Một trong những nhân vật được quan tâm nhất có mối quan hệ mật thiết với Tịnh Thất Bồng Lai là cô gái tên là Diễm My và gia đình của cô. Mới đây, đoạn video quay lại cảnh Diễm My khóc nức nở tại nơi đây khiến dân tình một phen xôn xao giữa lúc mọi tin tức về cô gần chỉ là "con số 0".

Diễm My hiện đang được gia đình tìm kiếm khắp nơi - Ảnh: Internet

Theo những thông tin từ đoạn video được đăng tải trên kênh YouTube của Tịnh thất Bồng Lai, Diễm My trần tình rằng cô sau khi đem theo 30 triệu do mình tích góp đã đến nhiều nơi xin ở nhờ, có cả nhà bạn bè và các chùa khác nhau. Sau thời gian dài lang thang, Diễm My quay lại Thiền am để vay tiền nhưng không hề có ý định sẽ ở lại.

Tuy nhiên, có thể thấy, trong đoạn video, có người đã cố gắng thuyết phục Diễm My hãy ở lại, trong đó có cả ông Lê Tùng Vân: "Đã đi về đây thì đừng tính chuyện mượn tiền rời khỏi đây nữa, ở lại đây các thầy sẽ bảo vệ con... Con cứ ở đây, thầy lên công an thầy xin cho".