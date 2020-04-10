Hai nữ sinh 13 tuổi rủ nhau ra suối ăn lá ngón tự tử rồi gọi điện cho gia đình cầu cứu. Khi đưa vào bệnh viện cấp cứu một em đã tử vong.

Mới đây, trên địa bàn xã Tri Lễ, huyện Quế Phong, Nghệ An xảy ra vụ việc hai nữ sinh ăn lá ngón tự tử gây xôn xao dư luận địa phương. Ông Vi Văn Cường - Chủ tịch UBND xã Tri Lễ đã xác nhận sự việc.

Theo thông tin ban đầu, vào chiều 9/4, em Nh. (13 tuổi) và N. (13 tuổi), cùng trú tại bản Mường Lống, xã Tri Lễ) chơi đùa với một số em nhỏ khác trong bản. Trong lúc chơi cùng nhau, Nh. và N. bực tức vì bị trêu chọc nên rủ nhau ra bờ suối hái lá ngón ăn.

Tuy nhiên sau khi ăn xong, Nh. gọi điện thoại về cho chị gái nhờ đưa đi cấp cứu. Người thân lập tức tìm đến nơi và đưa hai nạn nhân đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Khi tới bệnh viện thì Nh. đã tử vong, còn em N. may mắn giữ được tính mạng.

Hai nữ sinh ăn lá ngón tự tử khiến một người tử vong - Ảnh minh họa: Internet

Cách đây không lâu, tại xã Nậm Càn, huyện Kỳ Sơn, Nghệ An cũng xảy ra vụ đôi nam nữ ăn lá ngón tự tử. Vào trưa 25/3 tại bản Cù, anh T.B.Kh. (SN 1994, trú tại xã Nậm Càn, huyện Kỳ Sơn) và em X.Y.T. (SN 2002, trú tại xã Nhôn Mai, huyện Tương Dương) rủ nhau đến bản Cù, xã Chiêu Lưu, huyện Kỳ Sơn rồi cùng ăn lá ngón tự tử. Hậu quả, anh Kh. tử vong tại chỗ, còn em T. được người dân phát hiện và đưa đến bệnh viện cấp cứu. Sau nhiều giờ cấp cứu, em T. đã được cứu sống.

Theo gia đình, hai nạn nhân có quan hệ tình cảm với nhau. Khi biết chuyện, gia đình hai bên đều không đồng ý vì anh Kh. đã có vợ con, còn em T. đang là học sinh lớp 12. Bị ngăn cản chuyện tình cảm nên họ đã rủ nhau tự tử.

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