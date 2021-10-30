Đoạn video này bất ngờ xuất hiện ngay giữa thời điểm những lùm xùm liên quan đến Tịnh Thất Bồng Lai đang lên đến đỉnh điểm khiến nhiều người không khỏi quan tâm.

"Tịnh thất Bồng Lai" hay còn được gọi là "Thiền am bên bờ vũ trụ" vốn từ lâu đã nổi tiếng bởi những ồn ào liên quan đến mối quan hệ của những người sống cùng bên trong. Nhưng không rõ vì sao, câu chuyện của nơi này một thời gian dài bỗng dưng im ắng trên truyền thông và mới chỉ được quan tâm lại khi "được" CEO Đại Nam nhắc tên trên sóng livestream. Một trong những nhân vật được quan tâm nhất có mối quan hệ mật thiết với Tịnh Thất Bồng Lai là cô gái tên là Diễm My và gia đình của cô. Mới đây, đoạn video quay lại cảnh Diễm My khóc nức nở tại nơi đây khiến dân tình một phen xôn xao giữa lúc mọi tin tức về cô gần chỉ là "con số 0".

Diễm My hiện đang được gia đình tìm kiếm khắp nơi - Ảnh: Internet Theo những thông tin từ đoạn video được đăng tải trên kênh YouTube của Tịnh thất Bồng Lai, Diễm My trần tình rằng cô sau khi đem theo 30 triệu do mình tích góp đã đến nhiều nơi xin ở nhờ, có cả nhà bạn bè và các chùa khác nhau. Sau thời gian dài lang thang, Diễm My quay lại Thiền am để vay tiền nhưng không hề có ý định sẽ ở lại. Tuy nhiên, có thể thấy, trong đoạn video, có người đã cố gắng thuyết phục Diễm My hãy ở lại, trong đó có cả ông Lê Tùng Vân: "Đã đi về đây thì đừng tính chuyện mượn tiền rời khỏi đây nữa, ở lại đây các thầy sẽ bảo vệ con... Con cứ ở đây, thầy lên công an thầy xin cho".

'Thầy ông nội' Lê Tùng Vân cùng nhiều thành viên khác của Tịnh thất Bồng Lai khuyên cô nên ở lại - Ảnh: Chụp màn hình Tuy vậy, có thể thấy, Diễm My thật sự không có ý định sẽ tá túc lại Tịnh thất Bồng Lai và tiếp tục từ chối lời đề nghị này trong khi vẫn đang khóc nức nở. Chứng kiến cô gái 23 tuổi như vậy, các thành viên trong Tịnh thất Bồng Lai vẫn tiếp tục khuyên cô ở lại "Con cứ ở đây y như hồi tháng 12 năm ngoái, hồi con bị bắt cóc. Con ở đây, cô Cúc chủ hộ sẽ đi làm tạm trú cho con. Con đủ 23 tuổi, con không phải tội phạm, không việc gì phải sợ..." - Một thành viên khác của Tịnh thất Bồng Lai "vẽ đường" cho Diễm My ở lại. Chưa rõ, sau đó ông Lê Tùng Vân có cho Diễm My mượn tiền hoặc cô gái có ở lại Tịnh thất Bồng Lai hay không - Ảnh: Chụp màn hình Thậm chí, ông Lê Tùng Vân cũng lên tiếng: "Con mượn tiền rồi giờ con ra đường cũng không có làm gì được. Thời gian này con cứ ở đây đi. Khi nào có được giấy tờ, việc làm chỗ ở thì dọn ra cũng có sao đâu..." Sau đó, không biết rằng Diễm My có chịu ở lại Tịnh thất Bồng Lai hay không, tin tức về cô vẫn vô cùng ít ỏi trong khi gia đình đang cố gắng tìm kiếm ở mọi nơi.

Đại diện 'Tịnh thất Bồng Lai' khẳng định không liên lạc được cũng không có tin tức gì của Diễm My Theo đại diện "Tịnh Thất Bồng Lai", cách đây vài tháng, Diễm My có quay về để nhờ sự giúp đỡ về tiền bạc. Tuy nhiên từ đó đến nay, phía "Tịnh Thất Bồng Lai" không liên lạc hay có bất cứ tin tức gì của Diễm My.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/diem-my-tung-van-xin-de-duoc-roi-khoi-tinh-that-bong-lai-nhung-lai-bi-can-da-di-ve-day-thi-dung-tinh-chuyen-muon-tien-roi-khoi-433822.html