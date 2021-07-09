Sau khi nắm chân cháu gái ném vào tủ kính, V.V.H. đập đầu vào cửa rồi bỏ chạy ra lô cao su gần nhà. Nạn nhân được người nhà đưa đến bệnh viện nhưng đã tử vong sau đó.
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Theo thông tin từ VietNamNet, tối ngày 9/7, công an huyện Bàu Bàng đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh Bình Dương khám nghiệm, điều tra nguyên nhân vụ án mạng khiến một bé gái tử vong. Nạn nhân là N.H.T.N. (SN 2020, ngụ xã Long Nguyên, huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương).
Theo thông tin ban đầu, vào sáng cùng ngày, khi bé gái N.H.T.N. đang ngủ tại nhà ở xã Long Nguyên, huyện Bàu Bàng thì V.V.H. (SN 1989, chú của nạn nhân) vào phòng nắm lấy hai chân quăng cháu vào tủ nhôm làm vỡ kính. Bé gái sau đó rơi xuống nền nhà bất tỉnh.
Phát hiện sự việc, bố mẹ cháu tri hô rồi giật lại con thì H. tự đập đầu mình vào cửa rồi chạy ra lô cao su gần nhà. Bé N. được đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Dương nhưng đã tử vong sau đó.
Hiện tại, cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án.