Bình khí oxy bất ngờ phát nổ, nam thanh niên 20 tuổi nguy kịch, bị bỏng toàn thân

Xã hội 06/10/2022 08:56

Bệnh nhân V.V.L nhập viện trong tình trạng nguy kịch, chẩn đoán ban đầu của các bác sĩ cho thấy bệnh nhân bị bỏng toàn thân cấp độ 3, trên người đa vết thương, mất nhiều máu do bỏng khí.

Theo thông tin từ báo Tuổi trẻ, chiều 5/10, tại cơ sở Mạnh The, huyện Tiền Hải, Thái Bình, trong quá trình người dân thay bình khí oxy để sục bể, giữ cho hải sản sống, bất ngờ bình khí này phát nổ.

Vào tối cùng ngày, một lãnh đạo Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình xác nhận xảy ra vụ nổ bình oxy khiến một người nguy kịch tại xã Nam Thanh. Đại diện Bệnh viện Đa khoa Nam Tiền Hải cho biết chiều 5/10, bệnh viện tiếp nhận sơ cứu cho một nam bệnh nhân bị bỏng khí nặng.

Bình khí oxy bất ngờ phát nổ, nam thanh niên 20 tuổi nguy kịch, bị bỏng toàn thân - Ảnh 1
Nam thanh niên nhập viện cấp cứu trong tình trạng đa vết thương sau vụ nổ bình oxy - Ảnh: báo Lao động

Theo thông tin từ VTV, trước đó, khoảng 17h ngày 5/10, khi chủ cơ sở Mạnh The thay bình khí oxy để sục bể giữ cho hải sản sống thì bất ngờ bình oxy phát nổ. Tiếng nổ lớn kèm theo ngọn lửa bốc cao khiến anh V.V.L là thợ hàn xì đang làm thuê tại cơ sở gần khu vực bình oxy phát nổ bị thương nặng, 1 người khác bị thương nhẹ. 

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, người dân địa phương đã nhanh chóng đưa nạn nhân đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Nam Tiền Hải. Được biết, bệnh nhân V.V.L nhập viện trong tình trạng nguy kịch, chẩn đoán ban đầu của các bác sĩ cho thấy bệnh nhân bị bỏng toàn thân cấp độ 3, trên người đa vết thương, mất nhiều máu do bỏng khí.

Ngay lập tức, các y bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Nam Tiền Hải đã khẩn trương tiến hành sơ cấp cứu, xử lý ban đầu các vết thương cho nạn nhân. Đến 18h45 cùng ngày, sau khi đã hoàn tất các biện pháp sơ cứu, bệnh viện tiến hành chuyển bệnh nhân lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình để tiếp tục hội chẩn, điều trị.

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