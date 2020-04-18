Buồn chuyện gia đình, người đàn ông lên cầu Long Biên định tự tử được CSGT cứu giúp

Xã hội 18/04/2020 15:53

Buồn chuyện gia đình, người đàn ông lên cầu Long Biên khóc lóc định nhảy sông tự tử. Nhận tin báo, lực lượng CSGT nhanh chóng có mặt thuyết phục người đàn ông.

Mới đây, Tổ công tác do Thiếu tá Nguyễn Ngọc Tiến, Đội Cảnh sát giao thông số 1 chỉ huy trong khi làm nhiệm vụ kiểm tra y tế phòng, chống dịch Covid-19 tại quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) đã giải cứu thành công một người đàn ông có ý định nhảy sông tự tử.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 11 giờ 20 ngày 18/4, tổ công tác nhận được tin báo có một người đàn ông trèo qua lan can cầu Long Biên định tự tử. Thiếu tá Nguyễn Ngọc Tiến cùng đồng đội đã nhanh chóng có mặt tại khu vực nhịp cầu 12 nằm giữa sông Hồng.

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CSGT thuyết phục người đàn ông định nhảy cầu tự tử - Ảnh: FB

Lúc này, người đàn ông đã trèo qua lan can, ngồi ở trụ cầu dưới làn dành cho đường sắt khóc lóc. Thiếu tá Tiến đã trực tiếp trèo xuống trụ cầu ngồi trấn an người đàn ông gần 1 tiếng đồng hồ.

Sau khi nghe khuyên can, người đàn ông đã đồng ý cùng tổ công tác về chốt. Người này tên H.Q.M. (SN 1963, ngụ quận Hai Bà Trưng). Do buồn chán chuyện gia đình nên ông M. định lên cầu Long Biên tự tử. Khi biết câu chuyện, tổ công tác đã liên hệ với gia đình ông M. để tới đón bác về.

Trước đó, trên mạng xã hội lan truyền hình ảnh người phụ nữ ôm con ra cầu Chương Dương (Hà Nội) tự tử thu hút sự chú ý của nhiều người.

Chị T. (27 tuổi, ở Nam Từ Liêm, Hà Nội) đi cùng con trai 6 tuổi lên cầu Chương Dương. Sau đó, người phụ nữ bất ngờ trèo qua lan can, ngồi ôm thành cầu khóc lóc, định bỏ con trai trên cầu mà nhảy sông tự tử.

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Mẹ bế con lên cầu Chương Dương định nhảy sông tự tử được CSGT cứu giúp - Ảnh: FB

Đúng lúc đó, cán bộ Đội CSGT Công an TP. Hà Nội có mặt tại hiện trường, ngăn cản chị T. hành động dại dột. 

Sau khoảng 1 giờ sử dụng các biện pháp tâm lý kết hợp với cháu bé, các chiến sĩ CSGT và lực lượng bảo vệ đã đưa được chị T. lên cầu an toàn.

Người phụ nữ cho biết do buồn chán chuyện gia đình nên đưa con trai đi chơi. Khi lên cầu Chương Dương, chị T. bất ngờ nghĩ quẩn và có hành động dại dột.

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