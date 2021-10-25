Dù đã đóng cửa được nửa năm, KDL Đại Nam vẫn có nhiều người vào ra liên tục vì một lý do

Xã hội 25/10/2021 15:32

Vì lý do dịch bệnh, KDL Đại Nam đã tạm đóng cửa được khoảng nửa năm. Tuy nhiên, vẫn có nhiều người ra vào liên tục.

Khu du lịch Đại Nam là một trong những niềm tự hào to lớn của người dân Bình Dương nói chung và của vợ chồng ông Dũng "lò vôi" nói riêng. Được chính thức khởi công vào năm 1999, đi vào hoạt động sau đó gần 1 thập kỷ, Đại Nam được định giá lên đến 6000 tỷ đồng cùng với việc gây được nhiều tiếng vang trong nước lẫn quốc tế.

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KDL Đại Nam đã tạm dừng hoạt động tử ngày 6/5/2021 - Ảnh: Doanh nghiệp và Tiếp thị

Vì diễn biến xấu của dịch Covid-19, KDL Đại Nam phải chịu chung số phận với nhiều địa điểm vui chơi khác là tạm ngừng hoạt động. Tuy vậy, tên tuổi của KDL này chưa lúc này hạ nhiệt vì thường được CEO là "nữ hoàng streamer" thường xuyên nhắc đến.

Trong thời gian gần đây, có nhiều lời đồn cho rằng Đại Nam đã được sang nhượng cho một chủ khác làm nhiều người vô cùng hoang mang. Tuy nhiên, sau đó chính 2 chủ nhân của nơi đây cũng đã lên tiếng đính chính tin này, khẳng định không bán Đại Nam cho bất kỳ bên nào. Ngoài ra, CEO Phương Hằng từng tuyên bố sẽ trao 20 tỷ đồng tiền thưởng cho ai tìm được chứng cứ việc bà rao bán KDL Đại Nam.

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Nhiều người dân xung quanh hay tận dụng lối đi giữ cổng chính và cổng phụ của KDL Đại Nam để đi tắt - Ảnh: Doanh nghiệp và Tiếp thị

Trong một buổi livestream gần đây, CEO Nguyễn Phương Hằng đã úp mở dự định đưa Đại Nam vào hoạt động trở lại. Cụ thể, nữ đại gia nói rằng nếu giãn cách được nới lỏng, bà sẽ cho mở cửa miễn phí vé vào cổng đối với khách tham quan KDL Đại Nam.

"Nếu Đại Nam cho mở cửa, tôi sẽ tiếp đón mọi người. Nếu mọi người quen với tôi, tôi sẽ mời đàng hoàng, đăng ký giúp tôi, cho tôi số chứng minh nhân dân, tấm hình. Tôi sẽ có khu vực riêng để tiếp mọi người." - CEO Phương Hằng cho biết.

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Thân nhân của những người bị cách ly trong khu vực trường đua thường đến đây để chuyển đồ - Ảnh: Doanh nghiệp và Tiếp thị

Nếu đi ngang qua cổng chính của KDL Đại Nam nằm trên Quốc lộ 13 (phường Tân Định, TX. Bến Cát) và cổng phụ trên đường Mai Chí Dân (phường Hiệp An, TP. Thủ Dầu Một), có thể dễ dàng nhận thấy cửa được đóng chốt kỹ càng cùng với các nhân viên bảo vệ ngồi chốt trực. Bình thường, người dân sống xung quanh KDL Đại Nam hay dùng lối đi từ cổng phụ đến cổng chính nơi đây để là lối đi tắt, nhưng đối diện với tình trạng hiện nay thì điều này không còn xảy ra nữa.

Tuy nhiên, có thể dễ dàng nhận thấy vẫn có rất nhiều xe máy, ô tô và khá đông người tụ tập ở khu vực cổng sau. Thì ra, khu vực Trường đua Đại Nam bên trong KLD này vẫn được sử dụng làm khu cách ly. vậy, nhiều thân nhân thường xuyên đến đây để gửi đồ vào trong.

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Vì tuyên bố trước đó của bà Phương Hằng nên nhiều người đã khá ngờ vực trước thông tin nữ đại gia lại phải vay 300 tỷ để làm nhà máy oxy.

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Từ khóa:   CEO Phương Hằng KDL Đại Nam ông Dũng lò vôi

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