Chị vợ hạnh phúc nhất ngày khiến chị em trầm trồ: Chồng giao hết quỹ đen tiết kiệm từng đồng còn nói 1 câu ai cũng cảm động

Xã hội 27/05/2020 07:35

Câu chuyện cảm động của cặp vợ chồng dù không mấy khá giả nhưng vẫn khiến nhiều người ngưỡng mộ, ghen tỵ.

Với phụ nữ, việc được chồng quan tâm, yêu thương là một điều vô cùng hạnh phúc. Đây là điều mà chị em ai cũng muốn nhưng không dễ có được.

Mới đây nhất, dân mạng không ngừng chia sẻ một câu chuyện cảm động của một cặp vợ chồng khiến nhiều chị em phụ nữ vừa ghen tỵ vừa ngưỡng mộ.

Theo đó, người chồng làm nghề cắt tóc, rửa xe. Từ tháng 3 tới nay, anh đã lén vợ giấu quỹ đen trong ống sắt. Đến ngày sinh nhật vợ, người chồng gọi cả xóm đến cắt ống sắt, dùng số tiền tiết kiệm được tặng vợ.

Nguyên văn câu chuyện được chia sẻ trên các diễn đàn: “Ông anh này làm cắt tóc rửa xe tại nhà và có hàn 1 ống sắt bên cạnh cửa kéo để giấu quỹ đen. Hôm qua sinh nhật vợ, đang ăn cơm thì ông mới nói là anh sẽ tạo cho em một bất ngờ, chờ anh chút.

Ông phi xe đi 5 phút thì quay về tay cầm máy cắt ai cũng giật mình hoang mang và tò mò vì không biết mang máy cắt về làm gì?

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Câu chuyện cảm động của cặp vợ chồng này hiện đang gây bão mạng xã hội - Ảnh cắt từ clip

Một lúc sau ông gọi mọi người rồi bảo sang gần cửa để tạo bất ngờ. Lúc đầu ai cũng cứ nghĩ là ông lấy máy cắt về rồi tắt điện đi cắt vào sắt tạo hiệu ứng ánh sáng. Ai ngờ, ông cắt ống sắt ra và cái kết là để lộ ra tiền giấu vợ từ 3/3/2020. Tổng quỹ đen là 2 triệu 950 nghìn đồng. Vợ đòi mang đi hát vì là ngày sinh nhật nhưng ông chồng nói tiền này là anh cho em còn đi hát anh sẽ lo.

Được dự bữa sinh nhật trong khung cảnh reo hò đếm ngược như đón giao thừa ấy anh em ạ. Chứng kiến mà cũng thấy ông chồng tuyệt vời làm sao. Hơn nhau ở người đàn ông cũng đúng các bác ạ tuy nghèo nhưng cuộc sống lúc nào cũng đầy ắp tiếng cười đầy ắp tình cảm sự thương yêu chân thành”.

Câu chuyện này sau đó đã nhanh chóng gây bão mạng xã hội. Ai nấy đều cho rằng, chỉ có tình yêu thương, sự trân trọng mới khiến người chồng bỏ nhiều công sức và quan tâm vợ đến vậy.

Bởi với guồng quay cuộc sống hiện tại, không phải ông chồng nào cũng đủ tinh tế, quan tâm đến những điều nhỏ nhặt như thế. Mặc dù chỉ là số tiền nhỏ nhưng đó là tình cảm của anh chồng dành cho vợ. Tuy nhiên, bên cạnh đó cũng có không ít người cho rằng hành động cắt ống sắt của anh chồng khá nguy hiểm, khuyên mọi người đừng học theo.

“2.950.000 chỉ bao nhiêu đó thôi nhưng nó mua được tình yêu tuyệt đối của vợ anh dành cho anh. Còn hơn bạc tỷ để nuôi chân dài cuối cùng chân dài lại cho mình cái kết không ra gì”, K.P bình luận.

“Cảm động thì có cảm động đó nhưng mà cắt ống sắt không có đồ bảo hộ như vậy khá nguy hiểm đó. Hy vọng mọi người đừng học theo nhé”, một người dùng mạng xã hội cảnh báo. 

Cả nhà ăn sạch mâm cơm chỉ để lại đúng bộ xương cá cho vợ, chồng công nhân chỉ nói một câu khiến ai cũng cảm động

Cả nhà ăn sạch mâm cơm chỉ để lại đúng bộ xương cá cho vợ, chồng công nhân chỉ nói một câu khiến ai cũng cảm động

Thấy vợ bận rộn chăm con nhưng cả nhà lại ăn hết cơm, chỉ chừa lại bộ xương cá, người chồng thương vợ chỉ nói một câu khiến ai nấy đều xúc động.

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