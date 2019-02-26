Rơi nước mắt cảnh người cha bị thương vẫn cố cứu con trai 5 tuổi trước khi chìm xuống sông

Xã hội 26/02/2019 16:23

Mặc dù bị thương sau tai nạn lật xuồng nhưng người cha vẫn cố hết sức để cứu đứa con nhỏ 5 tuổi của mình trước khi chìm xuống sông.

Hôm nay (26/2), trao đổi với báo chí, đại diện Công an xã Thuận Nghĩa Hòa, huyện Thạnh Hóa (tỉnh Long An) cho biết lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể anh Nguyễn Anh Khoa (sinh năm 1987, ngụ huyện Thạnh Hóa) bị mất tích khi gặp tai nạn xuồng máy trên sông Vàm Cỏ Tây.

Rơi nước mắt cảnh người cha bị thương vẫn cố cứu con trai 5 tuổi trước khi chìm xuống sông - Ảnh 1
Đoạn sông anh Khoa và con trai gặp nạn - Ảnh: Internet

Cùng ngày, cơ quan chức năng đã bàn giao thi thể cho gia đình nạn nhân để lo hậu sự.

Trước đó, vào khoảng 9 giờ sáng 25/2, anh Khoa điều khiển xuồng máy chở con trai là bé Nguyễn Bảo Anh (5 tuổi) lưu thông trên sông Vàm Cỏ Tây. Khi đến đoạn qua xã Thuận Nghĩa Hòa thì xảy ra va chạm với một chiếc xuồng máy khác do anh Trần Văn Thành (26 tuổi) điều khiển.

Rơi nước mắt cảnh người cha bị thương vẫn cố cứu con trai 5 tuổi trước khi chìm xuống sông - Ảnh 2
Thi thể anh Khoa đã được tìm thấy và giao cho gia đình lo hậu sự - Ảnh: Internet

Vụ tai nạn khiến xuồng của anh Khoa bị gãy phần mũi rồi lật ngang. Anh Khoa cùng con trai rơi xuống sông. Mặc dù bị thương nhưng anh vẫn cố gắng bế con đẩy lên mặt nước rồi bơi vào bờ kêu cứu. Nghe tiếng tri hô, người dân sống gần đó đã chạy xuồng máy ra cứu hai cha con.

Tuy nhiên, người dân chỉ kịp cứu bé Bảo còn anh Khoa vì đã yếu sức nên bị chìm xuống nước. Mặc dù những người sống gần đó đã hỗ trợ tìm kiếm nhưng không có kết quả. Cơ quan chức năng sau khi nhận được tin từ người dân đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để điều tra, làm rõ sự việc và tìm kiếm nạn nhân.

Mẹ gặp tai nạn, con gái 14 tháng tuổi khóc ngất đòi sữa, ông bà phải bế đi khắp xóm

Mẹ gặp tai nạn, con gái 14 tháng tuổi khóc ngất đòi sữa, ông bà phải bế đi khắp xóm

Chiều 27 Tết, trên đường đi mua đồ, chị Hương gặp tai nạn giao thông, bị đa chấn thương phải nhập viện điều trị. Từ đó, đứa con nhỏ của chị hàng ngày đều quấy khóc vì nhớ sữa mẹ.

Xem thêm
Từ khóa:   cha cứu con

TIN MỚI NHẤT

Sự thật đằng sau tiếng nói qua điện thoại khiến người phụ nữ bật khóc khi đang trên giường bệnh

Sự thật đằng sau tiếng nói qua điện thoại khiến người phụ nữ bật khóc khi đang trên giường bệnh

Tâm sự gia đình 12 phút trước
Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

Dinh dưỡng 42 phút trước
Thông tin mới vụ nam shipper và khách nhận hàng xô xát ở Sầm Sơn

Thông tin mới vụ nam shipper và khách nhận hàng xô xát ở Sầm Sơn

Đời sống 1 giờ 17 phút trước
Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Hậu trường 1 giờ 43 phút trước
Vì sao nhiều cặp vợ chồng trẻ ly hôn chỉ sau vài năm kết hôn?

Vì sao nhiều cặp vợ chồng trẻ ly hôn chỉ sau vài năm kết hôn?

Xã hội 1 giờ 55 phút trước
Danh tính đôi vợ chồng tử vong bất thường tại nhà riêng ở Phú Thọ

Danh tính đôi vợ chồng tử vong bất thường tại nhà riêng ở Phú Thọ

Đời sống 2 giờ 24 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 13/10/2026: SJC giảm tới 800 nghìn/lượng, cao hơn thế giới 13 triệu đồng

Giá vàng hôm nay, ngày 13/10/2026: SJC giảm tới 800 nghìn/lượng, cao hơn thế giới 13 triệu đồng

Đời sống 2 giờ 48 phút trước
Tài Lộc vượng phát, 3 con giáp chăm chỉ được trời thương, TIỀN TÀI tìm đến tận cửa, tha hồ gánh BẠC TỶ về nhà trong 1 tháng tới

Tài Lộc vượng phát, 3 con giáp chăm chỉ được trời thương, TIỀN TÀI tìm đến tận cửa, tha hồ gánh BẠC TỶ về nhà trong 1 tháng tới

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 12 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng 20h hôm nay, ngày 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 12 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 12 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Từ ngày 13/10 đến 23/10/2026, 3 con giáp công việc thuận lợi, lương thưởng ‘bùng nổ’ ai cũng phát hờn, tiêu tiền sướng tay

Từ ngày 13/10 đến 23/10/2026, 3 con giáp công việc thuận lợi, lương thưởng ‘bùng nổ’ ai cũng phát hờn, tiêu tiền sướng tay

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Vì sao nhiều cặp vợ chồng trẻ ly hôn chỉ sau vài năm kết hôn?

Vì sao nhiều cặp vợ chồng trẻ ly hôn chỉ sau vài năm kết hôn?

Mức sinh thấp: Bài toán không chỉ là sinh đủ hai con

Mức sinh thấp: Bài toán không chỉ là sinh đủ hai con

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày