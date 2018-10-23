Dòng trạng thái đầy ẩn ý trên Facebook của gã em rể trước khi giết chết chị dâu trong nhà nghỉ

Xã hội 23/10/2018 15:23

Chỉ hai ngày trước khi ra tay sát hại chị dâu trong nhà nghỉ, Bùi Anh Mỹ đã đăng lên Facebook một dòng trạng thái đầy ẩn ý.

Vụ việc em rể sát hại chị dâu trong nhà nghỉ do mâu thuẫn tình cảm vào ngày 21/10 vừa qua đang khiến dư luận bàng hoàng. Được biết, 2 ngày trước khi xảy ra vụ việc, người đàn ông này đã đăng lên Facebook dòng trạng thái kỳ lạ với nội dung: “Lần cuối lên sân khấu, vĩnh biệt”. Kèm theo đó là hình ảnh đối tượng này chuẩn bị dẫn chương trình cho một đám cưới. Tuy nhiên, sau một lúc Mỹ đã xóa status này. 

Dòng trạng thái đầy ẩn ý trên Facebook của gã em rể trước khi giết chết chị dâu trong nhà nghỉ - Ảnh 1
Dòng trạng thái lạ của Mỹ trước khi sát hại chị dâu trong khách sạn - Ảnh: Internet

Hôm qua (22/10), Công an thành phố Yên Bái cho biết đơn vị này cùng một số đơn vị nghiệp vụ liên quan vẫn đang tiến hành điều tra, làm rõ vụ án mạng xảy ra tại nhà nghỉ P.T (phường Hợp Minh, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái) khiến một người phụ nữ tử vong.

Nạn nhân là chị H.T.L (sinh năm 1992, cư trú tại xã Việt Hồng, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái). Người gây án là Bùi Anh Mỹ (sinh năm 1984, cùng trú xã Việt Hồng). Được biết chị T.L và Mỹ có quan hệ chị dâu và em rể.

Dòng trạng thái đầy ẩn ý trên Facebook của gã em rể trước khi giết chết chị dâu trong nhà nghỉ - Ảnh 2
Mỹ và vợ đã có hai cô con gái - Ảnh: Internet

Theo thông tin ban đầu, chiều 21/10, đối tượng Mỹ chở chị T.L vào nhà nghỉ. Tại đây, khi nghe chị T.L muốn ly dị với chồng, Mỹ can ngăn nhưng không được. Quá tức giận, anh ta đã khống chế, bóp cổ nạn nhân cho đến chết.

Gây án xong, Mỹ chạy xe máy rời khỏi hiện trường, đem xe gửi ở nhà một người dân rồi bình tĩnh đi uống bia. Sau đó, đối tượng đi bộ ra đường rồi lao vào ô tô đi ngược chiều với ý định tự tử nhưng không chết. Sau đó, Mỹ được người dân đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái cấp cứu.

Dòng trạng thái đầy ẩn ý trên Facebook của gã em rể trước khi giết chết chị dâu trong nhà nghỉ - Ảnh 3
Hình ảnh nạn nhân trước khi bị sát hại - Ảnh: Internet

Biết tin chồng bị thương, chị H. (vợ của Mỹ) đã vào bệnh viện chăm sóc. Lúc này, Mỹ mới kể hết vụ việc cho vợ nghe. Sau đó, chị H. đã gọi điện báo cho Công an xã Việt Hồng.

Nhận được thông tin từ chị H., cơ quan chức năng ngay lập tức đến khách sạn P.T kiểm tra. Tại đây, cơ quan chức năng phát hiện chị H.T.L nằm tử vong trên giường, những tài sản có giá trị của nạn nhân đều còn nguyên vẹn.

 

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