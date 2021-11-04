CEO Phương Hằng đeo hột xoàn 'cả rổ', ngầu đét đi 'thăm' thầy ông nội tại Tịnh thất Bồng Lai

Tuy phải lặn lội đường xa để đến "thăm" thầy ông nội Lê Tùng Vân, CEO Phương Hằng vẫn "lên đồ" sang trọng và trẻ trung rất bắt mắt. Ngoài ra, nữ đại gia còn gây chú ý khi mang cả tá hột xoàn lên người.

Trưa ngày 4/11, như đã hẹn từ trước, bà Phương Hằng đã lên đường tới Long An để gặp ông Lê Tùng Vân. Trên đường đi, dù chỉ là ngồi trong xế hộp, nữ đại gia cũng không quên livestream cập nhật tình hình với những người quan tâm đến sự việc.

CEO Phương Hằng ăn diện trẻ trung khác với hình ảnh thường ngày trong các buổi livestream

Qua nội dung của buổi livestream, có thể biết được, cùng đi chung với CEO Phương Hằng còn có cha mẹ ruột của cô gái tên Diễm My từng quy y tại Tịnh thất Bồng Lai. Ngoài ra, CEO Đại Nam còn thông báo với các YouTuber có thể đến Tịnh thất luôn nếu muốn.

Khác hẳn với những buổi phát sóng trực tiếp tại tư gia của mình, CEO Nguyễn Phương đã trút bỏ vẻ ngoài của một quý bà sang trọng và quý phái, thay vào đó nữ đại gia diện trang phục khá trẻ trung với 2 màu đen trắng trang nhã. Tuy vậy, có một điều không hề thay đổi đó chính là loạt phụ kiện vô cùng đắt đỏ từ các thương hiệu như Chanel, Fedora và điểm xuyết những hột xoàn lấp lánh, vô cùng xa xỉ như trước giờ bà Hằng vẫn hay dùng.

Các phụ kiện đắt tiền là thứ không thể thiếu trong outfit của nữ đại gia

Đồng thời, lần này lớp makeup của CEO Đại Nam đã trẻ trung hơn nhiều, dù không quá sắc sảo nhưng đã làm nữ đại gia trẻ lại cả chục tuổi. Quả thật, với diện mạo này, bà Phương Hằng quá trẻ với độ tuổi 50.

Cùng lúc đó, khi mà bà Phương Hằng còn chưa có mặt tại Tịnh thất Bồng Lai thì ở trước cổng nơi đây đã có rất đông người vây kín để livestream. Được biết, những người này từ YouTuber đến người bình thường tò mò lẫn những ai ủng hộ bà Hằng đều có đủ.

Đám đông vây kín bên ngoài Thiền am Bên bờ vũ trụ

Ảnh: Chụp màn hình

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/ceo-phuong-hang-deo-hot-xoan-ca-ro-ngau-det-di-tham-thay-ong-noi-tai-tinh-that-bong-lai-434582.html