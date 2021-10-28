CEO Phương Hằng 'không ân hận' khi trở thành streamer ở tuổi 50

Xã hội 28/10/2021 20:14

Dù bản thân có mệt mỏi và phải đối diện với sự can ngăn từ phía gia đình, bà Phương Hằng cho biết bản thân không bao giờ ân hận khi nghĩ đến nhiều người vẫn đang chờ mình livestream.

Kể từ khi bắt đầu livestream, CEO Nguyễn Phương Hằng thường xuyên bị vướng vào nhiều lời dèm pha ngoài xã hội. Thậm chí, nhiều lần nữ đại gia phải bật khóc vì tủi thân ngay khi đang tường thuật trực tiếp nhưng bà Hằng vẫn kiên trì khi xuất hiện với vẻ ngoài uy quyền cùng với giọng nói đanh thép.

Gần đây, khi bà Phương Hằng không còn chỉ dừng lại ở vấn đề tiền quyên góp từ thiện mà mở rộng chủ đề livestream của mình ra nhiều mặt khác trong cuộc sống, nữ CEO nhận lại nhiều bình luận tiêu cực từ phía những anti-fan của mình.

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Nhiều lần nữ đại gia phải bật khóc vì tủi thân ngay khi đang tường thuật trực tiếp - Ảnh: Chụp màn hình

Tuy vậy, nữ đại gia Bình Dương không hề e dè mà thẳng thừng đáp trả. Chỉ qua một vài câu nói, có thể thấy vốn từ rộng lớn cùng với mục đích thực sự đằng sau những buổi phát sóng livestream của mình.

"Người đời muôn sự của chung, hơn nhau một tiếng anh hùng mà thôi. Có thể là tôi anh hùng, cũng có thể là tôi quá khùng quá điên. Nhưng tôi sống một lần để khùng để điên, để cho mọi người tốt hơn, tôi không bao giờ ân hận.

Bởi vì tôi 50 tuổi rồi quý vị, tôi còn bao nhiêu thời gian để sống nữa, nhưng còn các con của tôi - thế hệ trẻ sau này; tôi không cam tâm. Nhiều khi anh Dũng xót xa khi thấy tôi mệt mỏi như vậy, tôi không để cho quý vị đợi chờ tôi." - CEO Phương Hằng nói.

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Kể từ khi thường xuyên xuất hiện trên MXH, CEO Phương Hằng lẫn gia đình của bà đã gặp không ít rắc rối - Ảnh: Internet

Kể từ khi thường xuyên xuất hiện trên MXH, CEO Phương Hằng lẫn gia đình của bà đã gặp không ít rắc rối. Ngoài bản thân nữ đại gia, gia đình cùng con cái của bà cũng đã bị "khủng bố" ít nhiều. Ái nữ duy nhất của bà Hằng là Natalie còn từng giận bà đến nỗi trốn trong phòng không muốn nhìn mặt mẹ, đức lang quân là ông Dũng 'lò vôi' cũng lắm lần khuyên bà hãy dừng lại nhưng bà vẫn kiên trì con đường của mình. Có thể thấy, ít ai có một quyết tâm cùng ý chí được như bà Hằng, nhất là những người ở độ tuổi 50.

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Từ khóa:   CEO Phương Hằng CEO Đại Nam Nguyễn Phương Hằng

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