Mặc dù bị thương sau tai nạn lật xuồng nhưng người cha vẫn cố hết sức để cứu đứa con nhỏ 5 tuổi của mình trước khi chìm xuống sông.

Hôm nay (26/2), trao đổi với báo chí, đại diện Công an xã Thuận Nghĩa Hòa, huyện Thạnh Hóa (tỉnh Long An) cho biết lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể anh Nguyễn Anh Khoa (sinh năm 1987, ngụ huyện Thạnh Hóa) bị mất tích khi gặp tai nạn xuồng máy trên sông Vàm Cỏ Tây.

Đoạn sông anh Khoa và con trai gặp nạn - Ảnh: Internet

Cùng ngày, cơ quan chức năng đã bàn giao thi thể cho gia đình nạn nhân để lo hậu sự.

Trước đó, vào khoảng 9 giờ sáng 25/2, anh Khoa điều khiển xuồng máy chở con trai là bé Nguyễn Bảo Anh (5 tuổi) lưu thông trên sông Vàm Cỏ Tây. Khi đến đoạn qua xã Thuận Nghĩa Hòa thì xảy ra va chạm với một chiếc xuồng máy khác do anh Trần Văn Thành (26 tuổi) điều khiển.

Thi thể anh Khoa đã được tìm thấy và giao cho gia đình lo hậu sự - Ảnh: Internet

Vụ tai nạn khiến xuồng của anh Khoa bị gãy phần mũi rồi lật ngang. Anh Khoa cùng con trai rơi xuống sông. Mặc dù bị thương nhưng anh vẫn cố gắng bế con đẩy lên mặt nước rồi bơi vào bờ kêu cứu. Nghe tiếng tri hô, người dân sống gần đó đã chạy xuồng máy ra cứu hai cha con.

Tuy nhiên, người dân chỉ kịp cứu bé Bảo còn anh Khoa vì đã yếu sức nên bị chìm xuống nước. Mặc dù những người sống gần đó đã hỗ trợ tìm kiếm nhưng không có kết quả. Cơ quan chức năng sau khi nhận được tin từ người dân đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để điều tra, làm rõ sự việc và tìm kiếm nạn nhân.

Mẹ gặp tai nạn, con gái 14 tháng tuổi khóc ngất đòi sữa, ông bà phải bế đi khắp xóm Chiều 27 Tết, trên đường đi mua đồ, chị Hương gặp tai nạn giao thông, bị đa chấn thương phải nhập viện điều trị. Từ đó, đứa con nhỏ của chị hàng ngày đều quấy khóc vì nhớ sữa mẹ.

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