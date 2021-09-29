Cuộc chiến giành sự sống với COVID-19: Vaccine cho trẻ dưới 12 tuổi dự kiến sử dụng vào tháng 11

Việc tiêm chủng COVID-19 có thể giúp bảo vệ trẻ em dưới 12 tuổi không bị nhiễm COVID-19. Mới đây, Pfizer đã đệ trình kết quả nghiên cứu lên Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA) về hiệu quả của vaccine Covid-19 giành cho trẻ em. Vaccine được dự kiến sẵn sàng đưa vào sử dụng trong tháng 11.

Theo chia sẻ thông tin từ Kinh tế và đô thị, vào ngày 28/9, tập đoàn dược phẩm cho biết đã cung cấp cho các cơ quan quản lý y tế dữ liệu từ một nghiên cứu gần đây về vaccine ở trẻ em từ 5 đến 11 tuổi. Trước đó Pfizer thông tin sẽ nộp đơn lên FDA để cấp phép sử dụng trong những tuần tới.

Tập đoàn Pfizer tuyên bố thử nghiệm vaccine Covid-19 cho trẻ em 5-11 tuổi cho kết quả tốt - Ảnh: AP

Sau đó, các cơ quan quản lý và quan chức y tế công cộng của Mỹ sẽ xem xét bằng chứng và tham vấn các ủy ban tư vấn tại các cuộc họp công khai để xác định độ an toàn và hiệu quả của vaccine để đưa ra khuyến nghị sử dụng. Tuy nhiên cũng còn tùy thuộc vào tốc độ xem xét của FDA, nguồn tin cho biết.

Vaccine hai liều ngừa Covid-19 của Pfizer hiện có sẵn cho người từ 12 tuổi trở lên. Ước tính có khoảng 100 triệu người tại Mỹ đã được tiêm chủng đầy đủ, theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC).

Vaccine cho trẻ dưới 12 tuổi dự kiến sử dụng vào tháng 11vvv - Ảnh: Internet

Trước đó, các nhà khoa học của của Pfizer và BioNTech cho biết vaccine mRNA cho trẻ em từ 5-11 tuổi đã được tinh chỉnh để giảm liều lượng xuống còn 1/3 so với vaccine cho người lớn và trẻ em trên 12 tuổi, đồng thời, các thử nghiệm cho thấy có hiệu quả tương tự ở người lớn.

"Ở những người tham gia từ 5 đến 11 tuổi, vaccine an toàn, dung nạp tốt và cho thấy phản ứng kháng thể trung hòa mạnh mẽ", Pfizer và BioNTech cho biết.

Một nhà sản xuất vaccine khác của Mỹ - Moderna, cũng đang nghiên cứu vaccine ở trẻ em độ tuổi tiểu học và kỳ vọng đạt kết quả vào cuối năm nay.