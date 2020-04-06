Cả nhà ăn sạch mâm cơm chỉ để lại đúng bộ xương cá cho vợ, chồng công nhân chỉ nói một câu khiến ai cũng cảm động

Trong câu chuyện gây bão được người vợ chia sẻ trên mạng xã hội mới đây, người chồng chỉ là công nhân sửa ống nước nhưng lại rất thương vợ. Không chỉ thường xuyên phụ việc nhà, anh còn sẵn sàng bênh vực vợ khi bị mẹ và em chồng ức hiếp.

Lâu nay, cộng đồng mạng đã quá quen thuộc với những câu chuyện vợ chồng ghen tuông hay chuyện mẹ chồng nàng dâu cãi nhau. Vì thế, những câu chuyện về tình cảm vợ chồng mặn nồng, chuyện chồng thương vợ, gia đình hạnh phúc luôn nhận được sự quan tâm đặc biệt của cư dân mạng.

Chồng em nghèo, chỉ là anh công nhân sửa ống nước lương tháng chục triệu nhưng anh sống tình cảm, yêu vợ thương con lắm. Cưới xong chúng em sống cùng bố mẹ anh. Nói chung bố mẹ chồng em không thuộc diện khó tính nhưng sống vô tâm kinh khủng. Lại thêm cả cô em chồng nữa, được bố mẹ chiều quá đâm ra có phần ích kỷ. Có chị dâu là nàng ấy ỷ hết việc cho em.

Cụ thể, người vợ viết: “Nhiều chị em than trước cưới với sau cưới, chồng như 2 con người khác nhau. Trộm vía may cho em, chồng em nghèo tí nhưng yêu và cưới vẫn như 1. Tính tới giờ cũng gần 5 năm chung sống, có thể tình yêu của hai đứa không lãng mạn mộng mơ được như trước, song sự quan tâm, thấu hiểu mà anh ấy dành cho em thì vẫn nguyên vẹn. Nói chính xác thì bọn em chuyển từ lãng mạn sang thực tế.

Chồng em ngược lại, anh hiểu chuyện, đi làm thì thôi chứ về là lăn xả giúp vợ cơm nước trông con. Bố mẹ chồng với em chồng đi chơi, đi học về cứ ngồi xem tivi đợi cơm chị dâu nấu.

Có đợt công ty em tăng ca, phải làm tới quá 7 giờ tối, về tới nhà cũng 7 rưỡi gần 8 giờ mà cơm nước nhà cửa còn nguyên không ai nấu. Tới chợ mẹ chồng em cũng không đi luôn. Em hỏi thì bà bảo: 'Ơ, thì mẹ tưởng mày đi về tiện mua đồ ăn sẵn. Cơm thì cắm tí là xong mà'.

Người chồng thương vợ vất vả nên đã tự tay nấu cơm cho vợ ăn, câu chuyện khiến ai nấy đều xúc động - Ảnh: Internet

Còn em chồng thì vẫn nằm vắt vẻo trên võng nghe nhạc, không quan tâm sự đời. Chồng em đi làm về muộn, thấy vợ hì hục vừa trông con vừa cuống cuồng lo cơm nước, anh bực cũng góp ý nhiều lần với mẹ, bảo bà còn khỏe mạnh, nhanh nhẹn thì ở nhà chịu khó đỡ con dâu tí mà nói lắm cũng chẳng ăn thua.

Đến hôm qua cuối tuần, bố mẹ đẻ em tát ao cá, gửi sang cho em con cá chép 3kg. Ban đầu em định giữ lại nấu cháo dần cho con nhưng sau lại bỏ ra hấp bia để cho cả nhà ăn cho đầm ấm.

Nấu nướng xong xuôi, chồng em lại gọi bảo có việc không về được. Em đi sắp cơm cho cả nhà ăn còn mình ăn sau vì còn vướng con nhỏ. Con em cả 2 đứa đều lười ăn, phải dong ra tận ngoài cổng dỗ từng thìa cháo. Đứa lớn được miếng lại quay đút đứa nhỏ. Bố mẹ chồng với em chồng thì cứ vô tư đánh chén, chẳng ai chăm đỡ em đứa nào. Bố chồng còn gọi thêm ông hàng xóm sang uống rượu cho vui nữa chứ.

Đánh vật với 2 đứa xong, em quay vào nhà ăm cơm. Ai ngờ tới mâm, mọi người đã ăn xong không chừa lại tí thức ăn nào phần con dâu. Cá chép 3kg còn cái mỗi bộ xương với tí thịt đuôi xương quá không ai ăn. Mâm thì tung tóe nước mắm, bát đĩa, xương xẩu lẫn lộn trông kinh hồn. Đã thế thấy em, mẹ chồng còn chỉ: 'Cả nhà ăn rồi, con ăn đi còn dọn để mọi người còn nghỉ trưa'.

Em nhìn mâm cơm mà tủi thân ứa nước mắt. Đúng lúc ấy chồng em về tới nơi. Anh xong việc sớm nên tranh thủ về ăn cá hấp của vợ. Thế nhưng tới cửa phòng bếp, nhìn mâm cơm bố mẹ, em gái phần vợ mà anh đỏ gay mặt.

Lại nghe mẹ nói thế nữa, chồng em quát ầm: 'Mâm cơm kia còn cái gì cho vợ con ăn nữa mà mẹ giục cô ấy ăn nốt. Nhà 3 người lớn, đã không đỡ vợ con chăm cháu thì chí ít cũng phải phần con dâu thức ăn thức uống đàng hoàng. Đằng này ăn sạch sẽ, còn tí xương còn giục ăn nhanh để người khác ngủ. Cô ấy là vợ con chứ không phải ô sin của nhà này'.

Ông bà ngồi im không nói gì, anh ấy quay sang quát em gái: 'Cả em nữa, con gái lớn bằng từng này rồi cũng không biết gì à? Đứng lên dọn mâm, làm thức ăn khác cho chị'.

Thế là mẹ chồng với em chồng em nháy mắt nhau đứng lên dọn mâm. Sau anh cũng không để họ nấu nướng mà lại tự tay nấu đồ mới trong tủ lạnh để hai vợ chồng ăn. Nhìn anh xoay vần, nhễ nhại mồ hôi đứng bếp mà em vừa thương, vừa cảm động các chị ạ. Lúc ấy chẳng còn thấy tủi thân mà chỉ thấy hạnh phúc thôi.

Nghĩ lại mới thấy, phụ nữ chúng mình đơn giản nhỉ. Chỉ cần được chồng yêu là cảm giác như có cả thế giới rồi, bao nhiêu vất vả, thiệt thòi vui vẻ chấp nhận hết”.

Ngay sau khi được đăng tải, câu chuyện này đã nhanh chóng gây bão mạng xã hội. Ai nấy đều ngưỡng mộ cô vợ lấy được người chồng biết yêu thương vợ con. Bên cạnh đó, nhiều người không ngừng chúc phúc cho đôi vợ chồng trẻ, hy vọng gia đình họ sẽ mãi hạnh phúc và cuộc sống ngày càng tốt đẹp hơn.