Lãnh đạo phường Định Công cho biết, bước đầu lực lượng chức năng xác định nguyên nhân vụ việc là do nổ bình gas.

Theo Dân Việt đưa tin, sáng 4/1, lãnh đạo UBND phường Định Công (Hoàng Mai, Hà Nội) cho biết, một vụ hoả hoạn xảy ra khiến 3 người mắc kẹt trong nhà dẫn đến tử vong. Được biết, thời điểm xảy ra vụ cháy những người này đang ăn uống nên không kịp chạy.

Sự việc cụ thể vào khoảng 21h tối 3/1, một số người dân sinh sống ở ngõ 18 Định Công Thượng, phường Định Công nghe thấy tiếng nổ lớn phát ra từ một con ngõ. Ngay sau đó, lửa và khói bốc lên từ một nhà trọ trong ngõ này.

Hiện trường vụ cháy kinh hoàng ở Hà Nội - Ảnh: Dân Việt

Thấy vậy, người dân đã tìm cách dập lửa, đồng thời báo cho lực lượng chức năng. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an quận Hoàng Mai đã điều nhiều xe chữa cháy và cán bộ chiến sĩ tới hiện trường dập lửa và tìm kiếm cứu nạn.

Đến 22h cùng ngày, đám cháy cơ bản được khống chế. Tuy nhiên, 3 người trong nhà đã tử vong. Theo người dân địa phương, ngôi nhà thuê trọ này có 2 vợ chồng sinh sống. Lãnh đạo phường Định Công cho biết, bước đầu lực lượng chức năng xác định nguyên nhân vụ việc là do nổ bình gas.

Hiện lực lượng chức năng đang điều tra, làm rõ vụ việc.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/vu-no-binh-gas-kinh-hoang-o-ha-noi-3-nguoi-bi-mac-ket-dan-den-tu-vong-444325.html