Vụ nổ bình gas khi đang sang chiết tại Bình Phước khiến đôi vợ chồng bị thương nặng: Gần như toàn bộ tài sản bị ngọn lửa thiêu rụi

Xã hội 20/05/2022 20:10

Liên quan đến vụ nổ gas khi đang sang chiết khiến đôi vợ chồng nguy kịch tại Bình Phước, lực lượng chức năng cho biết gần như toàn bộ diện tích khoảng 250 m2 của cơ sở sang chiết gas cùng nhiều tài sản, 7 xe máy bị thiêu rụi hoàn toàn.

Theo nguồn tin từ báo Tiền Phong, chiều 20-5, cơ quan chức năng cho hay đang tiến hành điều tra nguyên nhân vụ nổ và cháy xảy ra ở cơ sở sang chiết gas tại thôn Sơn Tùng, xã Thọ Sơn, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước làm 2 vợ chồng chủ cơ sở bị bỏng nặng. 

Vụ nổ bình gas khi đang sang chiết tại Bình Phước khiến đôi vợ chồng bị thương nặng: Gần như toàn bộ tài sản bị ngọn lửa thiêu rụi - Ảnh 1
Bình gas nhỏ văng tứ tung tại hiện trường - Ảnh: báo Tiền Phong

Trước đó trưa cùng ngày, người dân nghe nhiều tiếng nổ lớn liên tiếp phát ra từ cơ sở chiết gas ở thôn Sơn Tùng, xã Thọ Sơn, huyện Bù Đăng. Ít phút sau, lửa bốc lên dữ dội bao trùm cơ sở rộng hàng trăm mét vuông kèm theo tiếng kêu cứu.

Nghe tiếng kêu cứu, người dân địa phương đã kịp thời cứu 2 vợ chồng chủ cơ sở ra ngoài. Trong đó người vợ bị bỏng nặng còn người chồng ngất xỉu do bị ngộ độc khí gas. Cả 2 đã đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. 

Dẫn theo nguồn tin từ báo Người Lao Động, ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Bình Phước điều động 3 xe chuyên dụng cùng 20 cán bộ chiến sĩ đến hiện trường dập lửa. Tại hiện trường, khu vực xảy ra cháy chứa nhiều vật dụng dễ bắt lửa, kèm theo hàng trăm bình gas nhỏ, lớn liên tiếp phát nổ nên công tác chữa cháy gặp khó khăn.

Vụ nổ bình gas khi đang sang chiết tại Bình Phước khiến đôi vợ chồng bị thương nặng: Gần như toàn bộ tài sản bị ngọn lửa thiêu rụi - Ảnh 2
Hiện trường ngổn ngang sau vụ nổ - Ảnh: báo Người Lao Động

Sau hơn 2 giờ đồng hồ, các lực lượng đã khống chế hoàn toàn được ngọn lửa. Gần như toàn bộ diện tích khoảng 250 m2 của cơ sở sang chiết gas cùng nhiều tài sản, 7 xe máy bị thiêu rụi.

Hiện vụ việc vẫn đang được lực lượng chức năng điều tra và làm rõ nguyên nhân dẫn đến vụ việc. 

 

Hà Nội: Thương tâm học sinh lớp 8 đi học về va chạm với tàu hỏa dẫn đến tử vong tại chỗ

Hà Nội: Thương tâm học sinh lớp 8 đi học về va chạm với tàu hỏa dẫn đến tử vong tại chỗ

Đầu giờ chiều ngày 20/5 đã diễn ra vụ việc thương tâm khi hai nam sinh lớp 8 trường THCS Thị trấn Văn Điển (Thanh Trì, Hà Nội) điều khiển xe đạp điện vượt đường ngang dân sinh thì bất ngờ va chạm với tàu hỏa khiến 1 em bị tử vong tại chỗ.

Xem thêm
Từ khóa:   cặp vợ chồng bị bỏng nặng cháy nổ sang chiết gas Bình Phước

TIN MỚI NHẤT

Nhạc phim “Tây du ký” 1986 bị cải biên, khán giả đồng loạt lên tiếng

Nhạc phim “Tây du ký” 1986 bị cải biên, khán giả đồng loạt lên tiếng

Sao quốc tế 15 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người vợ khi đi theo tọa độ định vị điện thoại của chồng

Nỗi bàng hoàng của người vợ khi đi theo tọa độ định vị điện thoại của chồng

Tâm sự gia đình 15 phút trước
Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Tâm linh - Tử vi 30 phút trước
Chỉ sau tiếng nổ lớn rồi gây ra hỏa hoạn, 5 người tử vong, 10 người bị thương nặng

Chỉ sau tiếng nổ lớn rồi gây ra hỏa hoạn, 5 người tử vong, 10 người bị thương nặng

Video 45 phút trước
Nhìn lại 5 chiếc cúp cho thấy Triệu Lệ Dĩnh đã thay đổi thế nào

Nhìn lại 5 chiếc cúp cho thấy Triệu Lệ Dĩnh đã thay đổi thế nào

Sao quốc tế 47 phút trước
Lâm Tâm Như và Thư Kỳ tận hưởng chuyến đi Italy cùng nhau

Lâm Tâm Như và Thư Kỳ tận hưởng chuyến đi Italy cùng nhau

Sao quốc tế 50 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, quan lộ rộng mở, 3 con giáp sự nghiệp chạm đỉnh vinh quang, tiền tài rủng rỉnh, vận đào hoa ghé thăm

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, quan lộ rộng mở, 3 con giáp sự nghiệp chạm đỉnh vinh quang, tiền tài rủng rỉnh, vận đào hoa ghé thăm

Tâm linh - Tử vi 52 phút trước
Đàm Tùng Vận chọn lối đi riêng giữa showbiz Trung Quốc khắc nghiệt

Đàm Tùng Vận chọn lối đi riêng giữa showbiz Trung Quốc khắc nghiệt

Sao quốc tế 54 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp làm 1 được 10, giàu có khó ai sánh bằng, tiền rủng rỉnh túi, Lộc Lá đầy tay, tương lai tươi sáng

Qua đêm nay, 3 con giáp làm 1 được 10, giàu có khó ai sánh bằng, tiền rủng rỉnh túi, Lộc Lá đầy tay, tương lai tươi sáng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 0 phút trước
Lý do khiến người mẹ tái hôn trào nước mắt ngay khi vừa bước chân về nhà

Lý do khiến người mẹ tái hôn trào nước mắt ngay khi vừa bước chân về nhà

Tâm sự gia đình 1 giờ 15 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

Nghỉ hưu sớm có thực sự tốt cho não bộ?

Nghỉ hưu sớm có thực sự tốt cho não bộ?