Bộ Thông tin - Truyền thông và Bộ Công an mời Thơ Nguyễn lên làm việc nhưng chưa liên hệ được chủ kênh

Theo nguồn tin từ Thanh Niên, ông Lê Quang Tự Do - Cục phó Cục Phát thanh, truyền hình và Thông tin điện tử (Bộ Thông tin - Truyền thông) cho hay, ngày hôm qua (10/3), Cục đã yêu cầu TikTok và YouTube chặn, gỡ các clip của Thơ Nguyễn có dấu hiệu vi phạm.

Ông Tự Do cho biết, hiện Cục đang phối hợp với Cục An ninh chính trị nội bộ (A03) thuộc Bộ Công An mời chủ kênh Thơ Nguyễn lên làm việc về dấu hiệu vi phạm truyền bá mê tín dị đoan để điều tra và xử lý theo quy định của pháp luật.