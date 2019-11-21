Cà Mau: Bé 1 tuổi tử vong thương tâm vì bà nội nhầm nước tẩy là trà xanh

Xã hội 21/11/2019 11:36

Bà nội cho uống nhầm nước tẩy, bé 1 tuổi tử vong thương tâm. Được biết chai nước này là do ông nội bé đổ nước tẩy đã dùng vào, để gần khu vực nước sinh hoạt khiến người nhà nhầm lẫn.

Mới đây, đại diện UBND xã Khánh Thuận, huyện U Minh, tỉnh Cà Mau xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc một cháu bé tử vong do người thân cho uống nhầm nước tẩy.

Nạn nhân được xác định là bé T.M.H (1 tuổi), con của vợ chồng anh T.M.T và chị N.D.N (ngụ ấp 13, xã Khánh Thuận, huyện U Minh, tỉnh Cà Mau). Theo thông tin ban đầu, trước đó ông nội của bé H. đổ dung dịch trong chai nước tẩy đã qua sử dụng vào chai trà xanh rồi để ở khu vực gần nước sinh hoạt của gia đình.

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Vì bà nội cho uống nhầm nước tẩy, bé 1 tuổi tử vong thương tâm - Ảnh minh họa: Internet

Vì người thân trong gia đình không biết nên đã lấy chai trà xanh chứa nước tẩy bỏ vào ngăn mát tủ lạnh. Vào trưa 20/11, trong lúc trông cháu, bà nội thấy bé H. khát nước nên mở tủ lạnh lấy chai trà xanh cho cháu uống. Hành động vô tình này đã khiến bé tử vong thương tâm.

Cách đây không lâu, tại Long An cũng vừa xảy ra trường hợp tương tự. Cụ thể, vào ngày 1/1 bé H.H.P (15 tháng tuổi, ngụ Bến Lức, Long An) uống nhầm thuốc trừ sâu đựng trong chai nước trà xanh. Gia đình chỉ phát hiện sự việc khi thấy bé ói liên tục, miệng sùi bọt mép. Được biết đó là thuốc diệt rầy, muỗi, gián, kiến được gia đình để trong chai nước ngọt nên nạn nhân đã uống nhầm.

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Cách đây không lâu, một bé trai cũng vừa nhập viện vì uống nhầm thuốc trừ sâu - Ảnh minh họa: Internet

Sau đó, nạn nhân được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Long An. Tại đây bé được rửa dạ dày, bơm than hoạt tính và được chuyển nhanh đến Bệnh viện Nhi đồng TP.HCM. Nhờ được cứu chữa kịp thời nên nạn nhân không nguy hiểm đến tính mạng.

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