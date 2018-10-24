Em rể sát hại chị dâu trong nhà nghỉ: Tâm sự đau đớn của người vợ tội nghiệp

Xã hội 24/10/2018 10:39

Sau nhiều ngày điều trị, tình hình sức khỏe của đối tượng Bùi Anh Mỹ đã dần hồi phục. Chị H. (vợ nghi can) cũng đã có những chia sẻ đầu tiên về vụ việc sau nhiều ngày chăm sóc chồng.

Những ngày qua, dư luận cả nước rúng động trước thông tin em rể sát hại chị dâu do mâu thuẫn tình cảm. Biết tin chồng gây ra vụ việc tày trời, chị H. rất đau lòng. Tuy nhiên, chị cho biết gia đình vẫn phải gắng gượng để vượt qua nỗi đau này. Chị kể, Mỹ đã khóc xin lỗi vợ và xin tất cả mọi người tha thứ cho những gì mình đã gây ra. 

"Anh bảo vẫn rất yêu thương vợ con. Nghe anh nói tôi cũng bảo vợ con chẳng ghét bỏ gì anh cả, động viên anh cải tạo tốt. Sự việc xảy ra, đau thì đã rất đau rồi, gia đình tôi vẫn phải trải qua để mọi thứ được bình thường”, chị H. chia sẻ với Saostar.

Em rể sát hại chị dâu trong nhà nghỉ: Tâm sự đau đớn của người vợ tội nghiệp - Ảnh 1
Đối tượng Mỹ đã có vợ và hai con nhưng vẫn lén lút qua lại với chị dâu - Ảnh: Internet

Chị H. còn kể thêm, sau khi sự việc xảy ra, gia đình chị vô cùng bàng hoàng. Hiện chị và anh trai rất ít tiếp xúc với người ngoài. Đặc biệt, những người bị tổn thương nhất là lũ trẻ trong gia đình. Hai con của chị H.T.L (sinh năm 1992, chị dâu của Mỹ, nạn nhân trong vụ án), một bé mới học lớp 3, đứa nhỏ chỉ mới 3 tuổi.

Nói về tương lai của những đứa cháu sau này, chị H. lo lắng không biết chúng sẽ sống ra sao trước những lời dị nghị của mọi người. 

Em rể sát hại chị dâu trong nhà nghỉ: Tâm sự đau đớn của người vợ tội nghiệp - Ảnh 2
Chị H.T.L khi còn sống - Ảnh: Internet

Được biết, hiện sức khỏe của Bùi Anh Mỹ đã dần ổn định. Đối tượng đã bắt đầu phối hợp với cơ quan công an để cho lời khai. Theo đó, đối tượng thừa nhận bản thân và chị dâu có mối quan hệ tình cảm. Trưa 21/10, Mỹ hẹn chị H.T.L đến khách sạn để tâm sự. Vì không khuyên can được chị T.L từ bỏ ý định ly dị chồng, Mỹ đã khống chế, bóp cổ khiến nạn nhân tử vong.

Sau khi gây án xong, Mỹ mang xe máy gửi ở nhà dân, đi uống bia rồi lao đầu vào xe tải đi ngược chiều để tự tử. Tuy nhiên, đối tượng chỉ bị thương và được người dân đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Được biết Mỹ và chị T.L mặc dù là em rể, chị dâu nhưng vẫn lén lút qua lại với nhau. Gia đình từng bắt gặp và giải quyết nội bộ nhưng cả hai vẫn chưa chấm dứt mối quan hệ vụng trộm.

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Dòng trạng thái đầy ẩn ý trên Facebook của gã em rể trước khi giết chết chị dâu trong nhà nghỉ

Chỉ hai ngày trước khi ra tay sát hại chị dâu trong nhà nghỉ, Bùi Anh Mỹ đã đăng lên Facebook một dòng trạng thái đầy ẩn ý.

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