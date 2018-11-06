Bức ảnh chụp lại khoảnh khắc chị gái quỳ gối để em gái đứng lên lưng đánh răng nhận được đông đảo sự chú ý của cư dân mạng. Nhiều người hài hước gọi cô bé là "người chị quốc dân".

Khi gia đình có nhiều con, cha mẹ không khỏi chứng kiến những trường hợp dở khóc dở cười. Đôi khi là những trận tranh cãi nảy lửa vì lí do vặt vãnh, có lúc lại là những màn phối hợp khiến cha mẹ không khỏi ngã ngửa.

Cô chị kiên nhẫn quỳ gối cho em gái đứng lên đánh răng - Ảnh: Internet

Mới đây, trên mạng xã hội xuất hiện bức ảnh ghi lại khoảnh khắc chị gái quỳ gối làm ghế cho em đứng đánh răng khiến cư dân mạng không khỏi thích thú.

Hai bức ảnh được chia sẻ kèm theo dòng trạng thái: “Góc cháo hành. Làm chị khó lắm, phải đâu chuyện đùa. Bố mẹ về thấy cảnh này mà hết cả hồn. Hóa ra do không tìm được ghế mà con em lại cứ đòi đánh răng. Thông minh thật!”.

Ngay khi được đăng tải, bức ảnh lập tức thu hút sự chú ý từ cộng đồng mạng. Ai nấy đều cho rằng hai cô bé này có phần nghịch ngợm nhưng đáng yêu. Cô chị chắc hẳn rất thương em nên mới hành động như vậy. Bên cạnh đó, một số người nhắc nhở cha mẹ nên cẩn thận hơn vì điều này có phần nguy hiểm.

Bức ảnh gây 'bão' mạng xã hội vì quá dễ thương - Ảnh: Internet

“Làm chị khó đấy phải đâu chuyện đùa, nhà may mắn lắm mới có người chị thương em như vậy. Chị em hòa thuận thì ba mẹ khỏi phải lo rồi”, K.A bình luận.

“Dễ thương thật, nhưng mà nguy hiểm quá. Đứa em mà ngã đập vào bồn rửa bát thì cô chị lại no đòn”, một bình luận của người dùng mạng xã hội.

“Công nhận cô bé thương em quá, nhưng ba mẹ nhớ nhắc nhở bé lần sau đừng làm như vậy, cô bé có thể bị gãy lưng đó”, Facebooker A.D nhắc nhở.

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