Cách xử lý khi gặp lỗi đăng ký tài khoản định danh điện tử trên ứng dụng VNeID

Theo Cổng thông tin điện tử Công an tỉnh Nghệ An, mọi người có thể tự mình đăng ký tài khoản định danh cá nhân mức độ 1 trên ứng dụng VNeID. Còn với tài khoản định danh điện tử mức độ 2, mọi người phải đến trực tiếp cơ quan Công an đăng ký.

- Không thể nhận diện khuôn mặt.

- Chưa được Bộ Công an xét duyệt.

- Quét mã QR gặp lỗi.

- Sai thông tin, đăng nhập trên thiết bị mới phải có mã QR từ thiết bị cũ.

Cách khắc phục lỗi chưa đăng ký được tài khoản định danh điện tử

Hiện nay, Trung tâm Dữ liệu quốc gia về dân cư phải xử lý hàng chục nghìn hồ sơ, phê duyệt tích hợp mỗi ngày. Việc thu nhận thông tin, duyệt hồ sơ đăng ký định danh điện tử phải có quy trình đồng thời phải đảm bảo tính bảo mật.

Kh đăng ký tài khoản định danh điện tử, cá nhân phải cung cấp hình ảnh, sinh trắc học (ảnh thẻ, vân tay). Nếu trung tâm đối chiếu với thông tin trên hệ thống mà trùng khớp thì tài khoản sẽ được duyệt ngay.

Tuy nhiên, có người dữ liệu chưa chính xác hoặc chụp ảnh xác thực không đúng cách, do đó, hệ thống không thể duyệt hồ sơ.

Lỗi quét QR Code có thể do một trong các lý do như camera điện thoại bị mờ, ánh sáng thời điểm quét không đủ để camera điện thoại phân tích mã code. Hoặc do mọi người quét không đúng cách (nghiêng, quá gần, quá xa, rung lắc), không tương thích.

Bên cạnh đó, nhiều người lúc tự đăng kí VNeID gặp tình trạng nhận diện gương mặt khá lâu và phải làm lại nhiều lần mới thành công. Có thể do các nguyên nhân camera chưa chính diện, không lọt gương mặt trong khung hình yêu cầu. Điện thoại không cố định, bị rung, lắc, ánh sáng không đủ hay hệ thống sinh trắc học phát hiện điểm chưa trùng với hình ảnh trong dữ liệu dân cư quốc gia.

Việc nhận dạng khuôn mặt trên VNeID lâu hơn so với nhiều ứng dụng khác vì thực hiện trên môi trường mạng, có độ trễ nhất định trong truyền tải và tiếp nhận dữ liệu. Thông tin nhận dạng còn phải được phân tích, so sánh với hệ thống dữ liệu dân cư rồi mới được phê duyệt. Vì vậy, Cổng thông tin điện tử Công an tỉnh Nghệ An khuyên mọi người cần kiên nhẫn thực hiện đúng các hướng dẫn trong quá trình đăng kí.

Tài khoản định danh điện tử không đăng ký dễ dàng như các mạng xã hội

Vì phải làm từng bước nhằm đảm bảo tính chính xác, độ bảo mật cao, tránh được tình trạng đăng ký hộ hay giả mạo, nên việc đăng kí tài khoản định danh điện tử không dễ dàng như đăng kí tài khoản trên mạng xã hội (Facebook, Zalo, Tiktok,…).

Vì vậy, Cổng thông tin điện tử Công an tỉnh Nghệ An cho biết, mọi người không nên nóng vội trong quá trình đăng ký tài khoản định danh điện tử mà nên xử lý từng bước một khi gặp lỗi. Mục đích là để hệ thống nhận diện và đối chiếu thông tin người dân cung cấp với dữ liệu dân cư.

Các bước chỉ được duyệt hoàn thiện khi thông tin, hình ảnh trùng khớp. Đây là các bước rất quan trọng, dữ liệu nhập một lần để sử dụng trong thời gian dài và rất nhiều dịch vụ hành chính.