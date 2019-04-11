Chạnh lòng bức ảnh cậu bé lem luốc nhặt thức ăn thừa để qua cơn đói: ‘Cùng là con người sao con khổ thế?’

Ở cái tuổi đáng lý ra chỉ việc học, ăn và chơi, thế mà cậu bé lại phải theo người lớn mưu sinh, nhặt nhạnh từng chút thức ăn thừa để sống qua ngày.

Những ngày qua, trên mạng xã hội xuất hiện loạt ảnh ghi lại khoảnh khắc một cậu bé khoảng 6 – 7 tuổi, mặc trên người bộ quần áo cũ kỹ, gương mặt khắc khổ cố gắng nhặt nhạnh từng chút thức ăn thừa trong một quán ăn ở Sài Gòn để qua cơn đói khiến nhiều người chạnh lòng. Cậu bé gầy nhom, gương mặt khắc khổ đứng cạnh bàn ăn thừa trong quán - Ảnh: Facebook Nhiều người suy đoán, có lẽ cậu bé kiếm sống bằng nghề phun lửa biểu diễn xiếc ở các quán nhậu vì ngoài chiếc hộp sắt, em còn ôm thêm chiếc chai nhựa chứa xăng.

Có lẽ vì quá đói nên cậu bé chẳng còn bận tâm những món ăn đó là của ai bỏ lại, vị có ngon hay không mà cho vào miệng nhai ngấu nghiến. Có lẽ vì quá đói nên cậu bé đã lấy thức ăn trên bàn để ăn - Ảnh: Facebook Những bức ảnh trên sau khi được đăng tải trên mạng xã hội đã khiến nhiều người không khỏi xót xa, thương cảm cho cuộc sống khốn khó của em. Bởi ở cái tuổi của em, nhiều đứa trẻ ngoài kia vẫn còn đang nhõng nhẽo đòi bố mẹ mua cho thứ nọ thứ kia, được đi chơi và ăn những món ngon bổ dưỡng mỗi ngày.

“Cùng là con người sao con khổ thế? Chỉ mong có ai đó sẽ giúp đỡ bé có cuộc sống tốt hơn và được đến trường để tương lai không còn khổ như thế này nữa”, H.Y xót xa. Bức ảnh khiến nhiều người xót xa, thương cảm cho hoàn cảnh của em - Ảnh: Facebook “Ở cái đất này, nhiều lúc mệt thật, cảm giác như mình khổ đến tận cùng. Nhưng đi trên đường, qua 1 vài cái đèn đỏ hay 1 vài cái ngã tư quốc lộ sao thấy mình còn rất sướng. Quá nhiều người khổ, nhìn lên không bằng ai cả. Nhưng nhìn xuống thì hơn rất nhiều người. Mua cho người ta tờ vé số hay vài nghìn lẻ sao thấy mệt mỏi đỡ đi nhiều. Nếu 1 ngày ai đó chán nản, ra ngoài đường đi rồi sẽ cảm thấy mình ổn hơn đó”, G.H viết. “Bữa gặp nhóc ngoài Bùi Viện. Nó học phun lửa bằng xăng mà không làm được bỏng miệng luôn, nhìn đúng tội”, một cư dân mạng kể lại. Hiện những bức ảnh trên vẫn đang được cộng đồng mạng nhiệt tình chia sẻ, bình luận.

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