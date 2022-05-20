Liên quan đến vụ nổ gas khi đang sang chiết khiến đôi vợ chồng nguy kịch tại Bình Phước, lực lượng chức năng cho biết gần như toàn bộ diện tích khoảng 250 m2 của cơ sở sang chiết gas cùng nhiều tài sản, 7 xe máy bị thiêu rụi hoàn toàn.

Theo nguồn tin từ báo Tiền Phong, chiều 20-5, cơ quan chức năng cho hay đang tiến hành điều tra nguyên nhân vụ nổ và cháy xảy ra ở cơ sở sang chiết gas tại thôn Sơn Tùng, xã Thọ Sơn, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước làm 2 vợ chồng chủ cơ sở bị bỏng nặng.

Bình gas nhỏ văng tứ tung tại hiện trường - Ảnh: báo Tiền Phong

Trước đó trưa cùng ngày, người dân nghe nhiều tiếng nổ lớn liên tiếp phát ra từ cơ sở chiết gas ở thôn Sơn Tùng, xã Thọ Sơn, huyện Bù Đăng. Ít phút sau, lửa bốc lên dữ dội bao trùm cơ sở rộng hàng trăm mét vuông kèm theo tiếng kêu cứu.

Nghe tiếng kêu cứu, người dân địa phương đã kịp thời cứu 2 vợ chồng chủ cơ sở ra ngoài. Trong đó người vợ bị bỏng nặng còn người chồng ngất xỉu do bị ngộ độc khí gas. Cả 2 đã đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Dẫn theo nguồn tin từ báo Người Lao Động, ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Bình Phước điều động 3 xe chuyên dụng cùng 20 cán bộ chiến sĩ đến hiện trường dập lửa. Tại hiện trường, khu vực xảy ra cháy chứa nhiều vật dụng dễ bắt lửa, kèm theo hàng trăm bình gas nhỏ, lớn liên tiếp phát nổ nên công tác chữa cháy gặp khó khăn.

Hiện trường ngổn ngang sau vụ nổ - Ảnh: báo Người Lao Động

Sau hơn 2 giờ đồng hồ, các lực lượng đã khống chế hoàn toàn được ngọn lửa. Gần như toàn bộ diện tích khoảng 250 m2 của cơ sở sang chiết gas cùng nhiều tài sản, 7 xe máy bị thiêu rụi.

Hiện vụ việc vẫn đang được lực lượng chức năng điều tra và làm rõ nguyên nhân dẫn đến vụ việc.

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