Cập nhật tình hình sức khoẻ 9 nạn nhân của vụ nổ tại Công ty Tàu thủy Dung Quất: 3 người nguy kịch

Xã hội 04/11/2023 20:24

Bệnh viện Đà Nẵng đã kích hoạt quy trình báo động đỏ, tập trung tổng lực để đánh giá tổn thương và điều trị cho 9 bệnh nhân, trong đó có 3 trường hợp bỏng nặng.

Theo thông tin từ TTXVN, ngày 4/11, Bệnh viện Đà Nẵng cho biết, bệnh viện đã tiếp nhận và điều trị cho 9 nạn nhân trong vụ nổ bình gas tại Quảng Ngãi, trong đó có 3 nạn nhân đang trong tình trạng nguy kịch.

Giám đốc Bệnh viện Đà Nẵng Lê Đức Nhân cho hay, Bệnh viện đã kích hoạt quy trình báo động đỏ, tập trung tổng lực để đánh giá tổn thương và điều trị cho 9 bệnh nhân, trong đó có 3 trường hợp bỏng nặng ở mức độ 3, độ 4; 6 trường hợp còn lại bỏng ở mức độ 1, 2 ,3 với diện tích bỏng khoảng 50-60%.

Hiện tình hình sức khỏe của các bệnh nhân đang được theo dõi.

Cập nhật tình hình sức khoẻ 9 nạn nhân của vụ nổ tại Công ty Tàu thủy Dung Quất: 3 người nguy kịch - Ảnh 1
Các nạn nhân bị bỏng trong vụ nổ - Ảnh: TTXVN

Trước đó, dẫn tin từ Dân Trí, chiều 3/11, Ban quản lý Khu kinh tế Dung Quất (huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi) xác nhận, vào lúc 14h cùng ngày đã xảy ra một vụ nổ khí gas tại Công ty công nghiệp tàu thủy Dung Quất.

Vị trí phát nổ là khu vực hầm chứa hàng của công ty. Vụ nổ làm 9 người bị bỏng, hầu hết các nạn nhân bị bỏng.

Cập nhật tình hình sức khoẻ 9 nạn nhân của vụ nổ tại Công ty Tàu thủy Dung Quất: 3 người nguy kịch - Ảnh 2
Khu vực xảy ra vụ nổ - Ảnh: Dân Việt 

Các nạn nhân được đưa đến Bệnh viện đa khoa Trung ương Quảng Nam (huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam) cấp cứu. Một số nạn nhân bị bỏng nặng được chuyển ra TP Đà Nẵng điều trị.

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Sập giàn đèn chiếu sáng ở ngã tư Hàng Xanh - TP.HCM, 1 công nhân bị đè trúng

Tại hiện trường, giàn đèn kích thước lớn, nặng đè hư hại xe máy và một số thiết bị ở chân trụ đèn. Nạn nhân được đưa đi bệnh viện cấp cứu.

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Từ khóa:   nổ khí gas Khu Kinh tế Dung Quất tin xã hội

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