Cha bận việc mang con đi gửi, bé gái 6 tuổi bị vợ chồng cô ruột bạo hành dã man, gây nhiều thương tích trên cơ thể

Xã hội 17/07/2021 13:50

Do bận việc, người cha đã gửi con gái 6 tuổi cho vợ chồng cô ruột nhờ chăm sóc giùm. Thế nhưng không ngờ cháu bé lại bị chính vợ chồng người em đánh đập dã man.

Theo báo Phụ nữ TP.HCM, ngày 17/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Tân Uyên (Bình Dương) thông tin về vụ việc bé gái 6 tuổi bị vợ chồng cô ruột đánh đập dã man. Hiện, cả 2 đối tượng bạo hành trẻ gồm Đoàn Thị B. (32 tuổi, quê An Giang), Trần Văn Đ. (29 tuổi, quê Sóc Trăng, là chồng của B.) đang bị tạm giữ hình sự để điều tra về hành vi bạo hành của mình.

Cha bận việc mang con đi gửi, bé gái 6 tuổi bị vợ chồng cô ruột bạo hành dã man, gây nhiều thương tích trên cơ thể - Ảnh 1
Vợ chồng cô chú ruột bạo hành cháu gái 6 tuổi ở An Giang - Ảnh: Báo Công an nhân dân

Theo thông tin của Công an nhân dân, nạn nhân trong vụ bạo hành là bé Đ. T. T. V. (sinh năm 2015, quê An Giang). Do bận công việc nên cha của cháu V. gửi con cho vợ chồng B. chăm sóc dùm. Trước đó, ngày 15/7, thông qua trang Fanpage Công an thị xã Tân Uyên, nhiều người dân đã gửi phản ánh về vụ việc có đôi vợ chồng đánh đập dã man cháu gái ở địa bàn phường Tân Hiệp, Thị xã Tân Uyên. 

Sau khi nhận được thông tin, Công an thị xã Tân Uyên đã nhanh chóng mời hai vợ chồng này lên cơ quan làm việc. Tại đây, cả hai đã thừa nhận đã nhiều lần đánh đập cháu V. với nguyên nhân được khai là do cháu V thường xuyên tự ý bỏ ra ngoài chơi với bạn mà không xin phép. Thời gian gần đây, cả 2 vợ chồng còn ít nhất 3 lần dùng tay và roi đánh đập không thương tiếc và gây ra nhiều thương tích trên cơ thể của cháu bé.

Vụ việc đang được điều tra làm rõ. 

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