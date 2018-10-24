Trước khi xảy ra sự việc, gia đình Bùi Anh Mỹ được nhận xét là khá hạnh phúc. Hàng ngày mọi người thường nhìn thấy Mỹ chở vợ đến sân bóng chuyền chơi.

Hôm nay (24/10), Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Yên Bái cho biết đơn vị này vẫn đang phối hợp với một số đơn vị nghiệp vụ điều tra, làm rõ vụ án mạng nghiêm trọng xảy ra tại khách sạn P.T (tổ 9, phường Hợp Minh, thành phố Yên Bái). Mỹ được biết đến là một người yêu thương, chiều chuộng vợ - Ảnh: Internet Nạn nhân là chị H.T.L (sinh năm 1992, trú tại xã Việt Hồng, huyện Trấn Yên, Yên Bái). Chị bị em rể là Bùi Anh Mỹ (sinh năm 1984) sát hại.

Theo thông tin từ chính quyền địa phương, từ trước đến nay, Mỹ chưa từng có điều tiếng gì. Trước đây Mỹ làm nghề chở phông bạt, bàn ghế cho đám cưới. Sau đó, anh ta bán xe ô tô, chuyển sang làm nghề MC đám cưới và chăm sóc thú y. Vì làm nghề MC nên Mỹ có khả năng giao tiếp rất tốt và không hề có mâu thuẫn với bất kỳ ai. Trước khi xảy ra sự việc, hàng xóm còn nhìn thấy Mỹ đi tiêm cho trâu bò xung quanh - Ảnh: Internet Khi nghe tin Mỹ sát hại chị dâu trong nhà nghỉ, người dân ở đây vô cùng bàng hoàng vì trong mắt họ, gia đình Mỹ rất hạnh phúc. Trước khi xảy ra sự việc, mỗi ngày họ đều nhìn thấy Mỹ chở vợ đến sân bóng chuyền chơi.

Sáng ngày xảy ra sự việc (21/10), có người vẫn nhìn thấy Mỹ đi tiêm cho trâu bò xung quanh. Anh ta vẫn tỏ ra bình thường và nói chuyện vui vẻ với mọi người xung quanh. Trong cuộc sống hàng ngày, Mỹ cũng tỏ ra là một người hết mực yêu thương, nuông chiều vợ con. Mỗi khi vợ có hoạt động thể thao, văn nghệ, Mỹ đều ủng hộ hết mình và đi cổ vũ. Được biết, chị H.T.L là người dân tộc Thái và có ngoại hình xinh đẹp - Ảnh: Internet Về phía nạn nhân H.T.L, mọi người nhận xét chị là cô gái xinh xắn. Trước đây, chị làm việc trong một cửa hàng vàng bạc. Sau khi kết hôn, chị chuyển sang làm nghề may.

Em rể sát hại chị dâu trong nhà nghỉ: Tâm sự đau đớn của người vợ tội nghiệp Sau nhiều ngày điều trị, tình hình sức khỏe của đối tượng Bùi Anh Mỹ đã dần hồi phục. Chị H. (vợ nghi can) cũng đã có những chia sẻ đầu tiên về vụ việc sau nhiều ngày chăm sóc chồng.

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