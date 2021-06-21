Tính đến ngày 20/6, khu vực quận 8 đã có 110 ca mắc COVID-19 nên UBND quận đã có công văn đề nghị thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị số 16.

Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, UBND quận 8 vừa có tờ trình gửi UBND TP.HCM đề xuất giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 với khu phố 2, phường 16 từ 12h ngày 21/6. Khu vực này tiếp giáp với phường An Lạc (quận Bình Tân), nơi có 3 khu phố đã phong tỏa từ ngày 20/6.

Theo UBND quận 8, tính đến ngày 20/6, quận có 110 ca mắc COVID-19. Các ca bệnh có dấu hiệu tăng theo từng ngày, ngày 17/6 là 84 ca, ngày 18/6 là 90 ca, ngày 19/6 là 97 ca.

Tại phường 16 quận 8, có 57 ca F0, 8 khu vực phong tỏa, là khu vực có nguy cơ rất cao có thể phát sinh dịch bệnh và có thể có những ca bệnh chưa phát hiện.

Ảnh minh họa: Công an nhân dân

Ngày 20/6, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 quận 8 đã khảo sát thực địa tại khu phố 2, phường 16 để xem xét quy mô, thời gian để đề xuất thực hiện giãn cách xã hội.

Theo đó, UBND quận 8 đề xuất UBND TP chấp thuận triển khai thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 16 với khu phố 2. Thời gian thực hiện giãn cách là 14 ngày từ 12h ngày 21/6.

Tổng diện tích khu vực áp dụng biện pháp giãn cách là 89 ha (trong đó khu vực Cảng Phú Định là 60ha) với hơn 2.000 nhân khẩu. Nếu giãn cách, sẽ có 21 doanh nghiệp bị ảnh hưởng với 311 lao động và 1 cảng Phú Định gồm 27 nhân viên.

Đại úy PCCC cùng 6 người trong gia đình ở quận Bình Tân nhiễm Covid-19 1 chiến sĩ cảnh sát PCCC thuộc Phòng PC07 có kết quả nghi mắc Covid-19. Hiện chiến sĩ này cùng 6 người trong gia đình đã được đưa đi cách ly tập trung tại Cần Giờ.

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