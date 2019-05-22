Thương tâm: Bé trai 19 tháng tuổi tử vong vì uống nhầm nước sôi trong bình mẹ chuẩn bị pha sữa

Xã hội 22/05/2019 09:58

Chỉ trong ít phút mẹ lơ đãng, bé trai 19 tháng tuổi uống nước sôi trong bình dẫn đến bỏng nặng rồi tử vong.

Chiều qua (21/5), trao đổi với báo chí, ông Vi Văn Đậu, Chủ tịch UBND xã Yên Khê, huyện Con Cuông (Nghệ An) xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc bé trai 19 tháng tuổi uống nhầm nước sôi rồi tử vong. Nạn nhân là bé N.V.Đ (19 tháng tuổi).

Trước đó, vào tối 19/5 mẹ bé Đ. đổ nước sôi ra bình chờ nguội để pha sữa cho con uống trước khi đi ngủ. Sau đó, trong lúc chị ra ngoài nghe điện thoại thì bé chạy đến bê bình sữa chứa nước nóng vội vàng uống. Vụ việc khiến vùng miệng, lưỡi, thực quản và dạ dày của bé bị bỏng nặng.

Thương tâm: Bé trai 19 tháng tuổi tử vong vì uống nhầm nước sôi trong bình mẹ chuẩn bị pha sữa - Ảnh 1
Chỉ trong khoảng thời gian ngắn người mẹ sơ ý, bé trai 19 tháng tuổi đã uống nước sôi trong bình dẫn đến tử vong - Ảnh: Internet

Ngay sau đó, gia đình đã nhanh chóng đưa Đ. đến Bệnh viện Đa khoa khu vực Tây Nam Nghệ An để chữa trị. Theo thông tin từ Người lao động, bé Đ. nhập viện trong tình trạng bên ngoài cơ thể không tổn thương nhưng toàn bộ phần hầu họng, thực quản, thanh quản bên trong đều bị phù nề. Các bác sĩ đã nhanh chóng tiến hành cứu chữa, đặt ống nội khí quản nhưng thất bại. Đội ngũ y bác sĩ lại tiếp tục mở khí quản bệnh nhân nhưng vì vết thương diễn biến quá nhanh nên chỉ sau hai giờ nhập viện, bé đã tử vong.

Bé trai sau đó được gia đình đưa về làm lễ an táng theo phong tục địa phương.

Vụ việc trên là một bài học đau lòng cho các gia đình có con nhỏ. Khi chăm sóc bé, các bậc phụ huynh cần đặc biệt lưu ý, tránh cho trẻ tiếp xúc với các đồ vật dễ gây cháy nổ, nước nóng, điện hay các vật sắc nhọn vì chúng có thể khiến trẻ bị thương, thậm chí nguy hiểm tính mạng.

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