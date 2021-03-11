Bộ Thông tin - Truyền thông và Bộ Công an mời Thơ Nguyễn lên làm việc nhưng chưa liên hệ được chủ kênh

Xã hội 11/03/2021 17:23

Sáng 11/3, ông Lê Quang Tự Do, Cục phó Cục Phát thanh, truyền hình và Thông tin điện tử (Bộ Thông tin - Truyền thông), cho biết Cục đang phối hợp với Bộ Công an mời YouTuber Thơ Nguyễn lên làm việc.

Theo nguồn tin từ Thanh Niên, ông Lê Quang Tự Do - Cục phó Cục Phát thanh, truyền hình và Thông tin điện tử (Bộ Thông tin - Truyền thông) cho hay, ngày hôm qua (10/3), Cục đã yêu cầu TikTok và YouTube chặn, gỡ các clip của Thơ Nguyễn có dấu hiệu vi phạm.

Ông Tự Do cho biết, hiện Cục đang phối hợp với Cục An ninh chính trị nội bộ (A03) thuộc Bộ Công An mời chủ kênh Thơ Nguyễn lên làm việc về dấu hiệu vi phạm truyền bá mê tín dị đoan để điều tra và xử lý theo quy định của pháp luật.

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 Người cộng sự của Thơ Nguyễn thay mặt cô dẫn dắt nội dung trong video giải thích mới nhất - Ảnh: Youtube NV

Trước đó, cộng đồng mạng đặc biệt là các bậc phụ huynh đã rất bức xúc về clip của YouTuber Thơ Nguyễn với chủ đề  “xin vía học giỏi” từ búp bê giống Kumathong cho các trẻ em.

Cụ thể trong đoạn clip, YouTuber này ôm một con búp bê, trên tay cầm sợi dây chuyền và nói chuyện với búp bê như người thật. Theo đó, Thơ Nguyễn đã gọi “con” – xưng “mẹ” với con búp bê đấy, cô hỏi búp bê nếu cầu được cho các bé học giỏi thì hãy lắc ngang, không cầu được hãy lắc dọc.

Chưa dừng lại ở đó, Youtuber này còn cho búp bê uống nước ngọt Coca - Cola bằng cách mở lon nước lên và để nó xịt ga lớn, rồi sau đó tuyên bố: “Đó các em thấy chưa, mập tham chưa, uống như vậy là các em học giỏi lắm đó, uống quá trời luôn”.

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 Thơ Nguyễn cũng có xuất hiện trong video giải thích tuy nhiên cô không lên tiếng - Ảnh: Youtube NV

Nữ Youtuber này cũng chia sẻ clip “đính chính” rằng đây chỉ là một trò đùa, con búp bê cô sử dụng chỉ là búp bê bình thường chứ không phải búp bê ma. Đồng thời, Thơ Nguyễn cũng khuyên các bạn nhỏ muốn học giỏi thì chỉ có cách phải thật siêng năng.

Vào đêm 10/3, trên trang Youtube chính thức của Thơ Nguyễn đã chia sẻ video clip “Lời Giải Thích Từ Thơ Nguyễn Về Tin Đồn Nuôi Kumanthong” nhưng do người cộng sự của cô trực tiếp dẫn dắt nội dung, vì lí do Thơ đang rất buồn và suy sụp.

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 Mặc dù Thơ Nguyễn đã đăng tải video giải thích đây chỉ là búp bê bình thường nhưng cũng chẳng thể 'xoa dịu' sự bức xúc từ dư luận - Ảnh: Youtube NV

Trong clip, người này đã đưa ra lời giải thích về chủ đích làm video đó của Thơ Nguyễn. Đồng thời phía Thơ Nguyễn cũng thừa nhận cô thật sự chủ quan khi thực hiện một nội dung nhạy cảm như vậy. Bên cạnh đó, kênh Thơ Nguyễn còn tranh thủ “khoe” những đóng góp của mình cho cộng đồng như việc xây dựng nhiều nội dung giáo dục trẻ em, tổ chức những chuyến đi thiện nguyện và cả việc đóng thuế đầy đủ cho Nhà nước. “Bởi vì bọn mình đóng thuế đầy đủ, thực hiện tốt quyền công dân, nên chắc chắn sẽ được pháp luật bảo vệ”, người này nhấn mạnh.

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 Trước đó, Thơ Nguyễn đã đăng tải clip 'xin vía học giỏi' từ búp bê khiến cộng đồng mạng dậy sóng - Ảnh: Youtube NV

Còn theo nguồn tin từ Tuổi Trẻ, Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử đã liên hệ với Thơ Nguyễn qua điện thoại và gửi email, tin nhắn nhưng người này chưa hồi đáp. Vì vậy, công an đang phối hợp để tìm kiếm Thơ Nguyễn. Đại diện cục cho hay trong vài ngày tới, nếu vẫn không liên hệ được chủ kênh, đơn vị này sẽ yêu cầu Google chặn kênh Thơ Nguyễn và tạm khóa tài khoản. Ông Lê Quang Tự Do khẳng định Bộ Thông tin và truyền thông cùng Bộ Công an có đủ khả năng và công cụ xử lý vi phạm trong lĩnh vực quản lý của mình.

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