dự kiến sử dụng vào tháng 11

Cuộc chiến giành sự sống với COVID-19: Vaccine cho trẻ dưới 12 tuổi dự kiến sử dụng vào tháng 11

Theo nguồn tin từ Pfizer, vaccine Covid-19 giành cho trẻ em dự kiến đến tháng 11 mới sẵn sàng đưa vào sử dụng.

Xem thêm
Từ khóa:   ba mẹ con tử tự hiện trường vụ án nguyên nhân tử vong

TIN MỚI NHẤT

Sự thật đằng sau thái độ ngọt ngào của người vợ khi phát hiện chồng ngoại tình trong đêm thành hôn

Sự thật đằng sau thái độ ngọt ngào của người vợ khi phát hiện chồng ngoại tình trong đêm thành hôn

Tâm sự gia đình 59 phút trước
Nỗi ân hận của người chồng khi lỡ lời châm chọc vợ cũ trong hoàn cảnh không ngờ

Nỗi ân hận của người chồng khi lỡ lời châm chọc vợ cũ trong hoàn cảnh không ngờ

Tâm sự gia đình 1 giờ 29 phút trước
Sự thật đằng sau đám cưới không thành vì trót có bầu và màn chạm mặt lạnh người ở phòng sinh

Sự thật đằng sau đám cưới không thành vì trót có bầu và màn chạm mặt lạnh người ở phòng sinh

Tâm sự 1 giờ 59 phút trước
Nỗi dằn vặt của người vợ khi nói ra sự thật về đứa con và phản ứng không ngờ của người chồng

Nỗi dằn vặt của người vợ khi nói ra sự thật về đứa con và phản ứng không ngờ của người chồng

Tâm sự 2 giờ 29 phút trước
Nỗi băn khoăn của người chồng khi nhận kết quả bệnh và sự thật bất ngờ từ tờ giấy siêu âm của vợ

Nỗi băn khoăn của người chồng khi nhận kết quả bệnh và sự thật bất ngờ từ tờ giấy siêu âm của vợ

Tâm sự 2 giờ 59 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 9/10/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 9/10/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 14 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 9/10/2026, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Trúng số độc đắc đúng ngày 9/10/2026, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 14 phút trước
Cuộc hội ngộ bất ngờ sau nửa năm ly hôn và phản ứng của người chồng cũ khi gặp lại vợ

Cuộc hội ngộ bất ngờ sau nửa năm ly hôn và phản ứng của người chồng cũ khi gặp lại vợ

Tâm sự gia đình 3 giờ 29 phút trước
Nỗi lòng người vợ bị mẹ chồng chìa chiết chuyện con cái và câu đáp trả bất ngờ của người chồng

Nỗi lòng người vợ bị mẹ chồng chìa chiết chuyện con cái và câu đáp trả bất ngờ của người chồng

Tâm sự gia đình 3 giờ 59 phút trước
Nỗi lòng người vợ khi thấy nhúm lông mèo trên áo chồng và hành trình khám phá bí mật

Nỗi lòng người vợ khi thấy nhúm lông mèo trên áo chồng và hành trình khám phá bí mật

Tâm sự 4 giờ 29 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Thần Tài ban lộc, Quý Nhân chiếu cố , may mắn triền miên, tài vận hanh thông, tiền tiêu mãi không hết

Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Thần Tài ban lộc, Quý Nhân chiếu cố , may mắn triền miên, tài vận hanh thông, tiền tiêu mãi không hết

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số