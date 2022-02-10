Các cơ sở giáo dục ở TP.HCM tạm thời chưa tổ chức ăn sáng với các bé 3 tuổi trở lên trong tuần học đầu tiên

Hiện nay, công tác dạy học trực tiếp với học sinh từ lớp 7 đến lớp 12 đã ổn định, không phát sinh các tình huống phức tạp. Một số ít học sinh về quê chưa trở lại TP có nghỉ một số buổi học đầu.

Theo nguồn tin từ VietNamNet, tại họp báo chiều ngày 10/2, ông Trịnh Duy Trọng, Trưởng phòng chính trị Sở GD-ĐT TP.HCM cho biết, TP đã tổ chức đi học trực tiếp cho học sinh các khối từ lớp 7 đến lớp 12. Từ ngày 14/2, sẽ tổ chức đi học trở lại cho trẻ từ lớp 1 đến lớp 6, trẻ mẫu giáo từ 3 tuổi trở lên.

Bên cạnh đó, các cơ sở giáo dục trước đây được trưng dụng là nơi cách ly, thu dung, đã được các địa phương sửa chữa, trao trả. Tất cả các trường học này đều có thể mở cửa và đón học sinh từ ngày 14/2.

Trong ngày 7, 8, 9/2, TP ghi nhận có 9 trường hợp F0 tại các trường học. Tất cả đã được xử trí theo quy định, không ảnh hưởng đến công tác dạy học và phòng chống dịch.

Sở GD-ĐT TP.HCM cũng cho biết, qua việc lấy ý kiến, khoảng 80-85% phụ huynh học sinh tiểu học và 60-80% phụ huynh của trẻ mầm non đồng ý cho trẻ đi học trở lại từ ngày 14/2. Số liệu này tùy thuộc vào từng địa phương, từng cơ sở.

Trong tuần học đầu tiên, sẽ tạm thời chưa tổ chức ăn sáng với các bé 3 tuổi trở lên. Lý do là để các cô giáo tập trung đón trẻ, tầm soát và giúp trẻ thích ứng với việc đến trường. Từ tuần thứ 2, việc này diễn ra bình thường.

Bên cạnh đó, ngành giáo dục cũng kêu gọi phụ huynh phối hợp chặt chẽ với nhà trường để giúp trẻ đến lớp an toàn. Tất cả trường hợp trẻ có dấu hiệu ho sốt, khó thở, hoặc có yếu tố dịch tễ, phụ huynh không cho trẻ đến trường, thực hiện test nhanh cho đến khi đảm bảo an toàn cho trẻ.

Ảnh minh họa: Internet

Trước đó, dẫn tin từ Tuổi Trẻ, theo ông Lê Hoài Nam - phó giám đốc Sở Giáo dục và đào tạo TP.HCM, hiện sở đã có văn bản hướng dẫn các cơ sở giáo dục mầm non công lập và ngoài công lập trên địa bàn TP đón trẻ đi học trực tiếp từ ngày 14/2.

Trong đó, Phòng Giáo dục và đào tạo TP.Thủ Đức và các quận, huyện sẽ tổ chức kiểm tra rà soát số lượng cơ sở giáo dục mầm non trên địa bàn đủ điều kiện đón trẻ đến học trực tiếp, đảm bảo đáp ứng nhu cầu gửi trẻ.

Đối với các cơ sở giáo dục mầm non đã giải thể thì các địa phương sẽ có kế hoạch điều tiết, phân công các trường trên địa bàn tiếp nhận trẻ.

Đối với các trường mầm non, sở yêu cầu các trường tăng cường tuyên truyền đến cha mẹ trẻ, người chăm sóc trẻ về kế hoạch đón trẻ đến trường.